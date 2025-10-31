Úpravy fotek v Zoner AI: Jak vylepšit oblohu online zdarma

Úpravy fotek v Zoner AI: Jak vylepšit oblohu online zdarma
Aktuální fotka z dovolené má vybledlou oblohu nebo chcete západ slunce, který opravdu zaujme na sociálních sítích? Zoner AI to s funkcí „Vylepšení oblohy“ zvládne během pár vteřin – online, bez registrace a zdarma. Stačí nahrát snímek, vybrat styl oblohy a umělá inteligence se postará o zbytek. Ukážeme vám, jak na to.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je český nástroj, který využívá umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Vše probíhá online, přímo v prohlížeči – nemusíte nic stahovat ani se registrovat.
Zoner AI Editor (Zdroj: ZonerAI.com)
Editor obsahuje mnoho AI funkcí, přičemž jednou z nich je „Vylepšení oblohy“. Nástroj dokáže automaticky rozpoznat oblohu, bezpečně ji oddělit od zbytku fotky a během okamžiku ji nahradit novou.
Vybrat si můžete z mnoha variant – od jasně modré oblohy přes dramatické mraky až po romantický západ slunce. A stejně jako u ostatních funkcí, i tady platí, že vše zvládnete pár kliknutími.
Jak vylepšit oblohu krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek z počítače nebo ho přetáhněte do okna. Ideálně fotku krajinu, architektury nebo portrétu foceného venku.
- Zvolte funkci „Vylepšení oblohy“ – Po nahrání fotky vyberte v nabídce nástroj „Vylepšení oblohy“. Umělá inteligence automaticky rozpozná oblohu a oddělí ji od zbytku fotografie – žádné ruční maskování ani složité vrstvy. Vy si vyberete, zda chcete oblohu vylepšit, vyměnit nebo přidat nový efekt.
- Vyberte styl oblohy – Zoner AI nabízí šorokou škálu stylů: čistě modrou oblohu, jemné mraky, západ slunce nebo dramatické bouřkové nebe. Vyberte ten, který nejlépe ladí s vaší fotkou.
- Dolaďte výsledek – Pomocí posuvníků můžete upravit jas, kontrast nebo barevnou teplotu oblohy tak, aby působila přirozeně. Pokud chcete, můžete lehce upravit i zbytek fotky, například přidat teplejší světlo nebo zvýšit kontrast.
- Uložte hotový snímek – Jakmile jste spokojení, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový obrázek ve formátu JPG nebo PNG – připravený k použití na sociálních sítích, webu nebo v tiskové kvalitě.
Tipy pro přirozený výsledek
- Udržujte shodu světla a stínů – pokud slunce svítí zleva, zvolte oblohu s odpovídajícím směrem světla.
- Vyhněte se příliš sytým barvám – jemnost působí věrohodněji.
- Nechte oblohu doplňovat děj – pro klidné scény volte jemné mraky, pro dynamické fotky zase kontrastní nebe.
- U portrétů volte jemnější tón – výrazná obloha by neměla odvádět pozornost od osoby.
- Kombinujte s dalšími nástroji – např. s funkcí „Generativní rozšíření“ můžete oblohu rozšířit a vytvořit širší záběr.
Kdy se vylepšení oblohy vyplatí
- Krajiny a příroda – dodáte hloubku, kontrast a barvy.
- Architektura – budovy lépe vyniknou na sytém modrém pozadí.
- Portréty v exteriéru – jemně prokreslená obloha zvýrazní světlo na obličeji.
- Reality a e-shopy – modré nebe působí pozitivně a zvyšuje atraktivitu snímků.
Vylepšení oblohy už dnes není otázkou složité retuše. Zoner AI to zvládne za pár sekund – online, zdarma a bez jakýchkoli omezení či kreditů. Ať už ladíte fotku z dovolené, připravujete vizuál pro blog nebo chcete jen přidat atmosféru, Zoner AI vám pomůže vytvořit profesionální výsledek bez námahy.
Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – stačí nahrát fotku a nechat AI kouzlit.
Mohlo by vás také zajímat
-
Co je to GPSR a jak ovlivní české e‑shopy?28. ledna 2025•
-
-
Co je to neuronová síť21. července 2025•
-
Co je to jazykový model17. června 2025•
Nejnovější
-
Hřbitov domén: Kde ožívají zapomenuté CZ domény31. října 2025•
-
Úpravy fotek v Zoner AI: Jak nahradit pozadí online zdarma30. října 2025•
-
-