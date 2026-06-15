Nepřichází vám zákazníci z ChatGPT a Gemini? Váš hosting je možná natvrdo blokuje
Investujete nemalé peníze do SEO, dáváte si záležet na popiscích produktů, sbíráte recenze a pilně tvoříte obsah. Přesto se může stát, že pro nejmodernější AI vyhledávače dneška váš byznys vůbec neexistuje.
Doba se totiž změnila. Když dnes uživatel zadá do ChatGPT nebo Gemini dotaz: „Porovnej mi nejlepší české e-shopy s tímto produktem a najdi ten, kde zákazníci nejvíce chválí rychlost doručení,“ AI neukáže jen text. Vygeneruje přímá doporučení s odkazy. Pokud ale váš web nedokáže přečíst, v tomto klíčovém srovnání se vůbec neobjevíte. AI místo vás doporučí konkurenci – a vy přitom nabízíte lepší služby i ceny.
Problém přitom často není ve vašem obsahu ani v chybějících klíčových slovech. Problém se skrývá o úroveň níž – u vašeho hostingového poskytovatele. Mnoho českých hostingů totiž bez vědomí majitelů webů plošně blokuje AI crawlery na úrovni serverových firewallů.
Proč to hostingy dělají?
Provozovatelé webhostingů mají k plošnému blokování botů od OpenAI, Google nebo Anthropic dva hlavní důvody. Oba se ale v důsledku obracejí proti vám.
1. Extrémní zátěž pro servery
AI boti neprocházejí internet jako běžný Googlebot. Často stahují obrovské množství dat v extrémně krátkém čase, což dramaticky zatěžuje procesor (CPU) a paměť serveru. Pro levné, technologicky zastaralé nebo přeplněné sdílené hostingy představují tito boti hrozbu, která může zpomalit ostatní weby na serveru. Nejjednodušším (a pro hosting nejlevnějším) řešením je tyto boty kompletně „zaříznout“ na síťové úrovni.
Podle technologických studií společností Akama a Kinsta vzrostl traffic generovaný AI boty na internetu meziročně o masivních 300 %. Jen samotný Googlebot se podílí na ~4,5 % HTML provozu, což je více než všichni boti s umělou inteligencí, kteří nepatří do Googlu, dohromady. Pro zastaralé sdílené hostingy je tato zátěž neúnosná, a proto raději boty plošně vypínají.
2. Narativ „ochrany autorských práv“
Mnoho hostingů blokování prezentuje jako ochranu vašeho obsahu před tím, aby na něm technologičtí giganti trénovali své jazykové modely zdarma. Jenže zatímco u autorských magazínů nebo placených poraden to dává smysl, u e-shopu nebo firemního webu se službami je taková „ochrana“ medvědí službou.
Dilema podnikatele: Krádež obsahu vs. totální ztráta viditelnosti
Rozhodnutí, zda nechat AI modely číst váš web, by mělo být čistě vaší obchodní strategií. Každá strana mince má své opodstatnění:
- Proč AI boty blokovat? Pokud vlastníte unikátní databázi, know-how nebo placený obsah, nechcete, aby AI vaše data absorbovala a uživatelům odpovídala bez toho, aniž by váš web vůbec navštívili.
- Proč AI boty NEBLOKOVAT? Pokud prodáváte produkty nebo služby, potřebujete být vidět tam, kde lidé hledají. Moderní AI nástroje už dávno negenerují jen texty z hlavy. Fungují jako vyhledávače příští generace – v odpovědích přímo odkazují na zdroje, doporučují konkrétní e-shopy a přivádějí vysoce konverzní traffic.
Z pohledu GEO (Generative Engine Optimization – optimalizace pro AI vyhledávače) platí tvrdé pravidlo: Pokud vás bot nemůže přečíst, v doporučeních pro zákazníky se neobjevíte. Vaše konkurence, která boty pouští, tak získává výhodu.
Pro zajímavost. Podle čerstvého reportu společnosti Similarweb zažila umělá inteligence zásadní zlom poté, co začal ChatGPT vkládat klikatelné odkazy na značky přímo do svých odpovědí, což způsobilo okamžitý nárůst trafficu na stránek některých firem o 354,7 %. Data navíc potvrzují, že tito lidé přicházejí s obrovským nákupním úmyslem – konverzní poměr z ChatGPT dosahuje 7,1 %, čímž poráží běžné SEO z Googlu, sociální sítě i e-maily.
Kdo vlastně klepe na vaše dveře?
Abyste měli představu, kteří roboti nejčastěji mapují český internet a které váš hosting možná tiše blokuje, zde je přehled těch nejdůležitějších:
|AI vyhledávač / Nástroj
|Název bota (User-Agent)
|Co na vašem webu hledá?
|OpenAI (ChatGPT, ChatGPT Search)
|GPTBot, OAI-SearchBot
|Indexuje obsah pro přímé vyhledávání v chatu a trénování modelů.
|Google (Gemini, AI Overviews)
|Google-Extended
|Umožňuje Google Gemini využívat vaše data pro generování přímých odpovědí ve vyhledávání.
|Perplexity AI
|PerplexityBot
|Vyhledává aktuální data a ceny pro přímé odpovědi uživatelům s prolinkem na e-shopy.
|Anthropic (Claude)
|ClaudeBot
|Prochází web pro potřeby pokročilé analýzy dat a odpovědí v rozhraní Claude.
Jak zjistit, zda váš web netrpí neviditelností?
Jako majitel firmy nebo e-shopu obvykle nemáte čas ani technické vzdělání na to, abyste denně analyzovali serverové logy, hlavičky požadavků nebo nastavení firewallu. Přesto kvůli této skryté chybě můžete přicházet o desítky zákazníků denně.
Prvním krokem k nápravě je nezávislá prověrka. V rámci našeho Technického a SEO auditu webu, který nabízíme již od 1 500 Kč, kompletně prověříme stav vašeho webu. Podíváme se na indexaci, průchodnost pro vyhledávače a odhalíme technické bariéry, které vašemu byznysu brání růst.
Pouhé „puštění“ botů nestačí. Nastupuje AI optimalizace
Pokud zjistíte, že váš hosting boty neblokuje, máte vyhráno jen z poloviny. AI modely totiž čtou web jinak než lidé. Milují precizní strukturovaná data, jasnou hierarchii informací a specifický formát obsahu, ze kterého dokážou snadno pochopit, v čem jste lepší než konkurence.
S tím vám pomůže naše specializovaná služba Optimalizace webu pro AI vyhledávání. Upravíme váš web tak, aby byl pro algoritmy ChatGPT, Gemini i Perplexity maximálně srozumitelný, důvěryhodný a aby vás tyto systémy aktivně doporučovaly jako nejlepší volbu na trhu.
CZECHIA.COM: Vaše obchodní strategie, vaše kontrola
Na hostingu CZECHIA.COM AI crawlery neblokujeme. Naše filozofie na je v tomto naprosto transparentní. Věříme ve svobodný internet a plnou autonomii našich klientů. Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí, zda AI boty na svůj web pustíte, nebo je zablokujete, je čistě vaše obchodní strategie. Pokud se v budoucnu sami rozhodnete přístup AI omezit, je to vaše volba – my vám k tomu rádi poskytneme nástroje nebo dáme doporučení, ale nebudeme rozhodovat za vás.
Mohlo by vás také zajímat
-
-
-
-
Suverénní cloud: proč je pro EU zásadní20. prosince 2025•
Nejnovější
-
Jak zabezpečit API proti scraping botům a AI crawlerům13. června 2026•
-
Jak WordPress hosting ovlivňuje výkon webu i SEO11. června 2026•
-
Od webových stránek k AI agentům: Jak se mění digitální svět10. června 2026•
-