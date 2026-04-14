Claude Mythos: AI superhacker, který děsí i technologické giganty
Umělá inteligence se rychle posouvá z role asistenta do role aktivního hráče v kyberbezpečnosti. Důkazem je model Claude Mythos, který společnost Anthropic představila teprve 7. dubna a jenž už během prvních dní vzbudil výraznou pozornost. Dokáže totiž automaticky hledat a zneužívat bezpečnostní chyby v softwaru, a to rychleji než většina lidí. To z něj dělá jednu z nejpokročilejších a zároveň potenciálně nejrizikovějších AI současnosti.
Co je Claude Mythos
Claude Mythos je experimentální model umělé inteligence od společnosti Anthropic zaměřující se na oblast kyberbezpečnosti. Na rozdíl od běžných AI nástrojů, které generují texty, obrázky nebo pomáhají s programováním, je jeho hlavním cílem analyzovat software a hledat v něm bezpečnostní chyby, píše web Wiz.
Jde o tzv. frontier model – tedy systém na hranici současných technologických možností. Právě to ho odlišuje od běžných AI asistentů. Claude Mythos není jen pasivní nástroj reagující na dotazy, ale aktivní systém schopný samostatně zkoumat kód, testovat jeho chování a vyhodnocovat potenciální rizika.
Model tedy dokáže:
- analyzovat zdrojový kód i binární soubory,
- identifikovat potenciální bezpečnostní chyby,
- odhadnout jejich závažnost a dopad,
- navrhnout způsoby jejich zneužití (exploity),
- případně doporučit opravy.
Kvůli těmto schopnostem se společnost Anthropic rozhodla model nezpřístupnit široké veřejnosti. Claude Mythos existuje pouze v omezeném režimu pro testování a spolupráci s vybranými partnery, například v rámci iniciativy Projekt Glasswing.
Důvodem je riziko zneužití. Technologie, která dokáže automatizovat hledání a exploitaci zranitelností, by v nesprávných rukou mohla výrazně zrychlit a zlevnit kybernetické útoky.
Jak si Mythos vede v praxi
První testy modelu Claude Mythos ukazují, že nejde jen o teoretický koncept, ale o prakticky využitelný nástroj. Během interních evaluací dokázal analyzovat rozsáhlé množství kódu a odhalit zranitelnosti, které zůstaly dlouhodobě bez povšimnutí. V některých případech šlo o chyby staré i desítky let, které unikly běžným bezpečnostním nástrojům i auditům, uvádí server MindStudio.
Významné je také to, že model zvládá pracovat napříč různými typy systémů. Podle dostupných informací dokázal identifikovat slabiny v operačních systémech, knihovnách i běžně používaném softwaru. Nejde tedy o úzce specializovaný nástroj, ale o univerzální systém, který se dokáže přizpůsobit různým prostředím.
Další zásadní schopností je automatizace celého procesu. Claude Mythos nejen najde potenciální chybu, ale dokáže ji dále analyzovat, ověřit její zneužitelnost a navrhnout konkrétní způsob, jak ji využít. Tento proces, který běžně vyžaduje kombinaci zkušeností, času a více nástrojů, zvládá model provádět v relativně krátkém čase.
Právě kombinace rychlosti, rozsahu a autonomie je to, co z Claude Mythos dělá výjimečný nástroj. Ukazuje, že umělá inteligence už dnes dokáže v některých oblastech nejen asistovat, ale přímo nahrazovat specializovanou lidskou práci. A v určitých scénářích ji i překonat.
Projekt Glasswing: AI proti AI
Projekt Glasswing vznikl spolu s modelem Claude Mythos jako reakce na jeho pokročilé schopnosti v oblasti kyberbezpečnosti. Iniciativu vede Anthropic ve spolupráci s dalšími technologickými firmami a organizacemi.
Cílem je využít AI k ochraně systémů dříve, než je stihnou napadnout útočníci. Jinými slovy, postavit AI proti AI. Claude Mythos zde slouží jako nástroj pro automatizované bezpečnostní audity, který dokáže rychle odhalovat zranitelnosti v kódu a upozorňovat na rizika.
Klíčovým prvkem je rychlá reakce. Pokud AI objeví chybu, může být okamžitě sdílena a opravena napříč zapojenými organizacemi. Tím se výrazně zkracuje doba, kdy je systém zranitelný.
Glasswing tak ukazuje posun od reaktivní bezpečnosti k proaktivnímu přístupu, kde se slabiny hledají dříve, než dojde k útoku.
Nová éra kyberbezpečnosti
Claude Mythos ukazuje posun v kyberbezpečnosti, kde proti sobě už nestojí jen lidé, ale čím dál více i autonomní technologie. Umělá inteligence se posouvá z role podpůrného nástroje do role aktivního hráče, který dokáže samostatně hledat slabiny i navrhovat způsoby jejich využití.
Pro firmy a vývojáře to znamená zásadní změnu přístupu. Bezpečnost už nebude možné řešit jen občasnými audity nebo reaktivními zásahy po incidentu. Naopak bude nutné počítat s kontinuálním testováním, automatizací a nasazením AI nástrojů i na straně obrany.
Zároveň se tím otevírá i širší otázka kontroly podobných technologií. Stejné schopnosti, které mohou pomoci chránit systémy, lze totiž využít i k jejich napadání. Budoucnost tak pravděpodobně přinese soupeření mezi AI nástroji na obou stranách.
Claude Mythos je tak nejen technologickou novinkou, ale i varováním. Ukazuje, jak rychle se může změnit rovnováha v digitálním světě. A proč bude klíčové mít nad podobnými nástroji kontrolu dříve, než ji získá někdo jiný.
