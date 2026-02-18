Zoner AI přichází s velkou aktualizací: 6 nových funkcí, nové modely a přepracované UI
Český online editor Zoner AI přichází s dosud největší aktualizací od svého spuštění. Přidává šest nových AI funkcí, nasazuje nové modely napříč celým editorem a přepracovává klíčové části uživatelského rozhraní. Výsledkem je rychlejší práce, realističtější výstupy a celkem 16 AI nástrojů, které umožňují pokročilé úpravy fotografií přímo v prohlížeči – bez instalace, online a zdarma.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je online nástroj pro generování a úpravu obrázků pomocí umělé inteligence. Umí z textového zadání vytvořit vizuály (od realistických scén až po umělecké ilustrace), a zároveň umožňuje úpravy fotek přímo ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalace.
Svůj první velký úspěch si získal právě Zoner AI Image Creator, generátor obrázků, který dokáže uživateli vizualizovat jeho nápady během sekund – online, zdarma, bez registrace, ale s možností přihlášení pro pokročilejší funkce.
Šest nových funkcí
Velký update Zoner AI přidává šest výrazných nástrojů, které posouvají editor z klasických retuší směrem k plnohodnotné kreativní manipulaci s obrazem.
Jedná se o tyto novinky:
- Upravit textem – upraví obrázek pomocí přirozeného textu
- Změna denní a roční doby – změní den na noc, počasí nebo různá roční období
- Změna outfitu – změní celý outfit postavy
- Změna stylu obrazu – pozmění vizuální styl obrazu
- Zvětšit detail– zvětší vybranou oblast a vylepší detaily
- Oživit staré fotky – obnoví a koloruje staré fotografie
Každá z funkcí využívá nové generativní modely a lépe navazuje na zbytek workflow. Výsledkem jsou realističtější výstupy, rychlejší generování a méně nutnosti opakovaných pokusů.
Tři největší změny, které stojí za pozornost
1) Kompletně přepracované generativní rozšíření obrazu
Jednou z nejzásadnějších změn v nové verzi Zoner AI je kompletní přepracování funkce „Generativní rozšíření obrazu“. Nejde jen o drobný update, změnily se modely, logika generování i samotné uživatelské rozhraní.
Původní verze trpěla občasnou nekonzistencí výsledků. Rozdíly ve světle, perspektivě nebo texturách znamenaly nutnost častého přegenerování. Nové modely ale lépe chápou kontext scény a dokážou plynule navázat na kompozici, zachovat stíny i barevnost.
Interní testování ukázalo výrazný posun. Jak poznamenal grafik Vojtěch Tomášek, který byl dříve k funkci kritický: „Zkouším a je to super, tohle už je 100% použitelné. U většiny to nejde poznat, když tak přegeneruješ.“
Rozšíření dnes působí přirozeně a ve většině případů není zásah téměř rozeznatelný. To z něj dělá nástroj vhodný i pro produkční použití.
2) Odstranění objektu na jedno kliknutí
Další výraznou novinkou v Zoner AI je přepracovaná funkce „Odstranění objektu“. Ta nyní využívá nové modely a sadu chytrých presetů, které umožňují zásah provést skutečně jedním kliknutím.
Zásadní rozdíl oproti běžným nástrojům spočívá v tom, že uživatel nemusí objekt ručně obtahovat ani složitě maskovat. Editor sám rozpozná, co má být odstraněno, analyzuje okolní plochy a inteligentně dopočítá pozadí tak, aby výsledek působil přirozeně – se zachováním textur, světla i perspektivy.
Praktické využití je rozsáhlé:
- odstranění lidí nebo aut z pozadí fotografie, ale také komplikovanějších objektů, jako elektrické vedení nebo plot,
- vymazání rušivých prvků (značky, kabely, odpadky),
- rychlé čištění produktových snímků pro e-shop,
- úprava vizuálů pro marketing a sociální sítě.
Výsledkem je výrazně rychlejší workflow. To, co dříve znamenalo několik minut pečlivé práce s výběry, je dnes otázkou jednoho kliknutí a případné rychlé kontroly výsledku.
3) Nová AI funkce „Upravit textem“
Nejzajímavější novinkou celé aktualizace Zoner AI je funkce „Upravit textem“, která zásadně mění způsob práce s fotografií.
Namísto složitého vybírání, maskování a ručních úprav stačí jednoduše napsat, co má editor změnit. Nástroj rozumí přirozenému jazyku a požadovanou úpravu provede automaticky.
Například:
„Obleč mi tohle triko a tuhle kabelku.“
„Použij tohle logo jako potisk na bílý hrnek na stole.“
„Změň pozadí na podzimní park při západu slunce.“
Možné je navíc přidat referenční obrázky, takže se přesně definuje konkrétní outfit, barvy, styl nebo produkt. Tím se z jednoduché retuše stává plnohodnotná kreativní práce s kompozici.
Podobný princip úprav proslavil model přezdívaný „nano banana“, díky němuž platforma Google Gemini získala během prvního měsíce přes 20 milionů nových uživatelů a stala se nejpoužívanější AI na světě. Dnes je tento přístup standardem většiny editorů.
Zoner AI ale nasadil vlastní řešení běžící na vlastních serverech, což přináší větší kontrolu nad výkonem, kvalitou i daty uživatelů. Upravit textem tak představuje zásadní zjednodušení práce s fotografií.
Nové modely i pro starší funkce
Aktualizace Zoner AI se netýká jen šesti nových nástrojů. Nové generativní a detekční modely byly nasazeny do většiny stávajících funkcí.
To v praxi znamená:
- Lepší detekci objektů a hran – přesnější oddělení postavy od pozadí, jemnější práce s vlasy nebo složitými tvary.
- Realističtější textury – přirozenější doplňování ploch při retuších nebo rozšiřování obrazu.
- Věrnější světlo a stíny – model lépe chápe směr světla i barevnou tonalitu scény.
- Stabilnější výsledky při opakovaném generování – méně náhodných artefaktů a konzistentnější výstupy.
Současně došlo k přepracování UI některých nástrojů, aby bylo ovládání intuitivnější a rychlejší. Zejména u funkcí, které se používají ve více krokovém workflow.
16 AI funkcí v jednom online editoru
Zoner AI tak aktuálně nabízí komplexní balík nástrojů pro generování obrázků, retuše a úpravy, změnu stylu, produktové vizualizace a kreativní manipulaci s fotografiemi. To vše přímo v prohlížeči, bez instalace a v českém prostředí.
Velká aktualizace potvrzuje, že Zoner AI už není jen experimentální nástroj, ale plnohodnotný AI editor, který se může srovnávat s globální konkurencí, a v některých funkcích ji i překonává.
Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com a otestujte nové funkce v praxi – od generativního rozšíření přes odstranění objektů až po úpravy textem s referenčními obrázky. Stačí nahrát vlastní fotografii a během několika sekund dostanete výsledek.
