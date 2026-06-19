Interní AI asistenti v praxi: Jak vytvořit pomocníky pro marketing, podporu i IT
Firmy dnes stále častěji využívají umělou inteligenci nejen pro generování textů, ale také jako interní asistenty pro konkrétní pracovní role. AI může pomáhat marketingovým specialistům, zákaznické podpoře i IT týmům s každodenními úkoly, vyhledáváním informací nebo automatizací rutinní práce. Jak takového asistenta navrhnout a na co si dát pozor?
AI asistenti už nejsou jen chatboti
První generace firemních AI nástrojů fungovala především jako chatbot. Uživatel položil otázku a model odpověděl na základě svých obecných znalostí. Takové řešení bylo užitečné pro tvorbu textů nebo rychlé vyhledávání informací, ale jeho možnosti byly poměrně omezené.
Moderní AI asistenti dnes dokážou pracovat s interními daty, firemní dokumentací nebo podnikovými systémy. Mohou například pomáhat s tvorbou obsahu, vyhledávat informace v interní znalostní bázi, navrhovat odpovědi zákazníkům nebo automatizovat opakující se úkoly.
Stále častěji se navíc objevují takzvaní AI agenti, kteří kromě odpovídání zvládají samostatně vykonávat konkrétní úkoly a spolupracovat s dalšími firemními aplikacemi. AI se tak postupně mění z jednoduchého chatbotu na digitálního pomocníka pro každodenní práci.
Začněte konkrétním problémem
Při nasazování interní AI bývá lákavé vytvořit jednoho univerzálního asistenta pro celou firmu. V praxi však často přináší lepší výsledky zaměřit se nejprve na konkrétní oddělení nebo proces, kde může AI vyřešit jasně definovaný problém, píše web Garnter.
|Oddělení
|Typický úkol
|Marketing
|Tvorba článků, newsletterů a kampaní
|Zákaznická podpora
|Odpovědi na opakující se dotazy
|IT
|Vyhledávání v dokumentaci a řešení incidentů
|HR
|Odpovědi na interní procesní otázky
|Obchod
|Příprava nabídek a práce s CRM
Důležité je identifikovat činnosti, které zaměstnancům pravidelně zabírají čas a zároveň se často opakují. Právě zde dokáže AI přinést největší úsporu času a nejrychlejší návratnost investice. Jakmile se řešení osvědčí, lze jeho využití postupně rozšiřovat do dalších částí firmy.
AI jako pomocník moderního marketingu
Marketing patří mezi oblasti, kde lze umělou inteligenci využít velmi efektivně. Marketéři každý den pracují s velkým množstvím obsahu, dat a opakujících se úkolů, které může AI výrazně urychlit. Asistent tak pomáhá šetřit čas a zvyšovat produktivitu, aniž by nahrazoval lidskou kreativitu a strategické rozhodování.
Marketingový AI asistent může pomáhat například s:
- tvorbou osnov článků,
- přípravou newsletterů,
- generováním příspěvků na sociální sítě,
- návrhy reklamních textů,
- analýzou klíčových slov,
- vyhodnocováním kampaní.
Největší přínos přináší ve chvíli, kdy je propojen s interními daty. Pokud má přístup k produktovým informacím, brand manuálu nebo předchozím kampaním, dokáže vytvářet relevantnější a konzistentnější obsah než běžný chatbot.
Zajímavou možností je také vytvoření více specializovaných marketingových asistentů. Jeden může být zaměřený na SEO a obsahový marketing, další na sociální sítě a jiný například na e-mailové kampaně. Každý z nich může využívat vlastní instrukce, zdroje dat i pracovní postupy.
Podle průzkumu společnosti Salesforce využívá generativní AI v marketingu stále více organizací především ke zrychlení tvorby obsahu, personalizaci komunikace a automatizaci rutinních činností. AI tak marketéry nenahrazuje, ale pomáhá jim soustředit se na kreativnější a strategičtější práci.
AI asistent pro zákaznickou podporu
Zákaznická podpora patří mezi oblasti, kde firmy nasazují AI nejčastěji. Důvod je jednoduchý – velká část komunikace se zákazníky obsahuje opakující se dotazy, jejichž řešení vyžaduje vyhledávání informací v dokumentaci, znalostní bázi nebo interních systémech.
AI asistent může fungovat jako pomocník pracovníků podpory i jako první kontaktní bod pro zákazníky. V jednodušších případech dokáže odpovědět automaticky, u složitějších požadavků připraví návrh odpovědi nebo poskytne operátorovi potřebné informace. Díky tomu se zkracuje doba řešení požadavků a zaměstnanci se mohou více věnovat situacím, které vyžadují lidský přístup.
AI asistent může pomáhat například s:
- vyhledáváním informací v dokumentaci a FAQ,
- návrhem odpovědí na časté dotazy,
- shrnutím historie komunikace se zákazníkem,
- kategorizací a prioritizací požadavků,
- automatickým řešením jednoduchých dotazů,
- překlady komunikace do různých jazyků.
Velkou výhodou je také jednotnost odpovědí. Pokud asistent čerpá z aktuální znalostní báze, poskytuje všem pracovníkům stejné informace a doporučené postupy. To pomáhá zvyšovat kvalitu zákaznického servisu a snižovat riziko chyb způsobených lidským faktorem.
IT asistent jako první linie podpory
IT oddělení bývá jedním z největších správců firemních znalostí. Dokumentace, návody, provozní postupy nebo informace o jednotlivých systémech se často nacházejí na různých místech a jejich vyhledávání může zabírat zbytečně mnoho času.
AI asistent dokáže tento proces výrazně zjednodušit. Zaměstnanec položí otázku běžným jazykem a systém během několika sekund vyhledá relevantní informace v interní dokumentaci nebo znalostní databázi. Místo složitého hledání tak získá rychlou a srozumitelnou odpověď.
Mezi typické úkoly IT asistenta patří:
- vyhledávání informací v interní dokumentaci,
- pomoc s řešením běžných technických problémů,
- vysvětlování nastavení a konfigurace systémů,
- generování skriptů a automatizačních úloh,
- tvorba a aktualizace technické dokumentace,
- navigace v interních procesech a postupech.
Velký přínos má zejména při řešení opakujících se dotazů. Zaměstnanci mohou získat odpověď okamžitě, aniž by museli kontaktovat IT oddělení nebo zakládat nový ticket. IT specialisté se díky tomu mohou více věnovat složitějším úkolům, správě infrastruktury nebo bezpečnostním projektům.
Pokud je asistent propojen s firemní wiki, helpdeskem nebo dalšími interními systémy, stává se centrálním bodem pro vyhledávání informací napříč celou organizací. Právě správa znalostí a podpora zaměstnanců patří mezi oblasti, kde může generativní AI firmám přinést největší praktický přínos.
Klíčová je kvalitní znalostní báze
Úspěch interního AI asistenta nezávisí pouze na výběru jazykového modelu. Ještě důležitější jsou data, ze kterých čerpá. Pokud jsou dokumenty neaktuální, nepřehledné nebo neúplné, bude podobně nepřesná i AI.
Znalostní bázi mohou tvořit například:
- interní dokumentace,
- firemní wiki,
- FAQ a návody,
- CRM systémy,
- produktová dokumentace,
- interní směrnice a procesy.
Před nasazením AI se proto vyplatí zkontrolovat kvalitu a aktuálnost dostupných informací. Čím lépe jsou data organizována, tím přesnější a užitečnější odpovědi může asistent poskytovat.
Společnost IBM dlouhodobě upozorňuje, že kvalita dat patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující úspěšnost AI projektů. V praxi tak často platí, že dobře připravená znalostní báze je důležitější než samotný výběr konkrétního modelu.
RAG: Způsob, jak AI propojit s firemními daty
Jedním z nejpoužívanějších přístupů při budování interních AI asistentů je Retrieval-Augmented Generation (RAG). Tato technologie umožňuje propojit jazykový model s interními firemními daty, aniž by bylo nutné model znovu trénovat.
Když uživatel položí dotaz, systém nejprve vyhledá relevantní informace v dokumentaci, znalostní bázi nebo dalších firemních zdrojích. Teprve následně AI vytvoří odpověď na základě nalezených dat.
Díky tomu může pracovat s aktuálními informacemi a poskytovat přesnější odpovědi než běžný chatbot využívající pouze obecné znalosti modelu.
Právě díky těmto vlastnostem se RAG stal standardním přístupem při budování interních AI asistentů pro zákaznickou podporu, IT oddělení i firemní znalostní systémy.
Jakou infrastrukturu zvolit
Volba infrastruktury závisí především na velikosti firmy, rozpočtu a citlivosti zpracovávaných dat. Menší společnosti často využívají cloudové AI služby dostupné prostřednictvím API, které umožňují rychlé nasazení bez nutnosti spravovat vlastní hardware.
Firmy s vyššími nároky na bezpečnost nebo provoz vlastních modelů však často volí dedikovanou infrastrukturu. Pro interní AI asistenty, RAG systémy nebo open-source modely se běžně využívají výkonné GPU servery, které poskytují dostatek výkonu a zároveň umožňují uchovávat data ve vlastním prostředí.
Řešením mohou být například GPU servery nebo cloudová infrastruktura od ZonerCloudu, které umožňují provozovat AI aplikace nad vlastními daty bez nutnosti budovat vlastní datové centrum.
Při výběru je vhodné myslet nejen na aktuální potřeby, ale také na možnosti škálování, zabezpečení a budoucí rozvoj AI projektů. To, co dnes začíná jako jednoduchý asistent, se může brzy stát důležitou součástí firemních procesů.
Interní AI asistenti budou běžnou součástí firem
Stejně jako se během posledních let standardem staly CRM systémy nebo firemní chatovací platformy, začínají se běžnou součástí pracovního prostředí stávat i specializovaní AI asistenti.
Největší přínos přitom nepřináší univerzální chatbot pro celou firmu, ale asistenti navržení pro konkrétní role a procesy. Marketing získá rychlejší tvorbu obsahu, zákaznická podpora efektivnější práci s požadavky a IT týmy rychlejší přístup ke znalostem.
Firmy, které dokážou propojit kvalitní interní data, vhodný jazykový model a bezpečnou infrastrukturu, mohou díky AI výrazně zvýšit produktivitu bez nutnosti zásadních změn stávajících procesů.
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