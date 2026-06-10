Od webových stránek k AI agentům: Jak se mění digitální svět
Ještě před několika lety byl webový prohlížeč hlavní branou do internetu. Dnes však stále více aktivit probíhá v mobilních aplikacích, sociálních sítích nebo prostřednictvím AI asistentů. Znamená to konec klasických webových stránek, nebo jen další evoluci internetu?
Web už dávno není jedinou vstupní branou
Ještě před deseti lety vedla většina online aktivit přes webový prohlížeč. Uživatel otevřel vyhledávač, našel potřebnou stránku a na ní dokončil nákup, přečetl si článek nebo vyřídil požadovanou službu.
Dnes je situace výrazně odlišná. Lidé tráví velkou část času v mobilních aplikacích, sociálních sítích nebo komunikačních platformách a informace často získávají bez návštěvy konkrétního webu. Podle společnosti Statista připadá přibližně 88–90 % času stráveného na mobilních zařízeních právě na aplikace.
Proměňuje se také způsob vyhledávání. Místo procházení seznamu odkazů uživatelé stále častěji očekávají okamžitou odpověď, kterou jim poskytují AI asistenti nebo chytré funkce integrované přímo do aplikací.
Pro firmy to znamená, že vlastní web už není jediným kontaktním bodem se zákazníkem. Vedle něj hrají stále důležitější roli mobilní aplikace, sociální sítě, online tržiště i AI systémy. Web tak zůstává důležitou součástí digitální strategie, ale už není jedinou cestou, kterou se uživatelé k obsahu dostávají.
AI mění způsob vyhledávání informací
Generativní umělá inteligence (AI) mění způsob, jakým lidé hledají informace na internetu. Zatímco dříve bylo nutné procházet desítky odkazů ve vyhledávači, dnes stále více uživatelů očekává okamžitou odpověď na svou otázku.
AI asistenti, jako ChatGPT, Gemini nebo Copilot, dokážou zpracovat dotaz v běžném jazyce, shrnout informace z více zdrojů a nabídnout konkrétní odpověď během několika sekund. Podobným směrem se vydávají i samotné vyhledávače prostřednictvím funkcí typu AI Overviews.
Pro provozovatele webů to přináší několik změn:
- část uživatelů získá odpověď přímo od AI bez návštěvy webu,
- klasické SEO doplňuje optimalizace obsahu pro AI systémy,
- roste význam kvalitního, důvěryhodného a dobře strukturovaného obsahu,
- důležitější jsou autorita značky a citovatelné zdroje.
Web však neztrácí svůj význam. AI systémy stále potřebují zdroje, ze kterých čerpají informace, a právě webové stránky zůstávají jedním z nejdůležitějších. Mění se především cesta, kterou se uživatel k obsahu dostává.
Právě proto se stále více mluví o nových disciplínách označovaných jako AEO (Answer Engine Optimization), GEO (Generative Engine Optimization) nebo AIO (AI Optimization), jejichž cílem je zajistit viditelnost obsahu také v prostředí AI systémů.
Nástup AI agentů
Vedle generativní AI se stále více prosazují také AI agenti. Na rozdíl od běžných chatbotů, kteří pouze odpovídají na otázky, dokážou samostatně vykonávat úkoly a pracovat s různými nástroji či aplikacemi.
Místo návštěvy několika webů tak může uživatel zadat jediný požadavek a agent zajistí celý proces od vyhledání informací až po provedení konkrétní akce.
AI agenti mohou například:
- rezervovat schůzky nebo služební cesty,
- vyhledávat a porovnávat produkty,
- zpracovávat e-maily a dokumenty,
- automatizovat firemní procesy,
- pomáhat s vývojem softwaru nebo správou serverů.
Pro firmy to znamená další změnu v tom, jak budou zákazníci využívat jejich služby. Stále důležitější roli budou hrát API rozhraní, automatizace a dostupnost dat pro externí systémy.
Webové stránky nezmizí, ale v některých případech se mohou stát spíše zdrojem dat a služeb, se kterými budou pracovat AI agenti. Uživatel pak nebude komunikovat přímo s webem, ale s digitálním asistentem, který požadovanou úlohu vyřeší za něj.
Superaplikace: Jeden ekosystém pro všechno
Dalším trendem, který mění způsob používání internetu, jsou takzvané superaplikace. Jde o platformy, které spojují více služeb do jediného prostředí. Uživatel tak nemusí přecházet mezi desítkami různých aplikací nebo webových stránek, protože většinu běžných činností vyřídí na jednom místě, píše web NYM.
Nejznámějším příkladem je WeChat v Číně, který kombinuje chatování, sociální síť, mobilní platby, objednávání služeb, nakupování i komunikaci s úřady. Podobný koncept se postupně objevuje i v dalších částech světa.
Superaplikace obvykle nabízejí:
- komunikaci a zasílání zpráv,
- online platby a digitální peněženku,
- nakupování a objednávání služeb,
- rezervace dopravy nebo ubytování,
- správu účtů a zákaznickou podporu,
- integraci AI asistentů.
Hlavní výhodou je pohodlí. Uživatel nemusí vytvářet nové účty, opakovaně zadávat platební údaje ani přepínat mezi různými službami. Vše funguje v rámci jednoho ekosystému.
Pro firmy to znamená další změnu v získávání zákazníků. Zatímco dříve byl hlavním cílem přivést návštěvníka na vlastní web, dnes mohou zákazníci přicházet také přes mobilní aplikace, marketplace platformy nebo právě superaplikace. V budoucnu tak může být vlastní web jen jedním z mnoha kanálů, kterými firmy oslovují své publikum.
Firmy budou potřebovat kvalitní infrastrukturu více než kdy dřív
S rostoucím využíváním umělé inteligence rostou také nároky na infrastrukturu, na které moderní aplikace běží. Zatímco dříve stačil pro mnoho projektů běžný webhosting, dnešní digitální služby často kombinují webové aplikace, API rozhraní, databáze, automatizaci a AI nástroje.
Vyšší nároky přinášejí nejen AI asistenti a agenti, ale také rostoucí objem dat a požadavky na rychlou odezvu. Uživatelé očekávají okamžité načítání obsahu, vysokou dostupnost služeb a bezproblémové fungování bez ohledu na počet návštěvníků.
Pro provoz AI aplikací, vlastních modelů nebo agentních systémů proto firmy využívají cloudové platformy s dostatečným výkonem a možností škálování.
V českém prostředí mohou být zajímavou volbou například služby od ZonerCloudu, které kromě klasických serverů nabízejí také GPU infrastrukturu pro AI workloady provozované pod českou a evropskou legislativou.
Web se mění, ale nekončí
Předpovědi o konci webu se objevují pravidelně už řadu let. Podobné obavy přinesl nástup sociálních sítí i mobilních aplikací, přesto webové stránky zůstaly důležitou součástí internetu.
Stejně jako aplikace nenahradily web, ani AI ho pravděpodobně úplně nevytlačí. Změní však způsob, jakým lidé vyhledávají informace a využívají online služby. Stále častěji budou fungovat jako prostředník AI asistenti, agenti nebo superaplikace.
Pro firmy proto nebude klíčové řešit, zda web přežije, ale jak zajistit, aby jejich obsah a služby byly dostupné nejen lidem, ale i AI systémům. Web zůstane důležitým základem digitální přítomnosti, bude však součástí mnohem širšího ekosystému.
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