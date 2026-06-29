Úpravy fotek v Zoner AI: Jak změnit účes online zdarma
Přemýšlíte o novém účesu, ale nejste si jistí, jestli vám bude slušet? Nebo si jen chcete vyzkoušet, jak byste vypadali s jinou délkou či barvou vlasů? Díky AI funkci „Vlasové studio“ v Zoner AI můžete během několika sekund proměnit svůj vzhled – online, zdarma a bez registrace. Stačí nahrát fotografii a umělá inteligence vytvoří realistickou úpravu vlasů podle zvoleného stylu.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je český online editor využívající umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, bez instalace a bez nutnosti vytvářet účet. Stačí nahrát fotografii a během několika sekund můžete využít některý ze sedmnácti AI nástrojů.
Jedním z nich je nová funkce „Vlasové studio“, které umožňuje snadno změnit vzhled vlasů na portrétní fotografii. Umělá inteligence analyzuje obličej, tvar hlavy i nasvícení snímku a podle zvoleného stylu vytvoří realistickou úpravu.
Nejde přitom jen o změnu barvy. AI dokáže upravit délku vlasů, střih, objem i celkový styl tak, aby výsledek působil přirozeně a odpovídal proporcím obličeje.
Po otevření nástroje si můžete vybrat z několika přednastavených účesů. Pokud vám žádný z nich nevyhovuje, můžete využít funkci „Upravit textem“ a zadat vlastní pokyn – například konkrétní střih, barvu nebo styl vlasů.
Funkce je ideální pro každého, kdo uvažuje o změně účesu, hledá inspiraci nebo si chce jen vyzkoušet nový vzhled bez návštěvy kadeřnictví.
Jak změnit účes krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte portrétní fotografii – Klikněte na „Nahrát obrázek“ a vyberte fotografii, na které je dobře vidět obličej i vlasy. Nejlepších výsledků dosáhnete u ostrých fotografií pořízených zepředu.
- Vyberte nástroj „Vlasové studio“ – V sekci AI nástroje zvolte funkci „Vlasové studio“. Po otevření nástroje se zobrazí možnost přidání vlastního obrázku, úprava barvy či délky vlasů, a především nabídka přednastavených stylů – Bixie Cut, Bohemian Braids, Boho Box Braids, Box Braids, Buzz Cut, Braided Pigtails, Classic Bob Haircut, Curly Bob, Curly Bob With Bangs, Fishtail Braid, French Bob a podobně. Pokud vám přednastavené možnosti nestačí, můžete pokračovat pomocí funkce „Upravit textem“ a zadat vlastní pokyny.
- Spusťte generování – Po výběru účesu klikněte na „Generovat“. Během několika sekund Zoner AI vytvoří tři různé varianty účesů, ze kterých si můžete vybrat ten nejlepší.
- Uložte výsledek – Jakmile jste spokojeni, klikněte na „Stáhnout“ a uložte stylizovaný obrázek ve formátu JPG, PNG nebo WebP.
Kdy se funkce hodí
- Před návštěvou kadeřníka – než se rozhodnete pro nový střih nebo barvu vlasů, můžete si je nejprve vyzkoušet na vlastní fotografii a zjistit, jak by vám slušely.
- Hledání nového vzhledu – nejste si jistí, zda zvolit krátké nebo dlouhé vlasy, blond nebo tmavou barvu? AI vám pomůže porovnat různé varianty během několika minut.
- Fotky na sociální sítě – chcete originální profilovou fotku nebo si jen vyzkoušet netradiční styl? Vlasové studio vám umožní experimentovat bez trvalých změn.
- Kreativní experimentování – vyzkoušejte si účesy, na které byste si možná v reálném životě netroufli (od výrazných barev až po úplně nový styl) a objevte vzhled, který vás překvapí.
Tipy pro lepší výsledek
- Používejte ostré portréty s dobře viditelným obličejem.
- Nejlepších výsledků dosáhnete při přirozeném denním světle.
- Vyhněte se fotografiím, kde vlasy zakrývá čepice nebo kapuce.
- Nebojte se vyzkoušet více stylů a porovnat jednotlivé varianty.
- Pokud vám žádný preset nevyhovuje, využijte funkci „Upravit textem“ a vytvořte účes podle vlastního popisu.
- Generujte více verzí – drobné rozdíly mohou výrazně ovlivnit celkový vzhled.
Funkce „Vlasové studio“ v Zoner AI nabízí rychlý způsob, jak si vyzkoušet nový účes bez stříhání nebo barvení vlasů. Během několika kliknutí můžete porovnat různé styly, objevit novou inspiraci a získat realistickou představu o tom, jak byste s novým vzhledem vypadali.
Vyzkoušejte si novou AI funkci na ZonerAI.com – nahrajte svou fotografii, vyberte nový styl a během několika sekund zjistěte, který účes vám sedne nejlépe.
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