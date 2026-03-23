OpenClaw: open-source AI agent, který dokáže jednat místo uživatele
Umělá inteligence se rychle posouvá od jednoduchých chatbotů k systémům, které dokážou samostatně vykonávat konkrétní úkoly. Projekt OpenClaw patří mezi novou generaci open-source AI agentů, kteří propojují jazykové modely s aplikacemi, službami i operačním systémem. Díky tomu může AI nejen odpovídat na otázky, ale také automatizovat práci, spravovat komunikaci nebo provádět úkoly napříč různými nástroji.
Co je OpenClaw
OpenClaw je open-source platforma pro vytváření AI agentů, kteří mohou autonomně vykonávat úkoly v digitálním prostředí. Na rozdíl od běžných chatbotů může propojit jazykový model s aplikacemi, službami nebo nástroji v systému a na základě pokynů uživatele spouštět reálné akce, píše web Digital Ocean.
Uživatel zadá úkol v přirozeném jazyce, model jej vyhodnotí a agent například zavolá API, spustí skript nebo pracuje se soubory. OpenClaw může běžet na vlastním zařízení nebo serveru, takže uživatel má kontrolu nad daty i konfigurací systému.
Systém funguje jako dlouhodobě běžící služba (typicky v prostředí Node.js), která:
- přijímá zprávy z různých komunikačních platforem,
- předává je jazykovému modelu,
- a podle výsledku spouští konkrétní akce v systému nebo na internetu.
Technologie tak ukazuje širší trend ve vývoji AI. Přechod od chatbotů k autonomním agentům, kteří dokážou automatizovat reálnou práci.
Jak OpenClaw funguje
Architektura OpenClaw stojí na několika vrstvách, které dohromady umožňují propojit jazykový model s nástroji a aplikacemi v reálném prostředí:
1) Jazykový model (LLM) – základ systému tvoří velký jazykový model, například GPT, Claude nebo Gemini. Tento model interpretuje zprávy uživatele a snaží se pochopit jejich význam. Na základě toho určí, jaký úkol má agent provést a jaké kroky k tomu budou potřeba.
2) Agent runtime – prostředí, které řídí samotný chod OpenClaw. Udržuje kontext konverzace, komunikuje s jazykovým modelem a rozhoduje, jaké nástroje je potřeba použít. Zároveň zajišťuje propojení mezi AI a okolním systémem (například operačním systémem, aplikacemi nebo externími službami). Díky tomu může agent nejen generovat odpovědi, ale také provádět konkrétní akce.
3) Nástroje a „skills“ – OpenClaw může využívat různé moduly označované jako skills, které rozšiřují schopnosti agenta. Tyto nástroje umožňují například pracovat se soubory v systému, volat API různých služeb, spouštět skripty nebo automatizovat úkoly v aplikacích. Díky tomu může agent vykonávat reálné operace (například stáhnout data z internetu, upravit dokument nebo spustit automatizační skript).
4) Komunikační kanály – AI agent může komunikovat přes různé komunikační platformy, například WhatsApp, Telegram, Discord, Slack nebo Microsoft Teams. Uživatel tak nemusí používat speciální rozhraní – úkol může zadat stejně jednoduše jako běžnou zprávu v chatu.
Platformu lze tedy provozovat v izolovaném sandboxu, nebo jí udělit plný přístup k systému. V takovém případě může číst a zapisovat soubory, spouštět příkazy v shellu nebo provádět skripty. Agent může také ovládat webový prohlížeč, vyplňovat formuláře a automaticky získávat data z webových stránek.
Příklady praktického využití
OpenClaw ukazuje, jak může AI fungovat jako skutečný digitální asistent, který pomáhá s každodenními digitálními úkoly. Díky propojení jazykového modelu s aplikacemi a nástroji může automatizovat řadu činností, které by jinak musel uživatel provádět ručně.
- Správa komunikace – třídění e-mailů, odpovědi na zprávy nebo sumarizace dlouhých konverzací.
- Automatizace práce – plánování schůzek, práce s kalendářem nebo odesílání dokumentů.
- Práce s internetem – vyhledávání informací, rezervace služeb nebo práce s API a cloudovými službami.
Takový AI agent může fungovat nepřetržitě a vykonávat úkoly i bez přímé interakce uživatele, což z něj dělá nástroj pro automatizaci celé řady běžných digitálních činností.
Výhody OpenClaw
Jednou z hlavních výhod OpenClaw je možnost provozovat systém na vlastním zařízení nebo serveru. Na rozdíl od mnoha AI služeb, které fungují pouze jako cloudové SaaS platformy, může OpenClaw běžet lokálně (například na počítači, domácím serveru nebo vlastní cloudové infrastruktuře).
Tento přístup přináší větší kontrolu nad daty i nad samotným provozem systému. Uživatel spravuje přístupové klíče, konfiguraci nástrojů i integrace s dalšími službami. Citlivá data tak nemusí nutně opouštět kontrolované prostředí.
Lokální provoz navíc umožňuje přizpůsobit systém konkrétním potřebám. Agent může být napojen na interní aplikace, firemní databáze nebo vlastní automatizační skripty. Díky tomu lze OpenClaw využít nejen jako osobního asistenta, ale také jako součást interních pracovních procesů nebo firemní infrastruktury.
Rizika a bezpečnost
Schopnost AI agentů provádět reálné akce přináší i nová bezpečnostní rizika. Na rozdíl od běžných chatbotů může mít agent přístup k souborům v počítači, přihlašovacím údajům, cloudovým službám nebo API klíčům.
Pokud je systém špatně nakonfigurován nebo kompromitován, může útočník získat přístup k citlivým datům nebo manipulovat s akcemi agenta.
Proto je důležité používat bezpečnostní opatření, jako je izolace prostředí (sandbox nebo kontejner), omezení oprávnění na nezbytné minimum, rotace přístupových klíčů a průběžné monitorování provozu.
AI agenti jako nový směr vývoje
Vývoj umělé inteligence se postupně posouvá od nástrojů, které pouze generují text nebo obrázky, k systémům schopným vykonávat konkrétní úkoly. Právě AI agenti představují další fázi tohoto vývoje. Místo jednorázové odpovědi dokážou plánovat více kroků, pracovat s nástroji a provádět akce v různých aplikacích nebo službách.
Pro uživatele to znamená změnu způsobu práce s počítačem. Namísto ručního provádění jednotlivých operací mohou zadat cíl (například získat data, připravit dokument nebo naplánovat schůzku) a AI agent zajistí celý proces.
Projekty jako OpenClaw ukazují, jak by mohl tento přístup vypadat v praxi. Propojení jazykových modelů s nástroji, aplikacemi a automatizací může v budoucnu výrazně změnit každodenní digitální práci. AI tak postupně přestává být pouze nástrojem pro generování obsahu a stává se aktivním pomocníkem, který dokáže samostatně vykonávat digitální úkoly.
