Úprava fotek v Zoner AI: Jak změnit denní a roční dobu online zdarma
Máte povedený snímek, ale chybí mu ta správná atmosféra? Nebo byste chtěli zjistit, jak by scéna vypadala při západu slunce, v zimě nebo v podzimních barvách? Díky nové funkci „Denní a roční doba“ v Zoner AI můžete změnit denní i roční dobu, ale i počasí během několika vteřin. A to online, zdarma a bez registrace. Ukážeme vám, jak na to, v několika krocích.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je český online editor využívající umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, bez instalace a bez nutnosti vytvářet účet.
Editor nabízí několik nových nástrojů, mezi nimiž najdete i funkci „Denní a roční doba“. Ta umožňuje změnit atmosféru snímku jedním kliknutím. AI analyzuje scénu (rozpozná oblohu, světlo, vegetaci, budovy i postavy) a podle zvoleného režimu upraví barevnost, kontrast, stíny i detaily tak, aby odpovídaly nové denní nebo sezónní situaci.
V nástroji můžete měnit například roční období (jaro, léto, podzim, zimu), denní dobu (den a noc), počasí (déšť) nebo atmosféru světla (západ slunce).
Díky tomu lze během několika kliknutí proměnit letní krajinu v zasněženou zimní scénu, polední snímek v dramatický večer nebo běžný den v romantický západ slunce.
Výsledkem tak není jen barevná úprava, ale skutečná změna nálady a charakteru fotografie, která působí přirozeně a vizuálně přesvědčivě. A co je nejlepší – Zoner AI můžete používat bez omezení a bez kreditů, na rozdíl od nástrojů jako Midjourney nebo Adobe Firefly.
Jak změnit denní nebo roční dobu krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, který chcete upravit. Nejlépe fungují exteriérové fotografie s viditelnou oblohou nebo krajinou.
- Vyberte nástroj „Denní a roční doba“ – V sekci AI nástroje zvolte funkci „Denní a roční doba“. Tento nástroj umožňuje komplexně změnit atmosféru celé fotografie – nejen barevně, ale i světelně a sezónně.
- Zvolte požadovanou atmosféru – Nástroj nabízí několik typů úprav, které můžete kombinovat podle potřeby: roční období (jaro, léto, podzim, zima), denní doba (den a noc), počasí (déšť), atmosféra světla (západ slunce).
- Chcete něco víc? Použijte nástroj „Upravit textem“ – Pokud vám přednastavené možnosti nestačí, můžete využít funkci „Upravit textem“, kde zadáte vlastní pokyn (prompt) a vytvoříte přesně takovou atmosféru, jakou si představujete – například „mlhavé podzimní ráno“, „noční město s neonovým deštěm“ nebo „teplý letní večer se zlatým světlem“.
- Klikněte na „Generovat“ – Umělá inteligence během několika sekund vytvoří tři různé varianty úpravy, ze kterých si můžete vybrat tu nejvhodnější. Pokud výsledek není ideální, můžete generování zopakovat nebo zvolit funkci „Upravit textem“.
- Uložte si výsledek – Jakmile jste spokojení, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový obrázek jako JPG, PNG nebo WebP.
Tip pro přirozený výsledek
- Nejlépe fungují fotografie s dobře viditelnou oblohou nebo přírodou.
- U portrétů sledujte, aby nová atmosféra odpovídala světlu na obličeji.
- Pokud není výsledek ideální, použijte funkci „Upravit textem“ a zadejte přesnější formulace (např. „zimní večer s teplým pouličním osvětlením“ místo jen „zima“).
- Pro výraznější efekt můžete kombinovat změnu atmosféry s funkcí „Generativní rozšíření“ nebo „Vylepšit oblohu“.
Kdy se změna denní doby nebo ročního období hodí
- Reality – teplý západ slunce může udělat z běžné fotky mnohem atraktivnější prezentaci.
- Marketing – sezónní variantu (léto → podzim, zima) vytvoříte bez nového focení.
- Sociální sítě – noční scéna nebo zlatá hodina dodají fotce silnější náladu.
- Kreativní projekty – snadno otestujete různé atmosféry (déšť, mlhu nebo zimní scénu).
Změna denní nebo roční doby už dnes neznamená složité ruční úpravy barev a světla. S funkcí „Denní a roční doba“ v Zoner AI stačí vybrat požadovanou atmosféru a během několika sekund získáte realisticky upravený snímek.
Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – nahrajte fotografii a proměňte letní poledne v zimní večer nebo běžný den v dramatický západ slunce během pár kliknutí.
Mohlo by vás také zajímat
-
Proč jsou důležité správné údaje o vlastnících domén11. září 2025•
-
Hřbitov domén: Kde ožívají zapomenuté CZ domény31. října 2025•
-
Znovuuvedení domény .AD5. září 2024•
-
.ai: Umělá inteligence a tak trošku ukradená doména17. září 2025•
Nejnovější
-
Jak naučit AI pracovat s vlastní dokumentací a know-how23. února 2026•
-
-
Jak provozovat AI modely bezpečně v cloudu20. února 2026•
-