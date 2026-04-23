ZONER Cookies

Vážený návštěvníku, potvrzením pomocí tlačítka OK udělujete souhlas nám a našim partnerům s použitím cookies pro nezbytné, analytické a marketingové účely na tomto zařízení. Volbou Nastavení můžete sami určit, jaké skupiny cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování úplně zakázat. Ukládání nezbytných cookies probíhá vždy, a to v zájmu zachování funkčnosti webové prezentace.

V tomto okně můžete zvolit kategorie cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Nezbytné

Tyto cookies zajišťují bezchybný provoz našich webových stránek. Umožňují například vložení služby do objednávky, ukládání dat s ohledem na bezpečnost webu, přihlašování k webu a podobně. Nezbytné cookies nelze deaktivovat, jelikož by došlo k narušení správného fungování webu.

Preferenční

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Analytické

Díky nástrojům jakými jsou například Google analytics můžeme sledovat, jak stránky používáte, z jakých zdrojů a technologií. Na základě těchto dat můžeme web neustále vylepšovat, aby byl pro vás co nejpřívětivější. Veškerá data jsou anonymizována, konkrétní uživatele tedy identifikovat nemůžeme.

Marketingové

Společně s nástroji třetích stran můžeme zobrazovat vámi preferované reklamy v partnerských sítích přesně dle vašich zájmů. V případě nesouhlasu je vysoce pravděpodobné, že vaše zájmy a preference nebudou zohledněny a bude se vám reklama zobrazovat plošně. Veškeré profily vašich zájmů jsou pseudonymizované, díky tomu není možná bezprostřední identifikace vaší osoby.

AI

Z léta do zimy jedním klikem: Jak AI mění atmosféru fotek online zdarma

23. dubna 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Změna ročního období pomocí Zoner AI
  2. Jak změnit roční období krok za krokem
  3. Typické proměny, které fungují nejlépe
  4. K čemu je funkce „Denní a roční doba“ dobrá
  5. AI jako nástroj pro práci s atmosférou

Související

Chcete mít zimní fotku, ale sníh nikde? Nebo dodat jarnímu snímku podzimní atmosféru? Díky funkci „Denní a roční doba“ od Zoner AI dnes můžete změnit roční období na fotografii během několika sekund. Stačí nahrát snímek a umělá inteligence (AI) upraví světlo, barvy i celkovou náladu obrazu – bez složité editace, online a zdarma. Ukážeme vám, jak na to, v několika krocích.

Změna ročního období pomocí Zoner AI

Zoner AI je český online nástroj pro úpravu a generování obrázků pomocí umělé inteligence. Běží přímo v prohlížeči, takže není potřeba nic instalovat ani se registrovat. Stačí nahrát fotografii a během několika sekund můžete začít využívat AI funkce pro její úpravu.

Editor nabízí několik zajímavých nástrojů, mezi nimiž najdete i funkci „Denní a roční doba“. Ta umožňuje změnit atmosféru snímku jedním kliknutím. Umělá inteligence analyzuje scénu (rozpozná oblohu, světlo, vegetaci, budovy i postavy) a podle zvoleného režimu upraví barevnost, kontrast, stíny i detaily tak, aby odpovídaly nové sezónní situaci.

V praxi to znamená, že AI dokáže:

  • proměnit letní fotografii v zimní scénu se sněhem a chladným světlem,
  • převést jarní zeleň do podzimních odstínů oranžové a červené,
  • upravit intenzitu a směr světla (například ze slunečného dne na podvečer),
  • doplnit detaily odpovídající atmosféře, jako je mlha, jiná obloha nebo změna kontrastu.

Výsledkem tak není jen barevná úprava, ale skutečná změna nálady a charakteru fotografie, která působí přirozeně a vizuálně přesvědčivě. A co je nejlepší, Zoner AI můžete používat bez omezení a bez kreditů, na rozdíl od nástrojů jako Midjourney nebo Adobe Firefly.

Jak změnit roční období krok za krokem

  1. Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
  2. Nahrajte fotografii – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, který chcete upravit. Ideální je fotografie krajiny nebo venkovního prostředí, kde je dobře vidět světlo a okolí.
  3. Vyberte nástroj „Denní a roční doba“ – V sekci AI nástroje zvolte funkci určenou pro změnu atmosféry a ročního období.
  4. Zvolte požadovanou variantu – Vyberte, jaké období nebo denní dobu chcete simulovat (například zima, podzim, večer nebo mlha).
  5. Chcete něco víc? Použijte nástroj „Upravit textem“ – Pokud vám přednastavené možnosti nestačí, můžete využít funkci „Upravit textem“, kde zadáte vlastní pokyn (prompt) a vytvoříte přesně takovou atmosféru, jakou si představujete. Například „zimní krajina se sněhem“, „podzimní barvy listí“ nebo „mlhavé podzimní ráno“. Čím přesnější popis zadáte, tím lépe AI vystihne požadovanou atmosféru.
  6. Klikněte na „Generovat“ – Umělá inteligence během několika sekund upraví fotografii a vytvoří novou verzi s odpovídající atmosférou nebo obdobím.
  7. Uložte si výsledek – Jakmile jste spokojení, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový obrázek jako JPG, PNG nebo WebP. 

Typické proměny, které fungují nejlépe

Některé změny ročního období a atmosféry fungují v AI nástrojích obzvlášť dobře, protože mají jasně definované vizuální prvky – barvy, světlo i struktury prostředí. Díky tomu dokáže Zoner AI Editor vytvořit velmi realistický výsledek.

  • Léto → zima – letní krajina se změní na zasněženou scénu – přibude sníh na zemi i stromech a světlo získá chladnější tón. Výsledkem je přirozeně působící zimní atmosféra.
  • Jaro → podzim – zeleň se promění v teplé odstíny žluté, oranžové a červené. Světlo se zjemní a scéna působí klidněji, s typickým podzimním nádechem.
  • Slunečný den → mlhavá atmosféra – AI sníží kontrast, přidá mlhu a zjemní detaily. Fotografie tak získá klidnější nebo tajemnější charakter.

Tyto proměny lze navíc kombinovat – například zimní scenérii doplnit o mlhu nebo podzimní krajinu převést do večerního světla. Právě tato flexibilita dělá z AI silný nástroj pro práci s náladou fotografie.

K čemu je funkce „Denní a roční doba“ dobrá

Funkce „Denní a roční doba“ neslouží jen ke změně sezóny, ale umožňuje upravit i denní dobu, počasí a celkovou světelnou atmosféru snímku. V praxi tak získáváte univerzální nástroj pro práci s fotografií, který dokáže během chvíle změnit její náladu i vizuální styl.

Jednotlivé úpravy lze navíc kombinovat podle potřeby – od změny ročního období (jaro, léto, podzim, zima), přes přechod mezi dnem a nocí až po doplnění deště nebo vytvoření efektu západu slunce.

Využití najde v různých scénářích: 

  • Tvůrci obsahu a sociální sítě – snadno sjednotíte vizuální styl, například vytvoříte podzimní nebo večerní feed i z různorodých fotografií.
  • Cestovatelské blogy a média – upravíte snímky tak, aby lépe odpovídaly příběhu, například změníte den na večer nebo léto na zimu.
  • E-shopy a marketing – fotografie rychle přizpůsobíte sezónním kampaním bez nutnosti nového focení.
  • Kreativci a fotografové – získáte prostor pro experimenty se světlem, počasím i atmosférou snímku.
  • Běžní uživatelé – jednoduše si upravíte vlastní fotky podle nálady, od jemných změn až po výrazné proměny.

Díky této kombinaci úprav získáváte plnou kontrolu nad atmosférou fotografie a můžete ji přizpůsobit přesně podle svého záměru během několika sekund.

AI jako nástroj pro práci s atmosférou

Úprava ročního období dnes nevyžaduje složité ladění barev ani pokročilé grafické dovednosti. Díky funkci „Denní a roční doba“ v Zoner AI stačí zvolit požadovanou atmosféru a AI během chvíle vytvoří realisticky upravený snímek.

Generativní nástroje tak výrazně zjednodušují práci s fotografií a umožňují rychle experimentovat s různými variantami bez nutnosti znovu fotit. Změnit denní dobu, počasí nebo celé roční období je otázkou několika kliknutí a výsledek máte okamžitě k dispozici.

Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – nahrajte fotografii a během pár kliknutí proměňte léto v zimu nebo jaro v podzim.

Předchozí článek Spot vs. reserved instance: Jak optimalizovat náklady v cloudu
Petra Sasínová

Novinářka a marketingová specialistka, která má ráda technologie, videohry, umělou inteligenci, knihy a cestování.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *