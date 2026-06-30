AI agenti mění internet: Jak se připravit na novou generaci návštěvníků
Umělá inteligence už webové stránky nejen čte, ale stále častěji s nimi také aktivně pracuje. AI agenti dokážou vyhledávat informace, porovnávat produkty nebo provádět rezervace bez zásahu člověka. Co to znamená pro provozovatele webů a jak se na tuto změnu připravit?
Co jsou AI agenti
AI agent je softwarový systém využívající umělou inteligenci, který dokáže samostatně plnit zadané úkoly. Na rozdíl od běžného chatbota, jenž pouze odpovídá na jednotlivé dotazy, umí AI agent plánovat postup, rozhodovat se mezi různými možnostmi a vykonat několik navazujících kroků bez neustálého zadávání dalších instrukcí, píše web Digital Ocean.
Základem AI agentů jsou velké jazykové modely (LLM). Ty doplňují další technologie, například přístup k webovému prohlížeči, API rozhraním, databázím nebo firemním aplikacím. Díky tomu mohou nejen generovat text, ale také pracovat s informacemi z různých zdrojů a provádět konkrétní akce.
Typický AI agent zvládne například:
- vyhledat informace na internetu,
- porovnat produkty nebo služby z více webů,
- rezervovat hotel nebo letenku,
- vyplnit online formulář,
- analyzovat dokumenty nebo tabulky,
- pracovat s firemními systémy, jako jsou CRM nebo helpdesk,
- automatizovat opakující se administrativní úkoly.
Právě schopnost samostatně plánovat a vykonávat více navazujících kroků odlišuje AI agenty od klasických chatbotů. Zatímco chatbot je určen především ke komunikaci, AI agent funguje jako digitální asistent, který dokáže úkol skutečně dokončit.
V budoucnu se proto očekává jejich stále širší využití nejen v běžném životě, ale také ve firemních procesech, zákaznické podpoře, programování, správě IT infrastruktury nebo elektronickém obchodování.
Web už není určen jen lidem
Po mnoho let byly webové stránky navrhovány především pro lidské návštěvníky. Důraz se kladl na přehlednou navigaci, atraktivní design nebo rychlé načítání. Dnes se však způsob jejich používání postupně mění.
Stále častěji totiž web nenavštěvují jen lidé, ale také AI agenti. Ti dokážou vyhledávat informace, porovnávat produkty, rezervovat služby nebo komunikovat s webovými aplikacemi jménem uživatele. Aby s nimi mohli efektivně pracovat, potřebují jasně strukturovaný obsah, strojově čitelná data a dobře navržená rozhraní.
Vedle klasických webových stránek proto nabývají na významu technologie, jako jsou API, strukturovaná data nebo Model Context Protocol (MCP). Ty umožňují AI agentům získávat informace efektivněji a v některých případech i bezpečně provádět konkrétní akce.
Postupně tak vzniká koncept Agentic Web, tedy webu navrženého nejen pro lidi, ale i pro inteligentní softwarové agenty. Pro provozovatele webů to znamená nové požadavky na obsah, technickou architekturu i způsob zpřístupňování dat.
Návštěvnost od AI agentů rychle roste
Počet AI agentů a crawlerů využívajících umělou inteligenci v posledních letech výrazně roste. Zatímco dříve automatizovaný provoz tvořily především klasické vyhledávací roboty, dnes internet stále častěji navštěvují systémy, které obsah nejen indexují, ale také analyzují, porovnávají a využívají při plnění konkrétních úkolů, uvádí server TechRadar.
Velké jazykové modely, jako jsou ChatGPT, Claude nebo Gemini, potřebují získávat aktuální informace z webu. K tomu využívají vlastní crawlery nebo AI agenty, kteří procházejí stránky, zpracovávají jejich obsah a v některých případech s nimi i aktivně komunikují.
Pro provozovatele webů to znamená zásadní změnu. Část uživatelů už nemusí na web přijít přímo – odpověď nebo doporučení získají prostřednictvím AI asistenta. Web se tak stále častěji stává zdrojem dat pro další služby, nikoli pouze místem, které lidé navštěvují prostřednictvím prohlížeče.
Tento trend zároveň zvyšuje význam kvalitního obsahu, strukturovaných dat i technické připravenosti webu. Čím lépe AI systémy stránku pochopí, tím větší je šance, že její informace využijí při odpovědích nebo automatizovaných úkolech.
Od SEO k optimalizaci pro AI
Optimalizace pro vyhledávače (SEO) byla po mnoho let hlavním způsobem, jak získat návštěvnost z internetu. Cílem bylo dostat web na co nejlepší pozice ve výsledcích vyhledávání, aby uživatel klikl na odkaz a navštívil stránku.
S nástupem generativní umělé inteligence a AI agentů se ale způsob vyhledávání informací mění. Stále více uživatelů získává odpovědi přímo od AI asistentů, kteří informace čerpají z různých zdrojů a často není nutné navštívit samotný web.
Vedle klasického SEO se proto začínají prosazovat nové přístupy, například Answer Engine Optimization (AEO) nebo Generative Engine Optimization (GEO). Jejich cílem je zajistit, aby AI systémy obsah správně pochopily, považovaly jej za důvěryhodný a využily ho při generování odpovědí.
Pro weby to znamená zaměřit se například na:
- kvalitní a odborný obsah,
- přehlednou strukturu textu s logickými nadpisy,
- FAQ sekce s jasnými odpověďmi,
- strukturovaná data (Schema.org),
- přesné popisy produktů a služeb,
- rychlé načítání a dobrou technickou optimalizaci.
SEO přitom rozhodně neztrácí význam. Dobře optimalizovaný web bude důležitý i nadále, jen už nebude určen pouze pro vyhledávače a lidské návštěvníky. Stále větší roli budou hrát také AI asistenti a autonomní agenti, kteří se stanou novým způsobem, jak se uživatelé dostanou k informacím, produktům i službám.
Bezpečnost bude ještě důležitější
S rostoucím využíváním AI agentů porostou také nároky na bezpečnost webových aplikací. Pokud budou agenti nakupovat, rezervovat služby nebo pracovat s firemními daty, bude nutné přesně určit, jaké akce mohou provádět a k jakým informacím mají přístup.
Vedle ověřování identity uživatele bude stále důležitější také ověřování samotných AI agentů. Klíčovou roli budou hrát zejména:
- silná autentizace a vícefaktorové ověřování,
- řízení přístupových oprávnění,
- zabezpečená API,
- šifrování komunikace,
- auditní záznamy,
- princip Zero Trust.
Novou výzvou budou také útoky zaměřené přímo na AI agenty. Vývojáři proto budou muset věnovat větší pozornost ochraně API, validaci vstupů a průběžnému monitorování.
Bezpečnost však nezačíná až u aplikace. Důležitou roli hraje také kvalitní hostingová infrastruktura s pravidelnými aktualizacemi, ochranou sítě a monitoringem. Pro provoz webů a API mohou být vhodným řešením například Linux VPS nebo dedikované servery od ZonerCloudu, které umožňují nasadit vlastní bezpečnostní politiky i moderní autentizační mechanismy.
Jak připravit web na éru AI agentů
Přestože jsou AI agenti zatím na začátku svého rozšíření, firmy se na jejich nástup mohou připravovat už dnes. Nejde o kompletní přestavbu webu, ale spíše o úpravy, které zlepší použitelnost stránek jak pro lidi, tak pro systémy využívající umělou inteligenci.
Mezi nejdůležitější kroky patří:
- Vytvářejte kvalitní a přehledně strukturovaný obsah – AI modely lépe zpracovávají text s logickými nadpisy, krátkými odstavci, seznamy nebo FAQ sekcemi.
- Využívejte strukturovaná data – standardy, jako je Schema.org, pomáhají AI systémům správně pochopit význam obsahu, produktů nebo služeb.
- Nabídněte API – pokud váš web poskytuje data nebo služby, dobře navržené API usnadní jejich využití AI agentům i dalším aplikacím.
- Myslete na výkon a bezpečnost – rychlé načítání, spolehlivý hosting, zabezpečená API a moderní autentizace budou s rostoucím počtem AI agentů stále důležitější.
- Průběžně sledujte vývoj – oblast AI se mění velmi rychle. Vyplatí se proto sledovat nové standardy, doporučení i způsoby, jak AI systémy pracují s webovým obsahem.
Dobrou zprávou je, že většina těchto opatření prospívá i běžným návštěvníkům a vyhledávačům. Investice do kvalitního obsahu, rychlého načítání nebo dobře navržené architektury webu tak přináší výhody bez ohledu na to, zda stránku navštíví člověk, vyhledávací robot nebo AI agent.
Web se mění podruhé
Internet už několikrát prošel zásadní proměnou. První velkou změnu přinesly vyhledávače, druhou sociální sítě. Nyní přichází éra AI agentů.
Webové stránky nezmizí. Jejich role se ale začne měnit. Vedle lidských návštěvníků budou stále častěji komunikovat také s AI systémy, které budou vyhledávat informace, nakupovat, rezervovat služby nebo pracovat s firemními aplikacemi.
Firmy, které začnou myslet na AI agenty už dnes, mohou získat podobnou výhodu, jakou před lety získaly společnosti, které včas pochopily význam SEO nebo mobilních zařízení. Budoucnost webu totiž nemusí patřit pouze lidem. Stále větší část internetového provozu budou tvořit právě digitální agenti jednající jejich jménem.
Mohlo by vás také zajímat
-
-
-
Jak může AI pomoci při správě certifikátů a expirací16. února 2026•
-
Nejnovější
-
Úpravy fotek v Zoner AI: Jak změnit účes online zdarma29. června 2026•
-
-
-