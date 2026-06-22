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Aktuality

ZonerCloud spouští letní soutěž. Vyluštěte křížovku a vyhrajte

22. června 2026
Matyáš Kopecký

Obsah

  1. Co můžete vyhrát?
  2. Jak se zúčastnit?
  3. Podmínky soutěže

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Léto je tady a se ZonerCloudem přichází i velká prázdninová soutěž. Stačí vyluštit křížovku, odhalit tajenku a zařadit se do slosování o desítky atraktivních cen. Ve hře je například 27″ 4K monitor, SSD disky nebo další produkty od ZonerCloudu a našich partnerů. A protože nechceme, aby někdo odcházel s prázdnou, odměnu získá každý účastník v podobě speciálního balíčku slev na naše služby.

Soutěž je určena všem, kteří mají rádi logické hádanky a chtějí si otestovat své znalosti ze světa IT. Křížovka obsahuje pojmy z oblastí hardwaru, cloudových služeb, umělé inteligence i webových technologií.

Nemusíte se ale bát žádných záludností. Pokud si s některým heslem nebudete vědět rady, u každé otázky najdete odkaz na naše stránky, kde lze správnou odpověď snadno dohledat. Stačí trochu pátrat a tajenka bude brzy na světě.

Soutěž probíhá od 16. 6. 2026 do 31. 8. 2026. Losování výherců hlavních cen proběhne 3. 9. 2026, které následně budeme kontaktovat e-mailem.

Co můžete vyhrát?

Seznam výher je opravdu lákavý – celkem rozdáváme přes 80 hlavních cen:

Navíc každý účastník získá speciální odměnu ve formě balíčku slev na naše služby. Vyhrává opravdu každý!

Jak se zúčastnit?

Postup je jednoduchý a zvládnete ho během pár minut:

  1. Založte si účet na CZECHIA.com (nebo SlovakNET.sk) – pokud už účet máte, tento krok přeskočte.
  2. Sledujte náš Facebook profil ZonerCloudu.
  3. Vyplňte křížovku a odhalte tajenku.
  4. Klikněte na Zkontrolovat a zadejte svůj e-mail pro zařazení do slosování.
  5. 3. 9. 2026 vylosujeme výherce hlavních cen a domluvíme se na předání.

Podmínky soutěže

  • Soutěž probíhá od 16. 6. 2026 do 31. 8. 2026.
  • Podmínkou účasti je sledování naší FB stránky ZonerCloudu a vlastnictví aktivního účtu na CZECHIA.com nebo SlovakNET.sk.
  • Každý se může zúčastnit pouze jednou.
  • Výherce hlavních cen vylosujeme 3. 9. 2026 a budeme je kontaktovat e-mailem.
  • Seznam výherců bude uveřejněn na této stránce.
  • Pokud výherce neodpoví do 14 dnů, losujeme náhradníka.
  • Výhry nelze vyplatit v hotovosti.
  • Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení a předání výhry.
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Matyáš Kopecký

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