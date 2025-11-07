ZONER Cookies

AI

Úpravy fotek v Zoner AI: Jak použít generativní rozšíření online zdarma

7. listopadu 2025
Petra Sasínová

Obsah

  1. Co je Zoner AI a proč ho použít
  2. Jak použít generativní rozšíření krok za krokem
  3. Tipy pro přirozený výsledek
  4. Kdy se generativní rozšíření hodí

Potřebujete rozšířit fotku, aby se vešla do banneru, příspěvku na Instagram nebo náhledu videa? Nebo chcete prostě dodat snímku více prostoru a vyváženější kompozici? S funkcí „Generativní rozšíření“ v Zoner AI to zvládnete během několika vteřin – online, zdarma a bez registrace. Umělá inteligence doplní chybějící části fotky tak, že výsledek působí přirozeně a profesionálně. Ukážeme vám, jak na to, v několika krocích.

Co je Zoner AI a proč ho použít

Zoner AI je český nástroj, který využívá umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, takže nemusíte nic instalovat ani se registrovat.

Zoner AI Editor (Zdroj: ZonerAI.com)

Jednou z velmi používaných a oblíbených funkcí AI editoru je „Generativní rozšíření“, které dokáže rozšířit fotografii mimo její původní rám a chybějící části realisticky dopočítat. Zoner AI přirozeně naváže na barvy, světlo i textury původní fotky, takže výsledek vypadá, jako by byl nafocený širším objektivem.

To se hodí nejen pro technické úpravy, ale i pro marketingové a kreativní využití – například při tvorbě bannerů, webových záhlaví nebo tiskových plakátů.

Jak použít generativní rozšíření krok za krokem

  1. Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
  2. Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, který chcete upravit nebo rozšířit (krajinu, portrét nebo produktový vizuál).
  3. Vyberte nástroj „Generativní rozšíření“ – Po nahrání fotky zvolte v nabídce nástroj „Generativní rozšíření“ a zvětšete obrázek v požadovaném směru.
  4. Spusťte rozšířit – Klikněte na „Rozšířit“. Umělá inteligence během chvilky vygeneruje tři různé varianty rozšíření, ze kterých si můžete vybrat tu nejlepší. Každá z nich plynule navazuje na původní scénu – doplní oblohu, krajinu nebo pozadí postavy tak, aby výsledek působil přirozeně a realisticky.
  5. Doladění výsledku – Pomocí posuvníků můžete upravit jas, kontrast, teplotu barev nebo intenzitu výplně, aby nově doplněné části dokonale zapadly do zbytku snímku. Pokud výsledek nesedí, jednoduše klikněte na „Generovat znovu“.
  6. Stáhněte hotový snímek Jakmile jste spokojeni, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový snímek ve formátu JPG nebo PNG.

Tipy pro přirozený výsledek

  • Dodržte směr světla – AI navazuje na původní nasvícení, proto sledujte, odkud dopadá světlo.
  • Zachovejte perspektivu – pokud rozšiřujete krajinu, dbejte, aby horizont zůstal rovný.
  • Používejte menší kroky – lepší je rozšiřovat po částech, než přidat vše najednou.
  • Kombinujte s dalšími funkcemi – po rozšíření můžete použít „Generativní výplň“ nebo „Odstranit objekt“ pro doladění detailů.

Kdy se generativní rozšíření hodí

  • Panoramata a krajiny rozšiřte scénu o širší horizont nebo oblohu.
  • Portréty a produktové fotky – přidejte prostor pro text nebo grafiku.
  • E-shopy a bannery – vytvořte širší pozadí pro prezentaci produktů.
  • Sociální sítě – upravte fotku do formátu 1:1, 4:5 nebo 16:9 bez ořezu.
  • Kreativní projekty – rozšiřte scénu o nové prvky, např. město, les, architekturu nebo světelné efekty.

Generativní rozšíření v Zoner AI vám dává možnost tvořit víc, než zachytil objektiv. Umožní rozšířit scénu, přidat prostor, vyrovnat kompozici a připravit snímek pro jakýkoliv formát – rychle, jednoduše a zdarma.

Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – nahrajte fotku, rozšiřte plátno a nechte AI kouzlit. 

Petra Sasínová

