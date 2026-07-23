State management v moderních webových aplikacích: Proč už Redux není jedinou správnou volbou
Redux byl dlouhá léta téměř neodmyslitelnou součástí React aplikací. Vývoj frontendu se ale mezitím výrazně posunul a spolu s ním i přístup ke správě stavu. Místo jediné univerzální knihovny dnes vývojáři stále častěji kombinují několik specializovaných řešení podle typu dat, se kterými aplikace pracuje. Proč se tento přístup prosadil a jak dnes state management navrhovat?
Co vlastně znamená state management
State management označuje způsob, jakým aplikace ukládá, spravuje a sdílí data během svého běhu. Stav (state) představuje všechny informace, které ovlivňují chování uživatelského rozhraní nebo logiku aplikace a mohou se v průběhu používání měnit.
Může jít například o přihlášeného uživatele, obsah nákupního košíku, vybrané filtry, nastavení aplikace, otevřená dialogová okna nebo data načtená z API. Jakmile uživatel provede nějakou akci (přihlásí se, odešle formulář nebo změní nastavení) stav aplikace se změní a uživatelské rozhraní se podle toho automaticky aktualizuje.
U menších aplikací bývá správa stavu poměrně jednoduchá a často si vystačí s vestavěnými možnostmi frameworku, například hookem useState v Reactu. S rostoucí velikostí projektu ale přibývá komponent, které potřebují pracovat se stejnými daty. Pokud každá z nich spravuje vlastní kopii stavu, vznikají duplicity, složitější synchronizace i větší riziko chyb.
Cílem state managementu je proto zajistit, aby měla aplikace jasně definováno, kde jsou jednotlivá data uložena, kdo je může měnit a jak se změny bezpečně promítnou do všech částí uživatelského rozhraní. Díky tomu je aplikace přehlednější, lépe se udržuje a snáze se rozšiřuje o nové funkce.
Největší změna: Serverový a klientský stav už nejsou totéž
Jednou z největších změn v moderním vývoji frontendových aplikací je způsob, jakým se přistupuje ke správě dat. Zatímco dříve bylo běžné ukládat téměř vše do jednoho globálního store (například pomocí Reduxu), dnes se jednotlivé typy stavu oddělují podle svého účelu. Výsledkem je jednodušší architektura, méně kódu a snazší údržba aplikace.
Moderní webové aplikace obvykle pracují s několika typy stavu:
- Lokální stav – data používaná pouze v jedné komponentě, například otevření dialogového okna nebo hodnota formulářového pole.
- Globální klientský stav – informace sdílené napříč aplikací, jako je přihlášený uživatel, zvolený jazyk, světlý nebo tmavý režim či obsah nákupního košíku.
- Serverový stav – data načítaná z API nebo databáze, například seznam produktů, článků, objednávek nebo uživatelských profilů.
- URL stav – informace uložené v adrese stránky, například filtry, stránkování nebo vyhledávací dotaz.
Největší změnou oproti minulosti je právě oddělení klientského a serverového stavu. Klientský stav vzniká přímo v aplikaci a mění jej především uživatel. Serverový stav je naopak uložen mimo aplikaci a může se změnit kdykoli – například když jiný uživatel upraví data nebo přibudou nové záznamy v databázi.
Práce se serverovým stavem proto vyžaduje řešit i další úlohy, například automatické načítání dat, cachování výsledků, synchronizaci s API, opětovné načtení po změně dat, práci v offline režimu nebo optimistic updates pro rychlejší odezvu uživatelského rozhraní.
Právě proto dnes většina vývojářů používá pro serverová data specializované knihovny, například TanStack Query, zatímco globální state management slouží především pro klientský stav. Každý nástroj tak řeší přesně tu oblast, pro kterou byl navržen, což vede k přehlednějšímu kódu i jednodušší správě celé aplikace.
Proč Redux přestal být výchozí volbou
Redux byl dlouhou dobu standardem pro správu stavu v React aplikacích. Pomáhal řešit sdílení dat mezi komponentami a zajišťoval přehlednou správu i u rozsáhlých projektů.
Frontendový ekosystém se ale výrazně změnil. React dnes nabízí vlastní nástroje pro práci se stavem a vznikly specializované knihovny, které řeší konkrétní úlohy – například TanStack Query pro serverová data nebo Zustand pro jednoduchý globální stav. Díky tomu už není potřeba ukládat všechna data do jednoho centrálního store.
Mezi hlavní důvody patří:
- méně opakujícího se kódu,
- jednodušší API,
- rychlejší vývoj,
- lepší rozdělení klientského a serverového stavu,
- efektivnější práce s daty z API.
Redux přesto zůstává kvalitním řešením pro rozsáhlé enterprise aplikace nebo projekty se složitou obchodní logikou. Dnes už ale není automatickou volbou pro každý nový projekt – vývojáři stále častěji kombinují více specializovaných nástrojů podle konkrétních potřeb aplikace.
Jaké knihovny dnes dominují
1) Zustand – patří mezi nejpopulárnější náhrady Reduxu. Je velmi malý, jednoduchý a nevyžaduje složitou architekturu s akcemi nebo reducery. Vývojář si jednoduše vytvoří store pomocí hooků a může okamžitě pracovat se sdílenými daty. Typické použití: autentizace, přepínání tématu, nastavení aplikace, otevřená menu a globální UI stav. Pro většinu menších a středně velkých aplikací bývá právě Zustand jednou z nejčastějších voleb.
2) TanStack Query (dříve React Query) – neřeší klasický klientský stav. Je určen především pro práci se serverovými daty. Automaticky zajišťuje cachování, synchronizaci, opětovné načítání dat, invalidaci cache, optimistic updates nebo práci s offline režimem. Místo ručního ukládání odpovědí z API do Reduxu nechává většina moderních aplikací správu těchto dat právě na TanStack Query. Vývojáři knihovny sami uvádějí, že po přesunu serverového stavu do TanStack Query často zbývá jen velmi malé množství skutečně globálního klientského stavu.
3) Jotai – pracuje s konceptem atomů. Místo jednoho velkého store vytváří malé samostatné části stavu, které lze jednoduše kombinovat. Výhodou je minimální počet přerenderování, jednoduché skládání stavu a velmi dobrá práce s TypeScriptem. Hodí se zejména tam, kde aplikace obsahuje větší množství vzájemně nezávislých částí.
4) React Context – není plnohodnotná náhrada Reduxu. Výborně ale funguje pro jednodušší sdílené hodnoty, například aktuální jazyk, téma, přihlášeného uživatele a konfiguraci aplikace. Pro rozsáhlé často měněné objekty ale není ideální, protože může způsobovat zbytečné přerenderování větší části aplikace.
Kdy má Redux stále smysl
Přestože dnes existuje řada jednodušších alternativ, Redux rozhodně nepatří mezi zastaralé technologie. Naopak, díky Redux Toolkitu je jeho používání výrazně jednodušší než dříve a v některých typech projektů zůstává velmi dobrým řešením.
Největší výhody přináší zejména u rozsáhlých aplikací, kde na jednom kódu pracuje více vývojářů a je potřeba mít jasně definovaná pravidla pro správu stavu.
Redux se vyplatí zejména v těchto případech:
- Velké enterprise aplikace s rozsáhlou obchodní logikou.
- Projekty s větším vývojovým týmem, kde je důležitá konzistence a předvídatelnost kódu.
- Aplikace s komplikovanými změnami stavu, které vyžadují přesné řízení toku dat.
- Systémy využívající middleware, například pro logování, analytiku nebo zpracování asynchronních akcí.
- Projekty, kde je důležité snadné ladění, protože Redux nabízí kvalitní vývojářské nástroje včetně sledování historie změn stavu (time-travel debugging).
Pro menší nebo středně velké aplikace však bývají jednodušší alternativy, jako je Zustand nebo React Context, často rychlejší na implementaci a snáze se udržují. Výběr vhodného řešení proto vždy závisí na velikosti projektu, složitosti aplikace i požadavcích vývojového týmu.
Moderní architektura kombinuje více nástrojů
Jedním z největších rozdílů oproti době před několika lety je skutečnost, že většina moderních webových aplikací už nepoužívá jedinou knihovnu pro správu veškerého stavu. Místo toho se pro každý typ dat využívá nástroj, který je pro daný účel nejvhodnější.
Typická architektura dnes může vypadat například takto:
|Typ dat
|Doporučené řešení
|Lokální stav komponent
|useState, useReducer
|Sdílený klientský stav
|Zustand nebo Jotai
|Serverová data
|TanStack Query
|Formuláře
|React Hook Form
|URL parametry
|Router nebo URL Search Params
Každý nástroj řeší jinou oblast. useState a useReducer se používají pro lokální stav komponent, Zustand nebo Jotai pro sdílený klientský stav a TanStack Query pro práci se serverovými daty. React Hook Form usnadňuje práci s formuláři, zatímco URL parametry pomáhají ukládat filtry nebo stránkování přímo do adresy stránky.
Díky tomuto přístupu je kód přehlednější, lépe se udržuje a jednotlivé části aplikace lze snáze rozvíjet i v budoucnu.
Jak může pomoci kvalitní infrastruktura
Správně navržený state management sice pomáhá udržet aplikaci přehlednou a efektivní, výsledný výkon ale ovlivňuje také infrastruktura, na které běží backend a API. Pokud jsou servery pomalé nebo mají vysokou latenci, nebudou uživatelé čekat jen na načtení dat, ale ani sebelepší knihovny pro správu stavu tento problém nevyřeší.
Moderní aplikace často komunikují s více službami současně – načítají data z databází, využívají externí API nebo pracují s AI modely. Proto je důležité, aby backend běžel na spolehlivé infrastruktuře s dostatečným výkonem, rychlým NVMe úložištěm a kvalitní síťovou konektivitou.
Pro provoz moderních webových aplikací lze využít například Linux VPS od ZonerCloudu, které nabízejí rychlé NVMe disky, škálovatelný výkon a datová centra v České republice. Náročnější projekty mohou využít také dedikované servery nebo GPU servery pro aplikace využívající umělou inteligenci. Díky tomu získají stabilní základ pro rychlé API, nízkou latenci i spolehlivý provoz celé aplikace.
State management už není o jedné knihovně
Frontendový vývoj se za posledních několik let výrazně změnil. Místo hledání jediné univerzální knihovny se dnes vývojáři snaží správně rozdělit jednotlivé typy stavu a pro každý použít nejvhodnější nástroj.
Redux tak zůstává důležitou součástí ekosystému, ale už není automatickou odpovědí na každý projekt. Ve většině moderních aplikací se setkáte spíše s kombinací React Contextu, Zustandu nebo Jotai pro klientský stav a TanStack Query pro práci se serverovými daty. Výsledkem bývá jednodušší architektura, méně kódu a snadnější údržba.
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