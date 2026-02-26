Úpravy fotek v Zoner AI: Jak obnovit a kolorovat staré fotografie online zdarma
Máte doma staré černobílé fotografie, které jsou vybledlé, poškrábané nebo plné šumu? Pomocí funkce „Oživit staré fotografie“ v Zoner AI je můžete během několika vteřin obnovit, vyčistit a dokonce obarvit – a to online, zdarma a bez registrace. Ukážeme vám, jak na to, v několika krocích.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je český nástroj, který využívá umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, takže nemusíte nic instalovat ani se registrovat.
Editor obsahuje několik AI funkcí, přičemž jednou z nich je nový nástroj „Oživit staré fotografie“ určený pro práci s archivními snímky. Funkce dokáže automaticky opravit staré fotografie, zvýšit jejich kvalitu a převést černobílý snímek do barevné verze pomocí AI modelu, který pracuje s realistickými odstíny pleti, oblečení i prostředí.
Díky tomu můžete staré, vybledlé nebo poškozené fotografie rychle převést do modernější digitální podoby, aniž byste museli složitě retušovat každý detail ručně. Zoner AI většinu práce provede automaticky a výsledek je připravený během několika sekund.
Kvalitativně se přitom může směle srovnávat s nástroji, které dnes využívají pokročilé generativní modely známé z platforem jako ChatGPT, Gemini nebo Adobe Firefly. Podobně jako tyto systémy pracuje s kontextem obrazu a inteligentně dopočítává chybějící informace – jen je celý proces zaměřený čistě na praktickou a rychlou úpravu fotografií přímo v online editoru.
Jak oživit staré fotografie krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte starou fotografii – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte naskenovanou nebo vyfocenou starou fotografii. Můžete použít formáty JPG i PNG.
- Vyberte nástroj „Oživit staré fotografie“ – Zvolte nástroj pro vylepšení a obnovu fotografií. AI automaticky odstraní šum, zlepší kontrast a zvýší ostrost.
- Zvolte kolorování (volitelné) – Pokud je fotografie černobílá, vyberte možnost kolorovat. Umělá inteligence během několika sekund doplní realistické barvy.
- Vyberte variantu – Systém vám nabídne několik verzí výsledků, ze kterých si můžete vybrat.
- Uložte si výsledek – Jakmile si vyberete preferovanou variantu, klikněte na „Uložit“ a stáhněte si obnovenou fotografii v JPG, PNG nebo WebP.
Tipy pro kvalitní výsledek
- Používejte co nejkvalitnější sken nebo fotografii originálu.
- U velmi poškozených snímků zkombinujte obnovu s funkcí „Odstranit objekt“ pro retuš škrábanců.
- Pokud barvy působí příliš výrazně, jemně upravte saturaci.
- U portrétů můžete následně použít nástroj „Vylepšit portrét“ pro jemné doladění detailů.
Obnova a kolorování starých fotografií už dnes nevyžaduje složitý software ani pokročilé znalosti grafiky. Zoner AI zvládne většinu práce automaticky – rychle, přesně a zdarma.
Stačí nahrát fotografii a během několika sekund získáte čistější, ostřejší a barevně oživený snímek, který můžete sdílet s rodinou nebo uchovat jako digitální vzpomínku.
Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com a nechte umělou inteligenci vrátit vašim starým fotografiím nový život.
