Jak při registraci domény získat druhou zdarma (a ušetřit na hostingu)
Registrace domény je krok, kterým si projde každý tvůrce webu. Na první pohled jde o komoditu – registrátorů je na trhu moře a ceny se liší většinou jen o pár korun. Proč tedy výběru věnovat větší pozornost? Protože zatímco u některých společností dostanete jen holý záznam v registru, jinde můžete za stejné peníze získat násobně víc. Zjistili jsme, jak z nákupu domény vytřískat maximum.
Dvě domény za cenu jedné: Skrytá výhoda pro váš brand
Zkušenější webaři a markeťáci moc dobře vědí, že spoléhat se v dnešní době jen na jednu koncovku je riskantní. Pokud váš projekt vyroste, spekulanti nebo konkurence rychle rozeberou alternativní názvy.
CZECHIA.COM na to reaguje zajímavým konceptem doménových sad, díky kterým získáte při registraci hlavní domény druhou koncovku zcela zdarma. Funguje to na principu „dvojčat“:
- Registrujete .COM nebo .DE? Automaticky získáte navíc .ONLINE zdarma.
- Registrujete .CZ, .SK, .NET nebo .INFO? Dostanete do sady doménu .EU zdarma.
Bonusovou doménu pak můžete chytře využít. Hodí se jako elegantní přesměrování, lze na ní postavit specializovanou kampaňovou microsite, nebo si ji zkrátka jen podržíte jako ochrannou pojistku vaší značky.
Neplaťte za základy, které by měly být samozřejmostí
Samotná doména ale web nedělá. Častou chybou při startu prvního projektu je nákup podezřele levné domény u pochybného registrátora, u kterého pak doplácíte horentní sumy za každou drobnost. U kvalitního poskytovatele byste měli mít funkční základ v ceně. Co přesně byste měli vyžadovat?
- Prostor pro web a e-mail: Základní firemní vizitku a profesionální e-mail na vlastní doméně musíte mít možnost rozběhnout okamžitě, bez nutnosti hned platit velký hosting.
- Bezpečnost: Automatické vystavení a nasazení důvěryhodného TLS (SSL) certifikátu musí být bezplatný standard, jinak vás prohlížeče i vyhledávače penalizují.
WordPress hosting, který trhá rekordy
Pokud nechcete zůstat jen u jednoduché vizitky, dřív nebo později sáhnete po redakčním systému. I tady se vyplatí myslet o krok napřed. K doménám lze dnes jednoduše připojit 1-click instalaci WordPressu, čímž zcela odpadá zdlouhavé nastavování databází a kopírování souborů přes FTP.
Co je v tomto případě zásadní – WordPress hosting od CZECHIA.COM se pravidelně umisťuje na prvních příčkách v nezávislých testech rychlosti (Živě.cz). Pro váš projekt to znamená špičkovou infrastrukturu, která podpoří plynulý uživatelský zážitek a přidá cenné body v SEO.
Kdo vám pomůže ve dvě ráno?
Poslední, ale dost možná ten nejdůležitější detail: dostupnost technické podpory. Až vám někdy v pátek o půlnoci nečekaně spadne web těsně před spuštěním velké víkendové kampaně, rychle si uvědomíte hodnotu toho, když na druhé straně sedí živý člověk. Skutečná podpora dostupná v režimu 24/7 je u webových služeb k nezaplacení.
Při registraci domény nehleďte pouze na ceník samotných jmen. Hledejte balíčky a celkovou hodnotu. Možnost získat k české doméně evropskou zdarma, mít vyřešené bezpečné e-maily i certifikáty, a navíc mít v záloze nejrychlejší WordPress hosting na trhu – to je přesně ten chytrý začátek, který vašemu novému projektu ušetří spoustu starostí i peněz.
