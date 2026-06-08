.NET (Core) v ČR: Proč firmy mění strategii a přecházejí na lokální Windows hosting
Napíšete moderní webovou aplikaci v .NET a automaticky otevíráte účet na Microsoft Azure. V Evropě je to dnes standard – podle dat Flexera 2026 State of the Cloud Report běží 52 % evropských firem primárně na Azure. Realita roku 2026 ale ukazuje, že tento „defaultní“ krok začíná mnoha projektům lámat vaz.
Zpráva Flexery totiž odhaluje zásadní obrat na trhu: Po pěti letech poklesu začaly neefektivní výdaje na cloud (tzv. wasted cloud spend) opět růst a dosáhly 29 %. Může za to extrémní složitost nových služeb a AI. Firmy proto hromadně přehodnocují své strategie, volí hybridní architekturu (73 % organizací) a část svých aplikací a dat dokonce repatriují zpět na klasické dedikované servery.
Důvod je prostý: Doba, kdy se do cloudu šlo naslepo, skončila. Firmy dnes zajímá jednotková ekonomika (unit economics) a čisté ROI. A pro drtivou většinu středních aplikací, e-shopů a firemních API na českém trhu existuje mnohem elegantnější cesta, jak tohoto ROI dosáhnout: kvalitní lokální .NET hosting.
Skrytá cena globálních cloudů
Cenový rozdíl mezi globálním cloudem a specializovanou lokální infrastrukturou je propastný.
Zatímco provoz středně náročné firemní aplikace v Azure App Service (např. úroveň Standard S1) spolu se základní databází Azure SQL vyjde zhruba na 2 000 až 3 500 Kč měsíčně, plnohodnotný provoz na optimalizovaném Windows hostingu se pohybuje v řádu nižších stokorun. Reálně tak firmy při nasazení na dedikovaný český webhosting snižují své TCO (Total Cost of Ownership) v průměru o 65 až 80 % ročně, a to při zachování srovnatelného výkonu.
Není divu, že u velkých projektů a enterprise řešení se dnes správa cloudu stává samostatnou disciplínou. Podle výše zmiňovaného průzkumu Flexera 2026 musí už 63 % organizací zaměstnávat specializované FinOps týmy (finanční experty na IT), jen aby své raketově rostoucí cloudové účty udržely na uzdě.
Pokud budujete globální SaaS aplikaci s miliony uživatelů po celém světě, zůstaňte v Azure. Pokud ale vyvíjíte firemní weby, B2B portály nebo e-shopy pro český trh, platit desítky tisíc měsíčně za nevyužité cloudové kapacity nedává ekonomický smysl.
Rozdíl mezi klasickým ASP.NET a moderním .NET Core
Pro správné pochopení trhu je nutné oddělit minulost od současnosti. Klasické ASP.NET (.NET Framework do verze 4.8) je dnes technologií určenou primárně k údržbě starších systémů. Naproti tomu moderní .NET (od verze Core až po současný .NET 8/9 ) je od základu přepsaná, open-source a multiplatformní technologie.
Díky této transformaci si ekosystém od Microsoftu drží obrovskou technologickou dominanci v enterprise sféře. Podle nejnovějších dat z celosvětového průzkumu Stack Overflow Developer Survey aktivně využívá ASP.NET Core téměř 20 % všech vývojářů (přesně 19,7 %) v kategorii robustních backendových a enterprise frameworků.
Proč mít multiplatformní .NET na Windows serveru?
Mnoho firem v ČR provozuje starší, ale perfektně odladěné a klíčové firemní aplikace nebo intranety postavené na původním .NET Frameworku. Přepsat takové systémy do nového kódu by stálo miliony korun. V cloudu je provoz těchto aplikací extrémně drahým skanzenem a na Linuxu je portovat nelze. Lokální Windows hosting s plnou podporou starších verzí rozhraní je pro tyto projekty ideálním, bezpečným a levným útočištěm.
Moderní multiplatformní .NET (u nových projektů) sice dokáže spolehlivě běžet na Linuxu, ale jeho bezpečný, produkční a škálovatelný provoz v tomto prostředí vyžaduje hluboké znalosti Dockeru, Kubernetes, konfigurace reverzních proxy (Nginx/Apache) a neustálé záplatování samotné linuxové distribuce. Na trhu je však kritický nedostatek zkušených DevOps inženýrů a jejich cena je astronomická.
Největší praktickou výhodou optimalizovaného Windows hostingu a webového serveru IIS (Internet Information Services) je fakt, že IIS funguje v podstatě jako hotová platforma (PaaS), kde je veškerá složitá infrastruktura plně integrovaná a spravovaná hostingovým poskytovatelem. Vývojář se soustředí pouze na svůj kód.
Další výhody jsou pak:
- Plně integrovaná proxy: Žádné ruční psaní konfiguračních skriptů pro reverzní proxy – o hladký chod a směrování požadavků se stará nativní IIS modul.
- Nativní správa fondů aplikací: Izolace paměti, automatické restarty při pádu aplikace a ošetření chybových stavů fungují out-of-the-box.
- Grafické UI a snadný deployment: Správa aplikací je intuitivní a nevyžaduje složité ovládání přes příkazový řádek (CLI), což dramaticky zrychluje nasazování změn v menších týmech.
Hotové systémy pro .NET
Mnoho firem se vývoji v .NETu vyhýbá, protože žijí v představě, že se v něm musí všechno programovat složitě od nuly. To je ale mýtus. Podobně jako má PHP svůj WordPress, i v .NETu existují hotové a skvěle odladěné redakční systémy (CMS) jako Orchard Core, Piranha nebo Squidex.
Absolutním králem v této oblasti je Umbraco CMS. Je to robustní řešení navržené pro ty nejnáročnější korporátní weby. Na rozdíl od běžných open-source systémů netrpí chronickými bezpečnostními děrami, je architektonicky stabilní a zvládne obrovské množství podstránek i tisíce současně přihlášených uživatelů. Windows hosting nabízí pro Umbraco optimální hardwarové i softwarové zázemí za zlomek ceny cloudových instancí.
Lokální zázemí vs. globální cloud: Kde v ČR hostovat
Na českém hostingovém trhu panuje zajímavá anomálie. Velcí hráči moderní Windows hosting v podstatě opustili a plně se soustředí na masový trh s PHP.
Pro vývojáře to však neznamená nutnost odchodu do zahraničního cloudu. Specializované prostředí, které u nás udržuje na špičkové úrovni například CZECHIA.COM, nabízí oproti globálním gigantům zásadní nefinanční výhody. Tou první je datová suverenita – data vašich aplikací jsou bezpečně uložena na serverech fyzicky umístěných v ČR a podléhají tak výhradně místní jurisdikci. O bleskové načítání a splnění nejpřísnějších bezpečnostních standardů se stará nová architektura s podporou protokolu HTTP/3 a šifrování TLS 1.3.
Ten absolutně největší rozdíl ale poznáte v kritických momentech. Zatímco v cloudu složitě vypisujete tickety v angličtině na anonymní helpdesk, u lokálního specialisty máte neustále k dispozici živou odbornou podporu 24/7, kterou tvoří zkušení administrátoři přímo v České republice. Znalost vaší architektury a osobní přístup často znamenají rozdíl mezi rychlou opravou a několikadenním výpadkem.
Kdy dává Azure smysl?
Microsoft Azure je nezbytnou volbou, pokud budujete globální SaaS aplikaci, trénujete komplexní AI modely nebo potřebujete automaticky škálovat servery z minuty na minutu napříč kontinenty.
Pro 90 % českých firemních webů, e-shopů a interních B2B systémů je však takový provoz zbytečně drahý luxus. Kombinace moderního frameworku .NET a stabilního českého hostingu přináší vašemu projektu srovnatelnou technologickou úroveň, ale s propastně lepším návratem investic a jistotou, že vám v případě problémů kryje záda reálný člověk.
Neplaťte za Azure víc, než váš projekt skutečně potřebuje Vyzkoušejte si dedikovaný .NET hosting od CZECHIA.COM a získejte enterprise zázemí s garantovanou českou podporou a úsporou až 80 % nákladů na infrastrukturu.
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