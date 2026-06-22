ZonerCloud spouští letní soutěž. Vyluštěte křížovku a vyhrajte
Léto je tady a se ZonerCloudem přichází i velká prázdninová soutěž. Stačí vyluštit křížovku, odhalit tajenku a zařadit se do slosování o desítky atraktivních cen. Ve hře je například 27″ 4K monitor, SSD disky nebo další produkty od ZonerCloudu a našich partnerů. A protože nechceme, aby někdo odcházel s prázdnou, odměnu získá každý účastník v podobě speciálního balíčku slev na naše služby.
Soutěž je určena všem, kteří mají rádi logické hádanky a chtějí si otestovat své znalosti ze světa IT. Křížovka obsahuje pojmy z oblastí hardwaru, cloudových služeb, umělé inteligence i webových technologií.
Nemusíte se ale bát žádných záludností. Pokud si s některým heslem nebudete vědět rady, u každé otázky najdete odkaz na naše stránky, kde lze správnou odpověď snadno dohledat. Stačí trochu pátrat a tajenka bude brzy na světě.
Soutěž probíhá od 16. 6. 2026 do 31. 8. 2026. Losování výherců hlavních cen proběhne 3. 9. 2026, které následně budeme kontaktovat e-mailem.
Co můžete vyhrát?
Seznam výher je opravdu lákavý – celkem rozdáváme přes 80 hlavních cen:
Navíc každý účastník získá speciální odměnu ve formě balíčku slev na naše služby. Vyhrává opravdu každý!
Jak se zúčastnit?
Postup je jednoduchý a zvládnete ho během pár minut:
- Založte si účet na CZECHIA.com (nebo SlovakNET.sk) – pokud už účet máte, tento krok přeskočte.
- Sledujte náš Facebook profil ZonerCloudu.
- Vyplňte křížovku a odhalte tajenku.
- Klikněte na Zkontrolovat a zadejte svůj e-mail pro zařazení do slosování.
- 3. 9. 2026 vylosujeme výherce hlavních cen a domluvíme se na předání.
Podmínky soutěže
- Soutěž probíhá od 16. 6. 2026 do 31. 8. 2026.
- Podmínkou účasti je sledování naší FB stránky ZonerCloudu a vlastnictví aktivního účtu na CZECHIA.com nebo SlovakNET.sk.
- Každý se může zúčastnit pouze jednou.
- Výherce hlavních cen vylosujeme 3. 9. 2026 a budeme je kontaktovat e-mailem.
- Seznam výherců bude uveřejněn na této stránce.
- Pokud výherce neodpoví do 14 dnů, losujeme náhradníka.
- Výhry nelze vyplatit v hotovosti.
- Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení a předání výhry.
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