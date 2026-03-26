OpenClaw Skills: Jak AI agent získává nové schopnosti
AI agenti dnes postupně přecházejí od jednoduchých chatbotů k systémům, které dokážou samostatně vykonávat různé úkoly. Jedním z projektů, který tento trend dobře ilustruje, je OpenClaw. Jeho architektura využívá takzvané skills – modulární rozšíření, která agentovi přidávají nové schopnosti a umožňují mu pracovat s externími nástroji, aplikacemi nebo daty. Jak tento systém funguje a proč je důležitý pro budoucnost AI agentů?
Co je OpenClaw
OpenClaw je open-source platforma pro vytváření AI agentů, kteří mohou autonomně vykonávat úkoly v digitálním prostředí. Na rozdíl od běžných chatbotů může propojit jazykový model s aplikacemi, službami nebo nástroji v systému a na základě pokynů uživatele spouštět reálné akce, píše web Digital Ocean.
Uživatel zadá úkol v přirozeném jazyce, model jej vyhodnotí a agent například zavolá API, spustí skript nebo pracuje se soubory. OpenClaw může běžet na vlastním zařízení nebo serveru, takže uživatel má kontrolu nad daty i konfigurací systému.
Systém funguje jako dlouhodobě běžící služba (typicky v prostředí Node.js), která:
- přijímá zprávy z různých komunikačních platforem,
- předává je jazykovému modelu,
- a podle výsledku spouští konkrétní akce v systému nebo na internetu.
Technologie tak ukazuje širší trend ve vývoji AI. Přechod od chatbotů k autonomním agentům, kteří dokážou automatizovat reálnou práci.
Co jsou OpenClaw Skills
OpenClaw Skills jsou modulární rozšíření, která přidávají AI agentovi nové schopnosti. Fungují podobně jako pluginy – každý skill umožňuje agentovi provádět konkrétní typ úkolu.
Zatímco samotný jazykový model pracuje hlavně s textem, skills mu umožňují vykonávat reálné akce v systému. Mohou obsahovat instrukce, skripty nebo napojení na API, díky kterým agent dokáže pracovat s externími nástroji a službami.
Skills například umožňují:
- práci s GitHubem nebo jiným API
- analýzu dat nebo logů
- správu e-mailů
- automatizaci pracovních procesů
- generování reportů nebo dokumentace.
Výhodou je, že nové schopnosti lze přidat instalací dalšího skillu, aniž by bylo nutné upravovat samotného agenta. Díky tomu lze systém postupně rozšiřovat podle potřeb konkrétního projektu.
Jak OpenClaw Skills fungují
Princip fungování OpenClaw Skills je založený na jednoduché myšlence – agent má k dispozici sadu dovedností, které může použít podle typu úkolu. Každý skill obsahuje instrukce, které agentovi vysvětlují, jak daný problém vyřešit a jaké nástroje při tom použít.
Když uživatel zadá úkol, agent nejprve analyzuje jeho význam pomocí jazykového modelu. Na základě toho vyhodnotí, který skill je pro daný úkol nejvhodnější. Pokud například úkol vyžaduje práci s externí aplikací, analýzu dat nebo odeslání zprávy, agent vyhledá odpovídající skill a použije jeho instrukce.
Samotný skill může obsahovat například:
- popis úkolu, který řeší
- instrukce pro jazykový model
- skripty nebo příkazy
- napojení na API nebo externí nástroje.
Jakmile agent vybere vhodný skill, postupuje podle jeho instrukcí a provede jednotlivé kroky potřebné k dokončení úkolu. Výsledek pak vrátí uživateli nebo ho použije v dalším kroku workflow.
Díky tomuto principu může agent kombinovat více skills a řešit i složitější úkoly. Například může nejprve získat data z API, poté je analyzovat, a nakonec vytvořit report nebo odeslat výsledek do jiné aplikace. Skills tak fungují jako praktické nástroje, které propojují jazykový model s reálnými systémy a službami.
Jak získat přístup ke schopnostem OpenClaw
OpenClaw Skills lze stáhnout z několika zdrojů – nejčastěji z ClawHubu, z veřejných repozitářů OpenClaw Skills nebo z privátních úložišť. Pro jejich použití stačí mít nainstalované OpenClaw CLI a samotný soubor dovednosti.
Pokud používáte ClawHub, skill lze nainstalovat jednoduchým příkazem – clawhub install <skill-slug>.
Při nasazení přes infrastrukturu DigitalOcean (například OpenClaw Droplet nebo App Platform) se používá příkaz – npx clawhub install <skill-slug>.
OpenClaw následně načítá dovednosti z několika složek. Základní skills jsou součástí instalace, další mohou být uložené v lokálním adresáři ~/.openclaw/skills nebo přímo v pracovním prostoru projektu <workspace>/skills.
Pokud existuje více verzí stejného skillu, systém používá prioritu podle umístění. Nejvyšší prioritu má pracovní prostor projektu, poté lokální dovednosti, a nakonec dovednosti dodané v základní instalaci.
V prostředí s více agenty mohou mít jednotliví agenti vlastní složku skills v pracovním prostoru, zatímco sdílené dovednosti uložené v ~/.openclaw/skills mohou využívat všechny instance OpenClaw na daném počítači.
Příklady OpenClaw Skills
Ekosystém OpenClaw nabízí širokou knihovnu dovedností (skills), které rozšiřují schopnosti AI agenta v různých oblastech. Tyto moduly umožňují automatizovat práci s kódem, ovládat chytrá zařízení, analyzovat data nebo provádět výzkum. Níže uvádíme několik příkladů.
1) Vývoj softwaru
- Cron-backup – skill pro automatické zálohování souborů a projektů. Umožňuje plánovat pravidelné zálohy adresářů, sledovat změny verzí a automaticky odstraňovat starší zálohy, aby se šetřilo místo na disku.
- Security-check – nástroj pro kontrolu bezpečnosti dovedností nebo kódu. Dokáže analyzovat potenciální zranitelnosti, odhalit pevně uložené přihlašovací údaje nebo zkontrolovat, zda deklarované chování skillu odpovídá skutečnému fungování.
- Agentmail integration – integrace e-mailového API, která umožňuje agentovi automaticky odesílat a přijímat zprávy, spravovat schránky nebo vytvářet e-mailové workflow pomocí webhooků.
2) Chytrá domácnost a IoT
- Home Assistant – skill pro ovládání zařízení chytré domácnosti přes platformu Home Assistant. Agent může zapínat světla, ovládat klimatizaci, spouštět scénáře nebo reagovat na události v domácí automatizaci.
- Home Assistant CLI – pokročilejší varianta ovládání Home Assistant pomocí oficiálního nástroje hass-cli. Nabízí například sledování událostí, přístup k historii nebo detailní výstupy z jednotlivých zařízení.
- Homeassistant N8n Agent – propojení OpenClaw s automatizační platformou n8n, které umožňuje vytvářet komplexní workflow pro řízení chytré domácnosti nebo dalších služeb.
3) Zdraví a osobní rozvoj
- Longevity Assistant – analyzuje výzkum týkající se dlouhověkosti, zdraví a životního stylu. Pomáhá vyhodnocovat informace o spánku, cvičení nebo doplňcích stravy na základě dostupných studií.
- Apple Health Skill – umožňuje pracovat s daty z aplikace Apple Health. Uživatel se může pomocí AI ptát například na statistiky tréninků, srdeční frekvenci nebo dlouhodobé fitness trendy.
- Personal Finance Tracker – nástroj pro správu osobních financí. Umožňuje zaznamenávat výdaje, sledovat rozpočty podle kategorií a nastavovat připomenutí pravidelných plateb.
4) Vyhledávání a výzkum
- Tavily Web Search – nástroj pro webové vyhledávání optimalizované pro AI agenty. Vrací stručné a relevantní výsledky vhodné pro další zpracování.
- Academic Deep Research – skill určený pro systematický výzkum. Provádí vícekrokovou analýzu tématu, pracuje s citacemi a strukturovanou metodikou podobnou akademickému výzkumu.
- Proactive Research – umožňuje sledovat vybraná témata nebo trendy. Agent může pravidelně vyhledávat nové informace a upozorňovat na důležité změny, například technologické novinky nebo uvedení nových produktů.
Bezpečnostní rizika
Schopnost AI agenta provádět reálné akce v systému přináší také bezpečnostní rizika. OpenClaw Skills mohou obsahovat instrukce pro spouštění skriptů, práci se systémovými nástroji nebo přístup k externím API.
Pokud skill pochází z nedůvěryhodného zdroje nebo je špatně nakonfigurovaný, může získat přístup k citlivým datům nebo systémovým funkcím.
Riziko je vyšší zejména v případě, kdy má agent přístup k souborům, API klíčům nebo cloudovým službám, protože při nesprávném nastavení může dojít k úniku dat nebo zneužití systému.
Bezpečnostní experti proto doporučují instalovat pouze ověřené skills, kontrolovat jejich obsah před instalací a omezit přístup agenta k citlivým datům a službám.
AI agenti jako nový typ softwaru
OpenClaw dobře ukazuje širší trend ve vývoji umělé inteligence. Posun od jednoduchých chatbotů k autonomnějším systémům, které dokážou skutečně vykonávat úkoly.
Zatímco klasické modely generují především textové odpovědi, AI agenti s podporou nástrojů a skills mohou plánovat více kroků dopředu, pracovat s externími aplikacemi a automatizovat celé workflow.
Skills v tomto kontextu fungují jako „ruce“ agenta, díky nimž může jazykový model komunikovat s okolní digitální infrastrukturou. Právě propojení AI modelů s nástroji, daty a automatizací tak naznačuje směr, kterým se moderní software v éře umělé inteligence pravděpodobně bude dál vyvíjet.
