Zoner AI má vlastní rozšíření pro Chrome. První prototyp pro rychlé otevření fotek z webu do editoru
Tým Zoneru spustil první veřejný prototyp rozšíření pro prohlížeč Chrome, které umožňuje otevřít libovolný obrázek z webu přímo v Zoner AI Editoru. Cílem je maximálně zkrátit cestu od nalezené fotografie k úpravě – bez stahování, ukládání a přepínání mezi aplikacemi. Rozšíření je dostupné veřejně v Chrome Web Store a slouží zatím primárně pro testování.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je online nástroj pro generování a úpravu obrázků pomocí umělé inteligence. Umí z textového zadání vytvořit vizuály (od realistických scén až po umělecké ilustrace), a zároveň umožňuje úpravy fotek přímo ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalace.
Svůj první velký úspěch si získal právě AI Image Creator, generátor obrázků, který dokáže uživateli vizualizovat jeho nápady během sekund – online, zdarma, bez registrace, ale s možností přihlášení pro pokročilejší funkce.
Nové rozšíření pro Chrome
Rozšíření pro Chrome slouží jako rychlá brána mezi libovolným obrázkem na webu a Zoner AI Editorem. Neřeší správu souborů ani katalog. Jeho jediným cílem je co nejrychleji dostat vybraný obrázek z webové stránky přímo do editoru.
Konkrétně dnes umí tyto tři způsoby otevření obrázku:
- Otevření přes kontextové menu (pravé tlačítko myši) – na jakýkoliv obrázek na stránce kliknete pravým tlačítkem a zvolíte akci pro otevření v Zoner AI Editoru.
Jde o nejspolehlivější a univerzální způsob. Funguje na většině webů bez ohledu na jejich technické řešení.
- Otevření přes ikonu rozšíření v pravém panelu prohlížeče – rozšíření je dostupné také přes ikonu puzzle na pravo od adresního řádku. Tento způsob je vhodný hlavně ve chvíli, kdy pracujete s obrázkem, který je aktuálně zobrazený na stránce (například otevřený ve větším náhledu nebo galerii).
- Otevření přes hover ikonu přímo nad obrázkem – po zapnutí této funkce se při najetí myší na obrázek zobrazí malá ikona, přes kterou lze obrázek otevřít v editoru okamžitě. Tento režim je zatím nejvíce experimentální. Na různých webech se může chovat odlišně a bude vyžadovat další ladění pro konkrétní typy stránek.
Stačí jej nainstalovat, otevřít libovolnou stránku s obrázky a vyzkoušet otevření fotografie do Zoner AI Editoru jedním z nabízených způsobů.
Rozšíření je určeno výhradně pro uživatele na desktopu a zařízeních s ChromeOS. Na mobilních zařízeních doplňky prohlížeče obecně nefungují, takže se s tímto nástrojem počítá především pro běžnou práci na počítači.
Malý krok pro funkci, velký test pro budoucí workflow
Z pohledu uživatele jde o drobnou funkci. Podle produktového vývoje jde ale o důležitý test, zda má smysl posouvat Zoner AI blíž k samotnému místu, kde obsah vzniká. Tedy přímo do prohlížeče.
Pokud s obrázky pracujete denně, tenhle prototyp stojí za vyzkoušení. A po čase se teprve ukáže, jestli se z experimentu stane plnohodnotná součást ekosystému Zoner AI.
Mohlo by vás také zajímat
-
-
-
Celoživotní vzdělávání v IT: Jak zůstat relevantní v době AI3. listopadu 2025•
-
Suverénní cloud: proč je pro EU zásadní20. prosince 2025•
Nejnovější
-
-
Jak sjednotit fotky, ilustrace a bannery na webu18. února 2026•
-
Vývoj pluginů pro populární CMS: tipy a triky17. února 2026•
-