AI

CZECHIA.COM vydává bezplatný AI plugin pro generování grafiky přímo ve WordPressu

16. února 2026
Vojtěch Tomášek

Obsah

  1. Integrace tam, kde ji potřebujete
  2. Pro komunitu a od srdce 💙
  3. Tip pro náročnější: ZonerAI.com

Tvorba obsahu ve WordPressu často naráží na jedno úzké hrdlo: vizuály. Přepínání mezi editorem, fotobankou a grafickým nástrojem zdržuje. Nový plugin od CZECHIA.COM má ambici tento proces radikálně zjednodušit. Pro zákazníky s WordPress hostingem přináší generativní AI přímo do srdce administrace – zdarma a bez omezení.

Integrace tam, kde ji potřebujete

Hlavní devizou pluginu je jeho UX. Není třeba opouštět rozepsaný článek nebo složitě nahrávat soubory. Nástroj je integrován na dvou klíčových místech:

  1. Přímo v editoru: Při psaní textu stačí kliknout, zadat prompt a během několika vteřin vložit vygenerovaný obrázek přímo do obsahu.
  2. Sekce Média: Ideální pro hromadnou přípravu podkladů nebo správu knihovny.

Nový zákazníci mají plugin nainstalovaný přímo v základu. Všichni ostatní si mohou plugin stáhnout na https://github.com/CZECHIA-COM/CZECHIA.COM-WP-plugins.

Pro komunitu a od srdce 💙

„WordPress není jen o kódu, ale především o filozofii open-source a sdílení. Přesně v tomto duchu jsme plugin navrhli. Nechtěli jsme stavět další bariéry v podobě kreditů nebo skrytých poplatků. Je to náš příspěvek ekosystému,“ uvádí Jindřich Zechmeister, ředitel internetové divize Zoner a.s.

Tip pro náročnější: ZonerAI.com

Pokud pro své projekty potřebujete pokročilejší úpravy, 4K rozlišení nebo tvorbu videa, vyzkoušejte ZonerAI.com. Jde o komplexní online AI editor a generátor, který rovněž funguje zdarma a doplňuje funkcionalitu pluginu o high-end možnosti pro grafiky a marketéry. Ostatně na jeho základech staví i AI plugin CZECHIA.COM.

Nový plugin ukazuje, že AI už není jen „nice-to-have“ doplněk, ale stává se nativní součástí CMS. Pokud běžíte na hostingu od CZECHIA.COM, můžete si plugin aktivovat ještě dnes.

Vojtěch Tomášek

Jsem redaktor se zájmem o technologie, grafický design a IT. Je pro mě klíčová zpětná vazba a podněty od čtenářů. Chci tak tvořit obsah, který nejen informuje, ale také inspiruje a obohacuje. Od dokončení vysoké školy se věnuji převážně grafice a IT. Když zrovna nejsem v redakci Intervalu, jsem v přírodě nebo se právě snažím dokončit quest v nejnovějším Zaklínači.

