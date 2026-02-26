ZONER Cookies

Úpravy fotek v Zoner AI: Jak obnovit a kolorovat staré fotografie online zdarma

26. února 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Co je Zoner AI a proč ho použít
  2. Jak oživit staré fotografie krok za krokem
  3. Tipy pro kvalitní výsledek

Máte doma staré černobílé fotografie, které jsou vybledlé, poškrábané nebo plné šumu? Pomocí funkce „Oživit staré fotografie“ v Zoner AI je můžete během několika vteřin obnovit, vyčistit a dokonce obarvit – a to online, zdarma a bez registrace. Ukážeme vám, jak na to, v několika krocích.

Co je Zoner AI a proč ho použít

Zoner AI je český nástroj, který využívá umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, takže nemusíte nic instalovat ani se registrovat.

Editor obsahuje několik AI funkcí, přičemž jednou z nich je nový nástroj „Oživit staré fotografie“ určený pro práci s archivními snímky. Funkce dokáže automaticky opravit staré fotografie, zvýšit jejich kvalitu a převést černobílý snímek do barevné verze pomocí AI modelu, který pracuje s realistickými odstíny pleti, oblečení i prostředí.

Díky tomu můžete staré, vybledlé nebo poškozené fotografie rychle převést do modernější digitální podoby, aniž byste museli složitě retušovat každý detail ručně. Zoner AI většinu práce provede automaticky a výsledek je připravený během několika sekund.

Kvalitativně se přitom může směle srovnávat s nástroji, které dnes využívají pokročilé generativní modely známé z platforem jako ChatGPT, Gemini nebo Adobe Firefly. Podobně jako tyto systémy pracuje s kontextem obrazu a inteligentně dopočítává chybějící informace – jen je celý proces zaměřený čistě na praktickou a rychlou úpravu fotografií přímo v online editoru.

Jak oživit staré fotografie krok za krokem

  1. Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
  2. Nahrajte starou fotografii – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte naskenovanou nebo vyfocenou starou fotografii. Můžete použít formáty JPG i PNG.
  3. Vyberte nástroj „Oživit staré fotografie“ – Zvolte nástroj pro vylepšení a obnovu fotografií. AI automaticky odstraní šum, zlepší kontrast a zvýší ostrost.
  4. Zvolte kolorování (volitelné) – Pokud je fotografie černobílá, vyberte možnost kolorovat. Umělá inteligence během několika sekund doplní realistické barvy.
  5. Vyberte variantu – Systém vám nabídne několik verzí výsledků, ze kterých si můžete vybrat.
  6. Uložte si výsledek – Jakmile si vyberete preferovanou variantu, klikněte na „Uložit“ a stáhněte si obnovenou fotografii v JPG, PNG nebo WebP.

Tipy pro kvalitní výsledek

  • Používejte co nejkvalitnější sken nebo fotografii originálu.
  • U velmi poškozených snímků zkombinujte obnovu s funkcí „Odstranit objekt“ pro retuš škrábanců.
  • Pokud barvy působí příliš výrazně, jemně upravte saturaci.
  • U portrétů můžete následně použít nástroj „Vylepšit portrét“ pro jemné doladění detailů.

Obnova a kolorování starých fotografií už dnes nevyžaduje složitý software ani pokročilé znalosti grafiky. Zoner AI zvládne většinu práce automaticky – rychle, přesně a zdarma.

Stačí nahrát fotografii a během několika sekund získáte čistější, ostřejší a barevně oživený snímek, který můžete sdílet s rodinou nebo uchovat jako digitální vzpomínku.

Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com a nechte umělou inteligenci vrátit vašim starým fotografiím nový život.

Petra Sasínová

