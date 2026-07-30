Proměňte svůj GPU server v univerzální platformu pro AI, střih videa, 3D grafiku i cloud gaming
Pronájem výkonného GPU v cloudu vám ušetří investice do vlastního hardwaru, jeho chlazení i servisu. Co když ale stejný GPU server dokáže nabídnout ještě víc? Když na něm zrovna neběží AI výpočty, můžete ho využít jako vzdálenou GPU pracovní stanici pro 3D grafiku, střih videa nebo další náročné aplikace. Podívejme se, jak takové řešení funguje v praxi.
Co je vzdálená GPU pracovní stanice a jak funguje
Vzdálená GPU pracovní stanice je server s výkonnou grafickou kartou, ke kterému se připojujete přes síť stejně jako ke klasickému počítači. Na serveru běží operační systém i všechny potřebné aplikace a vy s nimi pracujete na dálku, jako byste seděli přímo u něj.
V našem případě jsme pro vzdálený přístup využili Wolf na straně serveru a Moonlight na straně klienta. Obraz se kóduje pomocí hardwarového enkodéru NVENC přímo na GPU, díky čemuž je přenos plynulý a s velmi nízkou latencí. Výsledkem je vzdálený desktop, který se ovládá téměř stejně pohodlně jako lokální pracovní stanice.
Hlavní výhody vzdáleného GPU serveru
Proč je AI GPU VPS lepší volba než výkonný počítač na stole? Důvodů je hned několik a každý z nich řeší reálný problém, se kterým se potýká každý, kdo pracuje s náročným grafickým softwarem.
- Není potřeba výkonný hardware– stačí jakékoliv základní zařízení, jako je levný notebook, tablet nebo dokonce telefon. Klíčové je jen stabilní připojení k internetu.
- Bezpečnost dat– data z projektů nikdy neopustí server. Citlivé projekty a zákaznická data zůstávají na jednom místě. Při ztrátě nebo odcizení klientského zařízení nepřijdete o data ani o rozpracovanou práci.
- Více uživatelů může používat stejný server– s virtuálními desktopy a více klienty najednou využijete server na maximum.
- Flexibilita a mobilita– sednete ke kterémukoliv klientovi a pokračujete tam, kde jste skončili. Stejný desktop, stejné nástroje odkudkoliv na světě. Ideální pro home office a cestování.
- Tichý provoz bez přehřívání– veškeré teplo a hluk zůstává v serverovně. Na vašem stole je jen malé a zcela tiché zařízení.
- Životnost hardwaru– není třeba řešit, kdy špičkový hardware odejde a kupovat nový. Serverový hardware se aktualizuje na straně provozovatele, vy jen používáte výstup.
- Žádné účty za elektřinu za energeticky náročný hardware– veškerou spotřebu řeší provozovatel serveru. Vaše klientské zařízení spotřebovává minimum energie.
Sdílení jednoho GPU serveru mezi více uživatelů výrazně snižuje celkové náklady na hardware. Místo čtyř samostatných počítačů s drahými grafickými kartami stačí jeden server, který všechny obslouží
Jeden server pro více uživatelů současně
Jednou z největších výhod AI/GPU serveru je možnost využívat jeho výkon více uživateli současně. Každý pracuje ve vlastním virtuálním desktopu s odděleným prostředím, takže není nutné pořizovat samostatnou výkonnou pracovní stanici pro každého zaměstnance.
Při běžné kancelářské práci, vývoji aplikací nebo práci s dokumenty zvládne jeden server bez problémů obsloužit čtyři i více uživatelů současně. Tyto činnosti grafickou kartu příliš nezatěžují, takže se výkon efektivně sdílí mezi jednotlivé relace.
U náročnějších úloh, jako je 3D rendering, střih videa nebo AI inference, je vhodné počítat se dvěma až třemi současnými uživateli. I v takovém případě však jeden GPU server dokáže nahradit několik samostatných výkonných pracovních stanic, což snižuje pořizovací i provozní náklady.
|Typ práce
|Současných uživatelů
|Nároky na GPU
|Běžná kancelářská práce
|4 a více
|nízké
|Webový vývoj, editace textu
|4 a více
|nízké
|3D rendering a modelování
|2 až 3
|vysoké
|Editace videa
|2 až 3
|vysoké
Testovací hardware a metodika
Všechny testy v tomto článku proběhly na ZonerCloud AI/GPU serveru s následující konfigurací:
|Komponent
|Konfigurace
|Grafická karta
|NVIDIA GeForce RTX 5090
|Procesor
|AMD EPYC (8 vláken)
|Operační paměť
|48 GB RAM
|Datový disk
|2 TB NVMe
Testovací server byl vybaven kartou NVIDIA GeForce RTX 5090. Pro produkční nasazení doporučujeme NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell s 96 GB VRAM, která nabízí podstatně větší paměťovou rezervu pro více uživatelů, větší modely i delší kontexty. Výkonový rozdíl je patrný hlavně při souběžných náročných úlohách.
Přehled testovaných programů
Abychom ukázali, že vzdálený GPU cloud zvládne skutečně vše, spustili jsme na něm řadu programů z různých kategorií. Od 3D benchmarku přes video editaci až po AI inference. Každý program běžel přímo na serveru a my jsme výsledky sledovali přes Moonlight klienta. Na klientském zařízení neproběhl žádný výpočet, pouze přijímání streamu.
|Program
|Kategorie
|Co jsme testovali
|Unigine Heaven 4.0
|3D benchmark
|4K rozlišení, maximální detaily
|Blender
|3D rendering a modelování
|GPU akcelerované renderování scény
|Kdenlive
|editace videa
|GPU náhled na časové ose a export
|HandBrake
|video enkódování
|NVENC transkódování do AV1
|FurMark 2
|GPU stress test
|stabilita a výkon pod plnou zátěží
|LM Studio
|AI inference
|Běh LLM modelu na GPU
3D rendering a modelování: Blender a Unigine Heaven
Blender je jedním z nejpoužívanějších open-source nástrojů pro 3D modelování a rendering. Na serveru jsme spustili scénu typu „cube dioráma“, tedy miniaturní místnost s dřevěnými stěnami, parketovou podlahou a oknem.
Dále jsme spustili Unigine Heaven 4.0 v rozlišení 4K s maximálními detaily. Tento benchmark intenzivně zatěžuje GPU renderováním komplexní 3D scény s pokročilým osvětlením, tessellation a dynamickými efekty. Na třech snímcích vidíte různé pohledy na scénu.
Editace videa a GPU enkódování: Kdenlive a HandBrake
Video editace patří mezi nejvíce GPU náročné úlohy. Na serveru jsme spustili Kdenlive, open-source nelineární video editor.
HandBrake jsme použili pro testování hardwarového video enkódování. Kodek AV1 přes NVENC je velice úsporný a výrazně šetří datový tok při zachování vysoké kvality obrazu.
AI inference: Lokální LLM na GPU
AI inference je další kategorie, kde GPU cloud exceluje. Na serveru jsme spustili LM Studio, které umožňuje provozovat LLM modely přímo na grafické kartě.
Výhodou je, že model běží lokálně na serveru, takže citlivé vstupy a generované odpovědi nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Neposíláte data do cloudu třetích stran. Stačí mít dostatek VRAM na GPU a model jede plnou rychlostí. Pro paralelní obsluhu více uživatelů najednou lze využít i vLLM nebo Llama.cpp, které nabízejí vlastní API endpoint.
GPU benchmark a monitoring výkonu
Pro ověření stability a výkonu GPU jsme spustili FurMark 2, intenzivní stress test. Karta NVIDIA GeForce RTX 5090 dosáhla skóre 8 090 bodů při 134 FPS, rozlišení 3 840 × 2 160, teplota se ustálila na 65 °C.
Během testu Unigine Heaven jsme pomocí nástroje nvtop sledovali využití GPU v reálném čase. Nvtop ukázal kartu na 62 °C, spotřebu 518 W z maximálních 575 W.
Výsledky benchmarku Unigine Heaven 4.0 potvrzují, že GPU virtuální server (VPS) zvládá i nejnáročnější 3D scény s plným výkonem. Průměrná snímková frekvence dosáhla 151,4 FPS při skóre 3 813. Nastavení testu 4K, Ultra quality, Extreme tessellation a 8xAA.
Pro jaké úlohy se náš AI/GPU server hodí
Vzdálený AI/GPU server není jen pro jeden typ úlohy. Následující přehled ukazuje kategorie, ve kterých grafická karta reálně přináší měřitelný výkon, a nejen marketingový claim. V každé z těchto kategorií jsme buď přímo otestovali konkrétní program, nebo jde o ověřený use case, který GPU na serveru zvládne.
- 3D rendering a modelování– GPU akcelerované renderování scén, modelování v reálném čase (Blender, Unigine Heaven)
- Editace videa– GPU akcelerovaný náhled na časové ose i export videa (Kdenlive)
- Zpracování RAW a fotografií– OpenGL akcelerace při práci s velkými obrazy
- AI inference (LLM)– vLLM, Llama.cpp, LM Studio
- Vědecká vizualizace– GPU volume rendering pro velké datové sady
- CAD a inženýring– OpenGL akcelerace pro modelové zobrazení a návrh
- GPU video enkodér– NVENC pro AV1, H265 i H264 (HandBrake)
- Herní engine a hraní her– GPU zvládá jak vývoj v herním enginu, tak samotné hraní
Pokud si chcete po práci odpočinout, získáte zároveň vlastní cloud gaming řešení. Na rozdíl od služeb typu NVIDIA GeForce Now, které vás omezují jen na vybranou knihovnu her, máte na serveru plnou kontrolu nad celým systémem. Výkon, který bez problémů zvládá 3D rendering, video export i AI inference, si v 4K poradí s jakýmikoliv moderními herními tituly.
Matyho TIP: Bojíte se pronajmout si špičkový AI/GPU server na celý měsíc, protože nevyužijete jeho výkon non-stop? Díky architektuře NVIDIA Blackwell (např. u karty RTX PRO 6000) lze výkon snadno virtualizovat a sdílet pro další členy týmu. A pokud je měsíční úvazek i tak moc, stačí se s námi domluvit na kratším období.
Proč se vzdálený GPU server vyplatí
Výkonný virtuální PC v cloudu spojuje výkon špičkového hardwaru s bezpečností, mobilitou a úsporou nákladů. Nemusíte investovat do drahého lokálního počítače, řešit jeho hluk, teplo a životnost. Nemusíte ani platit účty za elektřinu za energeticky náročnou sestavu. Získáváte flexibilitu pro náročný 3D rendering, video editaci i pokročilé modely pro umělou inteligenci. Vše běží v našem datacentru a vy se připojujete z jakéhokoliv zařízení.
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