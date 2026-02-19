ZONER Cookies

AI

Úpravy fotek v Zoner AI: Jak upravit obrázek pomocí textu online zdarma

19. února 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Co je Zoner AI a proč ho použít
  2. Jak upravit obrázek pomocí textu krok za krokem
  3. Tipy pro lepší výsledek
  4. Co všechno můžete pomocí textu upravit

Chcete z fotky odstranit objekt, změnit barvu šatů nebo přidat do scény nový prvek, ale nechce se vám nic složitě označovat? V Zoner AI stačí napsat, co chcete změnit. Funkce „Upravit textem“ vám umožní měnit obrázek jednoduše tím, že zadáte pokyn běžnou češtinou. A to online, zdarma a bez registrace. Ukážeme vám, jak na to, v několika krocích.

Co je Zoner AI a proč ho použít

Zoner AI je český nástroj, který využívá umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, takže nemusíte nic instalovat ani se registrovat.

Editor obsahuje několik nových AI nástrojů, přičemž jedním z nich je funkce „Upravit textem“. Ta umožňuje zadat jednoduchý textový pokyn (tzv. prompt), na jehož základě AI upraví konkrétní část obrázku nebo scénu jako celek.

A co je nejlepší – Zoner AI můžete používat bez omezení a bez kreditů, na rozdíl od nástrojů jako Midjourney nebo Adobe Firefly.

Jak upravit obrázek pomocí textu krok za krokem

  1. Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
  2. Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, který chcete upravit. Můžete použít formáty JPG i PNG.
  3. Vyberte nástroj „Upravit textem“ – V sekci AI nástroje zvolte možnost úpravy pomocí přirozeného textu.
  4. Zadejte textový pokyn – Do textového pole napište, co má AI udělat. Například: „Změň barvu šatů na červenou.“ „Přidej do pozadí západ slunce.“ „Odstraň osobu vpravo.“ „Přidej brýle.“ „Změň oblohu na dramatickou.“ Čím konkrétnější zadání, tím lepší výsledek.
  5. Přidejte referenční obrázek – Pokud chcete, můžete přidat až dva další obrázky, které poslouží jako vzor.
  6. Klikněte na „Generovat“ – Umělá inteligence během několika sekund vytvoří tři různé varianty úpravy, ze kterých si můžete vybrat tu nejvhodnější.
  7. Uložte výsledek – Jakmile jste spokojení, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový obrázek jako JPG nebo PNG.

 

Tipy pro lepší výsledek

  • Používejte jednoduché a konkrétní věty.
  • Pokud výsledek nesedí, zkuste úpravu zopakovat s přesnějším zadáním.
  • U větších změn (např. kompletní změna prostředí) je dobré kombinovat funkci s generativní výplní nebo rozšířením.
  • Sledujte světlo a perspektivu – AI se řídí původní scénou.

Co všechno můžete pomocí textu upravit

  • Změnit barvy oblečení nebo objektů
  • Upravit prostředí nebo oblohu
  • Přidat nebo odstranit prvky
  • Změnit atmosféru (den → noc, léto → podzim)
  • Vytvořit kreativní vizuální efekty

Úprava obrázku pomocí přirozeného textu je jednou z nejjednodušších cest, jak rychle změnit fotku podle vlastní představy. Funkce je ideální pro rychlé úpravy bez nutnosti manuální práce s výběry a maskami. Stačí napsat, co chcete změnit, a Zoner AI se postará o zbytek.

Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – nahrajte obrázek, napište pokyn a sledujte, jak umělá inteligence během pár vteřin promění vaši fotku přesně podle zadání.

Petra Sasínová

Nejnovější

