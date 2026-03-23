ZONER Cookies

Vážený návštěvníku, potvrzením pomocí tlačítka OK udělujete souhlas nám a našim partnerům s použitím cookies pro nezbytné, analytické a marketingové účely na tomto zařízení. Volbou Nastavení můžete sami určit, jaké skupiny cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování úplně zakázat. Ukládání nezbytných cookies probíhá vždy, a to v zájmu zachování funkčnosti webové prezentace.

V tomto okně můžete zvolit kategorie cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Nezbytné

Tyto cookies zajišťují bezchybný provoz našich webových stránek. Umožňují například vložení služby do objednávky, ukládání dat s ohledem na bezpečnost webu, přihlašování k webu a podobně. Nezbytné cookies nelze deaktivovat, jelikož by došlo k narušení správného fungování webu.

Preferenční

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Analytické

Díky nástrojům jakými jsou například Google analytics můžeme sledovat, jak stránky používáte, z jakých zdrojů a technologií. Na základě těchto dat můžeme web neustále vylepšovat, aby byl pro vás co nejpřívětivější. Veškerá data jsou anonymizována, konkrétní uživatele tedy identifikovat nemůžeme.

Marketingové

Společně s nástroji třetích stran můžeme zobrazovat vámi preferované reklamy v partnerských sítích přesně dle vašich zájmů. V případě nesouhlasu je vysoce pravděpodobné, že vaše zájmy a preference nebudou zohledněny a bude se vám reklama zobrazovat plošně. Veškeré profily vašich zájmů jsou pseudonymizované, díky tomu není možná bezprostřední identifikace vaší osoby.

AI

OpenClaw: open-source AI agent, který dokáže jednat místo uživatele

23. března 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Co je OpenClaw
  2. Jak OpenClaw funguje
  3. Příklady praktického využití
  4. Výhody OpenClaw
  5. Rizika a bezpečnost
  6. AI agenti jako nový směr vývoje

Umělá inteligence se rychle posouvá od jednoduchých chatbotů k systémům, které dokážou samostatně vykonávat konkrétní úkoly. Projekt OpenClaw patří mezi novou generaci open-source AI agentů, kteří propojují jazykové modely s aplikacemi, službami i operačním systémem. Díky tomu může AI nejen odpovídat na otázky, ale také automatizovat práci, spravovat komunikaci nebo provádět úkoly napříč různými nástroji.

Co je OpenClaw

OpenClaw je open-source platforma pro vytváření AI agentů, kteří mohou autonomně vykonávat úkoly v digitálním prostředí. Na rozdíl od běžných chatbotů může propojit jazykový model s aplikacemi, službami nebo nástroji v systému a na základě pokynů uživatele spouštět reálné akce, píše web Digital Ocean.

Uživatel zadá úkol v přirozeném jazyce, model jej vyhodnotí a agent například zavolá API, spustí skript nebo pracuje se soubory. OpenClaw může běžet na vlastním zařízení nebo serveru, takže uživatel má kontrolu nad daty i konfigurací systému.

Systém funguje jako dlouhodobě běžící služba (typicky v prostředí Node.js), která:

  • přijímá zprávy z různých komunikačních platforem,
  • předává je jazykovému modelu,
  • a podle výsledku spouští konkrétní akce v systému nebo na internetu.

Technologie tak ukazuje širší trend ve vývoji AI. Přechod od chatbotů k autonomním agentům, kteří dokážou automatizovat reálnou práci.

Jak OpenClaw funguje

Architektura OpenClaw stojí na několika vrstvách, které dohromady umožňují propojit jazykový model s nástroji a aplikacemi v reálném prostředí:

1) Jazykový model (LLM) – základ systému tvoří velký jazykový model, například GPT, Claude nebo Gemini. Tento model interpretuje zprávy uživatele a snaží se pochopit jejich význam. Na základě toho určí, jaký úkol má agent provést a jaké kroky k tomu budou potřeba.

2) Agent runtime – prostředí, které řídí samotný chod OpenClaw. Udržuje kontext konverzace, komunikuje s jazykovým modelem a rozhoduje, jaké nástroje je potřeba použít. Zároveň zajišťuje propojení mezi AI a okolním systémem (například operačním systémem, aplikacemi nebo externími službami). Díky tomu může agent nejen generovat odpovědi, ale také provádět konkrétní akce.

3) Nástroje a „skills“ – OpenClaw může využívat různé moduly označované jako skills, které rozšiřují schopnosti agenta. Tyto nástroje umožňují například pracovat se soubory v systému, volat API různých služeb, spouštět skripty nebo automatizovat úkoly v aplikacích. Díky tomu může agent vykonávat reálné operace (například stáhnout data z internetu, upravit dokument nebo spustit automatizační skript).

4) Komunikační kanály – AI agent může komunikovat přes různé komunikační platformy, například WhatsApp, Telegram, Discord, Slack nebo Microsoft Teams. Uživatel tak nemusí používat speciální rozhraní – úkol může zadat stejně jednoduše jako běžnou zprávu v chatu.

Platformu lze tedy provozovat v izolovaném sandboxu, nebo jí udělit plný přístup k systému. V takovém případě může číst a zapisovat soubory, spouštět příkazy v shellu nebo provádět skripty. Agent může také ovládat webový prohlížeč, vyplňovat formuláře a automaticky získávat data z webových stránek.

Příklady praktického využití

OpenClaw ukazuje, jak může AI fungovat jako skutečný digitální asistent, který pomáhá s každodenními digitálními úkoly. Díky propojení jazykového modelu s aplikacemi a nástroji může automatizovat řadu činností, které by jinak musel uživatel provádět ručně.

  • Správa komunikace – třídění e-mailů, odpovědi na zprávy nebo sumarizace dlouhých konverzací.
  • Automatizace práce – plánování schůzek, práce s kalendářem nebo odesílání dokumentů.
  • Práce s internetem – vyhledávání informací, rezervace služeb nebo práce s API a cloudovými službami.

Takový AI agent může fungovat nepřetržitě a vykonávat úkoly i bez přímé interakce uživatele, což z něj dělá nástroj pro automatizaci celé řady běžných digitálních činností.

Výhody OpenClaw

Jednou z hlavních výhod OpenClaw je možnost provozovat systém na vlastním zařízení nebo serveru. Na rozdíl od mnoha AI služeb, které fungují pouze jako cloudové SaaS platformy, může OpenClaw běžet lokálně (například na počítači, domácím serveru nebo vlastní cloudové infrastruktuře).

Tento přístup přináší větší kontrolu nad daty i nad samotným provozem systému. Uživatel spravuje přístupové klíče, konfiguraci nástrojů i integrace s dalšími službami. Citlivá data tak nemusí nutně opouštět kontrolované prostředí.

Lokální provoz navíc umožňuje přizpůsobit systém konkrétním potřebám. Agent může být napojen na interní aplikace, firemní databáze nebo vlastní automatizační skripty. Díky tomu lze OpenClaw využít nejen jako osobního asistenta, ale také jako součást interních pracovních procesů nebo firemní infrastruktury.

Rizika a bezpečnost

Schopnost AI agentů provádět reálné akce přináší i nová bezpečnostní rizika. Na rozdíl od běžných chatbotů může mít agent přístup k souborům v počítači, přihlašovacím údajům, cloudovým službám nebo API klíčům.

Pokud je systém špatně nakonfigurován nebo kompromitován, může útočník získat přístup k citlivým datům nebo manipulovat s akcemi agenta.

Proto je důležité používat bezpečnostní opatření, jako je izolace prostředí (sandbox nebo kontejner), omezení oprávnění na nezbytné minimum, rotace přístupových klíčů a průběžné monitorování provozu.

AI agenti jako nový směr vývoje

Vývoj umělé inteligence se postupně posouvá od nástrojů, které pouze generují text nebo obrázky, k systémům schopným vykonávat konkrétní úkoly. Právě AI agenti představují další fázi tohoto vývoje. Místo jednorázové odpovědi dokážou plánovat více kroků, pracovat s nástroji a provádět akce v různých aplikacích nebo službách.

Pro uživatele to znamená změnu způsobu práce s počítačem. Namísto ručního provádění jednotlivých operací mohou zadat cíl (například získat data, připravit dokument nebo naplánovat schůzku) a AI agent zajistí celý proces.

Projekty jako OpenClaw ukazují, jak by mohl tento přístup vypadat v praxi. Propojení jazykových modelů s nástroji, aplikacemi a automatizací může v budoucnu výrazně změnit každodenní digitální práci. AI tak postupně přestává být pouze nástrojem pro generování obsahu a stává se aktivním pomocníkem, který dokáže samostatně vykonávat digitální úkoly.

Petra Sasínová

Novinářka a marketingová specialistka, která má ráda technologie, videohry, umělou inteligenci, knihy a cestování.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *