Agentic Web: Nová éra internetu řízená umělou inteligencí
Web se během posledních třiceti let několikrát zásadně proměnil. Nejprve přišel statický web, poté webové aplikace, mobilní internet a sociální sítě. Nyní začíná další etapa označovaná jako Agentic Web. Místo lidí budou stále častěji navštěvovat webové stránky autonomní AI agenti, kteří budou vyhledávat informace, nakupovat, rezervovat služby nebo komunikovat s firemními systémy. Co tato změna znamená pro vývojáře a provozovatele webů?
Co je Agentic Web
Agentic Web představuje novou generaci internetu, ve které webové stránky a online služby nebudou využívat pouze lidé, ale stále častěji také autonomní AI agenti. Ti dokážou samostatně plánovat úkoly, vyhledávat informace, komunikovat s různými systémy a provádět konkrétní akce jménem uživatele. Místo ručního procházení desítek webových stránek tak uživatel jednoduše zadá cíl a agent zajistí celý proces od začátku až do konce.
Na rozdíl od běžných chatbotů nejsou AI agenti omezeni pouze na odpovídání na otázky. Mohou využívat externí nástroje, přistupovat k databázím, pracovat s API nebo komunikovat s dalšími AI agenty. Díky tomu zvládnou řešit i složitější úlohy, které vyžadují více navazujících kroků nebo práci s různými zdroji informací.
Typické činnosti AI agentů mohou zahrnovat například:
- vyhledávání a porovnávání produktů nebo služeb,
- rezervaci hotelů, letenek či restaurací,
- nákup zboží podle zadaných kritérií,
- správu kalendáře a plánování schůzek,
- komunikaci se zákaznickou podporou,
- vyhledávání informací napříč více weby,
- automatické zpracování firemních procesů nebo reportů.
Neznamená to ale, že klasické webové stránky zmizí. Jejich role se začne měnit. Vedle uživatelského rozhraní pro člověka budou stále důležitější také rozhraní určená pro stroje.
Webové aplikace budou muset nabízet kvalitní API, strukturovaná data, strojově čitelná metadata nebo standardizované komunikační protokoly, aby s nimi AI agenti mohli bezpečně a efektivně spolupracovat.
Stejně jako se v minulosti internet přizpůsoboval nástupu vyhledávačů, mobilních zařízení nebo sociálních sítí, bude se nyní přizpůsobovat autonomním AI systémům. Pro vývojáře i provozovatele webů to znamená, že při návrhu aplikací bude potřeba myslet nejen na uživatelskou zkušenost (UX), ale také na to, jak snadno dokážou s jejich službami komunikovat AI agenti.
Nové standardy Agentic Webu
Aby mohli AI agenti bezpečně komunikovat s webovými službami i mezi sebou navzájem, vznikají nové otevřené standardy. Jejich cílem je sjednotit způsob, jakým AI přistupuje k datům, API a dalším digitálním službám. Díky tomu nebude nutné vytvářet samostatné integrace pro každého poskytovatele AI a vývoj agentických aplikací bude jednodušší.
1) Model Context Protocol (MCP) – otevřený standard představený společností Anthropic. Umožňuje AI modelům bezpečně komunikovat s externími nástroji, databázemi nebo API prostřednictvím jednotného rozhraní. Agent tak může například pracovat s firemními dokumenty, kalendářem nebo CRM, aniž by bylo nutné vytvářet speciální integraci pro každý AI model.
2) Agent-to-Agent (A2A) – standard Agent-to-Agent (A2A) od Googlu umožňuje spolupráci mezi různými AI agenty. Jeden agent může řídit celý úkol a jeho jednotlivé části předávat specializovaným agentům, kteří zajistí například rezervaci hotelu, nákup letenek nebo zpracování účetních podkladů.
3) Agentic Resource Discovery (ARD) – nová iniciativa z roku 2026, která pomáhá AI agentům automaticky objevovat dostupné služby, API nebo MCP servery. Organizace mohou zveřejnit strojově čitelné katalogy svých služeb a agenti pak snadno zjistí, jaké možnosti mají k dispozici a jak je mohou využít.
Tyto standardy ukazují, že budoucnost internetu nebude tvořit jeden univerzální AI asistent, ale síť spolupracujících agentů a služeb. Pro vývojáře proto bude stále důležitější vytvářet aplikace připravené nejen pro lidi, ale také pro autonomní AI systémy.
Bezpečnost bude ještě důležitější
S rostoucím využíváním AI agentů porostou také nároky na bezpečnost webových aplikací. Pokud budou agenti nakupovat, rezervovat služby nebo pracovat s firemními daty, bude nutné přesně určit, jaké akce mohou provádět a k jakým informacím mají přístup.
Vedle ověřování identity uživatele bude stále důležitější také ověřování samotných AI agentů. Klíčovou roli budou hrát zejména:
- silná autentizace a vícefaktorové ověřování,
- řízení přístupových oprávnění,
- zabezpečená API,
- šifrování komunikace,
- auditní záznamy,
- princip Zero Trust.
Novou výzvou budou také útoky zaměřené přímo na AI agenty. Vývojáři proto budou muset věnovat větší pozornost ochraně API, validaci vstupů a průběžnému monitorování.
Bezpečnost však nezačíná až u aplikace. Důležitou roli hraje také kvalitní hostingová infrastruktura s pravidelnými aktualizacemi, ochranou sítě a monitoringem. Pro provoz webů a API mohou být vhodným řešením například Linux VPS nebo dedikované servery od ZonerCloudu, které umožňují nasadit vlastní bezpečnostní politiky i moderní autentizační mechanismy.
Budoucnost začíná už dnes
Přestože je pojem Agentic Web stále poměrně nový, základní stavební kameny už vznikají. Standardy jako MCP, A2A nebo nově ARD ukazují, že internet se připravuje na dobu, kdy významnou část provozu nebudou tvořit lidé, ale autonomní software jednající jejich jménem.
Stejně jako kdysi změnily web vyhledávače, mobilní zařízení nebo sociální sítě, mohou AI agenti představovat další zásadní evoluci internetu. Firmy, které začnou své aplikace navrhovat nejen pro lidské návštěvníky, ale i pro digitální asistenty, mohou získat významnou konkurenční výhodu v době, kdy se web postupně stává prostředím spolupráce lidí i inteligentních agentů.
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