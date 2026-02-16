CZECHIA.COM vydává bezplatný AI plugin pro generování grafiky přímo ve WordPressu
Tvorba obsahu ve WordPressu často naráží na jedno úzké hrdlo: vizuály. Přepínání mezi editorem, fotobankou a grafickým nástrojem zdržuje. Nový plugin od CZECHIA.COM má ambici tento proces radikálně zjednodušit. Pro zákazníky s WordPress hostingem přináší generativní AI přímo do srdce administrace – zdarma a bez omezení.
Integrace tam, kde ji potřebujete
Hlavní devizou pluginu je jeho UX. Není třeba opouštět rozepsaný článek nebo složitě nahrávat soubory. Nástroj je integrován na dvou klíčových místech:
- Přímo v editoru: Při psaní textu stačí kliknout, zadat prompt a během několika vteřin vložit vygenerovaný obrázek přímo do obsahu.
- Sekce Média: Ideální pro hromadnou přípravu podkladů nebo správu knihovny.
Nový zákazníci mají plugin nainstalovaný přímo v základu. Všichni ostatní si mohou plugin stáhnout na https://github.com/CZECHIA-COM/CZECHIA.COM-WP-plugins.
Pro komunitu a od srdce 💙
„WordPress není jen o kódu, ale především o filozofii open-source a sdílení. Přesně v tomto duchu jsme plugin navrhli. Nechtěli jsme stavět další bariéry v podobě kreditů nebo skrytých poplatků. Je to náš příspěvek ekosystému,“ uvádí Jindřich Zechmeister, ředitel internetové divize Zoner a.s.
Tip pro náročnější: ZonerAI.com
Pokud pro své projekty potřebujete pokročilejší úpravy, 4K rozlišení nebo tvorbu videa, vyzkoušejte ZonerAI.com. Jde o komplexní online AI editor a generátor, který rovněž funguje zdarma a doplňuje funkcionalitu pluginu o high-end možnosti pro grafiky a marketéry. Ostatně na jeho základech staví i AI plugin CZECHIA.COM.
Nový plugin ukazuje, že AI už není jen „nice-to-have“ doplněk, ale stává se nativní součástí CMS. Pokud běžíte na hostingu od CZECHIA.COM, můžete si plugin aktivovat ještě dnes.
