Úpravy fotek v Zoner AI: Jak použít generativní výplň online zdarma

Úpravy fotek v Zoner AI: Jak použít generativní výplň online zdarma
Chybí na fotce kousek nebe, část obličeje nebo by se vám hodilo přidat do záběru něco navíc? Díky funkci „Generativní výplně“ v Zoner AI to zvládnete během pár vteřin. Umělá inteligence dopočítá chybějící části snímku, rozšíří scénu nebo přidá nové prvky tak, že výsledek vypadá naprosto přirozeně. A to vše online, zdarma a bez registrace. Ukážeme vám, jak na to, v několika krocích.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je český nástroj, který využívá umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, takže nemusíte nic instalovat ani se registrovat.
Zoner AI Editor (Zdroj: ZonerAI.com)
Editor obsahuje několik chytrých AI funkcí, které vám pomohou upravovat fotografie snadno a přirozeně. Jednou z nich je „Generativní výplň“ – Ta funguje jako digitální kouzelný štětec, který umí vymazat, rozšířit i doplnit libovolnou část fotky. Umí realisticky zachovat světlo, textury i perspektivu, takže výsledek působí přirozeně, jako by byl původní součástí snímku.
Podobně funguje i nástroj „Odstranit objekt”, který je určený přímo k odevrání rušivých prvků z fotografie – například kolemjdoucích, odpadků, drátů nebo nápisů. Umělá inteligence místo odstraněného objektu automaticky dopočítá pozadí, takže není poznat, že tam něco chybělo.
Tyto dvě funkce se vzájemně doplňují – zatímco „Odstranit objekt“ se specializuje na rychlé a přesné mazání, „Generativní výplň“ umožňuje kreativní zásahy a rozšiřování snímků. Obě pracují na stejném principu a skvěle se hodí jak pro opravy, tak pro tvorbu nových, originálních vizuálů.
Jak použít generativní výplň krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, který chcete upravit nebo rozšířit.
- Vyberte oblast pro výplň – Po nahrání fotky zvolte v nabídce nástroj „Generativní výplň“. Pomocí výběrového nástroje označte část, kterou chcete nahradit nebo doplnit (například nebe, pozadí, nebo chybějící objekt).
- Zadejte výzvu – Zadejte volitelně textové zadání (prompt), které popisuje, co má AI do označené oblasti vložit nebo jak má oblast vypadat. Například můžete použít prompty jako „přidej keře za plotem“, „doplň modrou oblohu se světlými mraky“ nebo „rozšiř krajinu vpravo o horský výhled“.
- Klikněte na „Generovat“ – AI během několika sekund vytvoří obsah pro označenou oblast. Můžete výsledek prohlédnout, a pokud nejste spokojeni, zkusit znovu nebo upravit zadání.
- Upravte detaily – Pomocí posuvníků můžete doladit barvy, kontrast nebo sytost, aby nově vygenerovaná část dokonale splynula s původní fotografií.
- Uložte výsledek – Jakmile jste spokojeni, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový obrázek v požadovaném formátu (JPG nebo PNG).
Co všechno s generativní výplní zvládnete
- Opravit fotky – odstranit objekty a doplnit pozadí, jako by tam nikdy nebyly.
- Rozšířit scénu – například krajinu, která se nevešla do záběru.
- Doplnit části těla nebo oblečení – AI realisticky dopočítá chybějící detaily.
- Přidat nové prvky – třeba květiny, zvířata, architekturu nebo předměty, které obohatí kompozici.
- Změnit prostředí – proměňte ulici ve město při západu slunce nebo běžnou krajinu na horský výhled.
AI jako nástroj pro vizualizace interiérů a plánování
Generativní výplň se dá využít i úplně jinak – jako pomocník při plánování vašeho vysněného bydlení. Stačí nahrát fotku pokoje, kuchyně, koupelny nebo zahrady a nechat AI doplnit, co si představujete.
Zkuste například prompty jako „přidej dřevěnou podlahu a světlý nábytek ve skandinávském stylu, „zobraz moderní kuchyň s ostrůvkem“ nebo „doplnit do zahrady jezírko a terasu se sezením“.
Zoner AI tak dokáže vytvořit jednoduchou vizualizaci vašeho budoucího interiéru či exteriéru – bez nutnosti 3D programů nebo návrhářských zkušeností. Výsledek nemusí být dokonalý jako od architekta, ale pro první inspiraci, rozhodování o barvách nebo rozložení prostoru je ideální.
Navíc si můžete generativní výplní zkoušet různé varianty stylů (minimalistický, rustikální, boho nebo industriální) a hned vidíte, co se k prostoru nejvíc hodí.
Tipy pro lepší výsledek
- Ujistěte se, že světelné podmínky (směr světla, stínování) v doplňované oblasti odpovídají zbytku snímku.
- Textové zadání funkce generativní výplně by mělo být jasné, stručné a výstižné – čím konkrétnější, tím lepší výsledek.
- Pokud výsledek neodpovídá představám, nebojte se akci zopakovat s jiným zadáním či menší oblastí.
- Používání generativní výplně umožňuje opravovat i kreativně rozšiřovat: nejen odstranit chybu, ale přidat nový vizuální prvek nebo prodloužit scénu.
Generativní výplň v Zoner AI je univerzální nástroj, který promění běžnou fotku v dokonalý vizuál – opraví chyby, doplní detaily a zvládne i tvůrčí experimenty. A to vše zdarma, online, bez registrace a kreditů.
Vyzkoušejte si ji sami na ZonerAI.com – označte oblast, kterou chcete doplnit a nechte AI kouzlit.
Mohlo by vás také zajímat
-
-
-
AI na dosah ruky: Jak je to s AI v osobních zařízeních?22. ledna 2024•
-
Chcete jedinečnou doménu? Objevte koncovky FOOD, MEME a MUSIC!7. listopadu 2024•
Nejnovější
-
-
-
Úpravy fotek v Zoner AI: Jak zvětšit rozlišení online zdarma5. listopadu 2025•
-
Chrome přejde výhradně na HTTPS. Weby bez certifikátu končí4. listopadu 2025•