AI

Úprava fotek v Zoner AI: Jak změnit denní a roční dobu online zdarma

23. února 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Co je Zoner AI a proč ho použít
  2. Jak změnit denní nebo roční dobu krok za krokem
  3. Tip pro přirozený výsledek
  4. Kdy se změna denní doby nebo ročního období hodí

Související

Máte povedený snímek, ale chybí mu ta správná atmosféra? Nebo byste chtěli zjistit, jak by scéna vypadala při západu slunce, v zimě nebo v podzimních barvách? Díky nové funkci „Denní a roční doba“ v Zoner AI můžete změnit denní i roční dobu, ale i počasí během několika vteřin. A to online, zdarma a bez registrace. Ukážeme vám, jak na to, v několika krocích. 

Co je Zoner AI a proč ho použít

Zoner AI je český online editor využívající umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, bez instalace a bez nutnosti vytvářet účet.

Editor nabízí několik nových nástrojů, mezi nimiž najdete i funkci „Denní a roční doba“. Ta umožňuje změnit atmosféru snímku jedním kliknutím. AI analyzuje scénu (rozpozná oblohu, světlo, vegetaci, budovy i postavy) a podle zvoleného režimu upraví barevnost, kontrast, stíny i detaily tak, aby odpovídaly nové denní nebo sezónní situaci.

V nástroji můžete měnit například roční období (jaro, léto, podzim, zimu), denní dobu (den a noc), počasí (déšť) nebo atmosféru světla (západ slunce).

Díky tomu lze během několika kliknutí proměnit letní krajinu v zasněženou zimní scénu, polední snímek v dramatický večer nebo běžný den v romantický západ slunce.

Výsledkem tak není jen barevná úprava, ale skutečná změna nálady a charakteru fotografie, která působí přirozeně a vizuálně přesvědčivě. A co je nejlepší – Zoner AI můžete používat bez omezení a bez kreditů, na rozdíl od nástrojů jako Midjourney nebo Adobe Firefly.

Jak změnit denní nebo roční dobu krok za krokem

  1. Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
  2. Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, který chcete upravit. Nejlépe fungují exteriérové fotografie s viditelnou oblohou nebo krajinou.
  3. Vyberte nástroj „Denní a roční doba“ – V sekci AI nástroje zvolte funkci „Denní a roční doba“. Tento nástroj umožňuje komplexně změnit atmosféru celé fotografie – nejen barevně, ale i světelně a sezónně.
  4. Zvolte požadovanou atmosféru – Nástroj nabízí několik typů úprav, které můžete kombinovat podle potřeby: roční období (jaro, léto, podzim, zima), denní doba (den a noc), počasí (déšť), atmosféra světla (západ slunce).
  5. Chcete něco víc? Použijte nástroj „Upravit textem“ – Pokud vám přednastavené možnosti nestačí, můžete využít funkci „Upravit textem“, kde zadáte vlastní pokyn (prompt) a vytvoříte přesně takovou atmosféru, jakou si představujete – například „mlhavé podzimní ráno“, „noční město s neonovým deštěm“ nebo „teplý letní večer se zlatým světlem“.
  6. Klikněte na „Generovat“ – Umělá inteligence během několika sekund vytvoří tři různé varianty úpravy, ze kterých si můžete vybrat tu nejvhodnější. Pokud výsledek není ideální, můžete generování zopakovat nebo zvolit funkci „Upravit textem“.
  7. Uložte si výsledek – Jakmile jste spokojení, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový obrázek jako JPG, PNG nebo WebP. 

Tip pro přirozený výsledek

  • Nejlépe fungují fotografie s dobře viditelnou oblohou nebo přírodou.
  • U portrétů sledujte, aby nová atmosféra odpovídala světlu na obličeji.
  • Pokud není výsledek ideální, použijte funkci „Upravit textem“ a zadejte přesnější formulace (např. „zimní večer s teplým pouličním osvětlením“ místo jen „zima“).
  • Pro výraznější efekt můžete kombinovat změnu atmosféry s funkcí „Generativní rozšíření“ nebo „Vylepšit oblohu“.

Kdy se změna denní doby nebo ročního období hodí

  • Reality – teplý západ slunce může udělat z běžné fotky mnohem atraktivnější prezentaci.
  • Marketing – sezónní variantu (léto → podzim, zima) vytvoříte bez nového focení.
  • Sociální sítě – noční scéna nebo zlatá hodina dodají fotce silnější náladu.
  • Kreativní projekty – snadno otestujete různé atmosféry (déšť, mlhu nebo zimní scénu).

Změna denní nebo roční doby už dnes neznamená složité ruční úpravy barev a světla. S funkcí „Denní a roční doba“ v Zoner AI stačí vybrat požadovanou atmosféru a během několika sekund získáte realisticky upravený snímek.

Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – nahrajte fotografii a proměňte letní poledne v zimní večer nebo běžný den v dramatický západ slunce během pár kliknutí.

Petra Sasínová

