Optimalizace pro generativní vyhledávače (GEO): Jak napsat text, který dobře „čte“ AI
Generativní vyhledávače už nepracují s celou stránkou, ale s jejími nejlépe použitelnými částmi. Aby AI dokázala váš obsah pochopit, vybrat a citovat ve svých odpovědích, musí být text psaný způsobem, který je srozumitelný nejen lidem, ale i algoritmům. Přinášíme praktický návod, jak strukturovat stránky, formulovat informace a budovat autoritu tak, aby váš obsah byl pro generativní nástroje snadno čitelný a měl šanci se v jejich odpovědích skutečně objevit.
1. Začněte klasickým SEO – technický základ
GEO nestojí bez pevných základů. Pokud není web rychlý, bezpečný a správně strukturovaný, generativní vyhledávače s ním budou pracovat hůře.
Podle webu Search Engine Land je důležitá rychlost načítání, HTTPS, mobilní verze a kvalitní Core Web Vitals. Stejně tak hraje roli čisté HTML, sémantické nadpisy H1–H3 a logická struktura obsahu. AI často pracuje s metadaty, proto smysluplné titulky a meta description slouží jako signály, o čem stránka je.
Technické SEO je zároveň podmínkou, aby se váš obsah vůbec dostal do indexu, ze kterého generativní nástroje často čerpají.
2. Pište „strojově čitelné“ texty
AI nečte text jako člověk, ale rozkládá obsah na menší sekce, které hodnotí odděleně. Proto je důležité držet se jednoho tématu na stránku nebo sekci a nepřeskakovat mezi nesouvisejícími tématy.
Nadpisy by měly být formulované tak, aby už samy o sobě odpovídaly na otázku uživatele — například místo „Naše služby“ raději „Jak vybrat platební bránu pro malý e-shop“. Úvodní shrnutí AI často použije jako jádro odpovědi. Výborně fungují také FAQ bloky, které kopírují způsob, jakým lidé skutečně pokládají otázky.
3. Optimalizujte na otázky, nejen na klíčová slova
Generativní vyhledávání je konverzační. Uživatelé se ptají přirozeným jazykem a AI je zvyklá pracovat s dlouhými otázkami typu „Jak…?“, „Proč…?“, „Kdy…?“. Vyplatí se proto zjistit, jaké otázky lidé skutečně pokládají – například z podpory, mailů nebo interního vyhledávání. Tyto dotazy pak převeďte na nadpisy, FAQ nebo samostatné články.
Analýzy ukazují, že generativní nástroje mnohem častěji citují zdroje, které jasně odpovídají na konkrétní otázku než weby, které jen obsahují relevantní klíčová slova, píše web SEO.
4. Strukturovaná data jako navigace pro AI
Schema.org dnes nepatří mezi volitelné doplňky, ale mezi klíčové prvky. Podle nich generativní vyhledávače rychle chápou, co na stránce je.
Díky strukturovaným datům AI snadno rozpozná, zda jde o článek, návod, recenzi nebo produkt, a dokáže z nich vytáhnout i konkrétní parametry (například cenu, dostupnost, hodnocení nebo postup jednotlivých kroků). Proto se doporučuje označovat obsah pomocí typů jako Article, BlogPosting, HowTo, FAQPage, Product, Offer či AggregateRating.
Velmi dobře fungují i klasické strukturované prvky na stránce, například tabulky se správně vyznačenými buňkami <th> a <td>. Generativní nástroje jako Perplexity nebo Google AI Overviews z nich často čerpají, protože jim poskytují jasné a snadno citovatelné informace.
5. Budujte autoritu mimo vlastní web
Generativní vyhledávače mají tendenci dávat přednost externím, nezávislým zdrojům – odborným článkům, recenzím, studiím a médiím. Výzkumy ukazují, že tzv. „earned media“ jsou citovaná výrazně častěji než obsah na firemních blozích.
Proto se vyplatí publikovat guest posty, zveřejňovat data nebo case studies, které mohou jiní odborníci citovat, a aktivně budovat přítomnost v médiích. AI pak narazí na vaši značku nejen na vašem webu, ale napříč internetem. To posiluje důvěryhodnost.
6. Jasná fakta, čísla a zdroje
AI potřebuje mít možnost ověřit, že vaše tvrzení jsou skutečná. Proto je důležité uvádět konkrétní čísla, roky, měření, odkazy a zdroje. U kritických tvrzení nebo doporučení se vyplatí přidat odkaz na spolehlivý zdroj. Zvyšuje to šanci, že vás AI zařadí mezi spolehlivé podkladové materiály.
Důležitá je také pravidelná aktualizace starších článků, protože AI nástroje preferují aktuální, ověřitelný a nedávno upravený obsah.
7. AI-specifické signály (llms.txt, AI metadata)
Nedávno se začaly objevovat experimentální nástroje zaměřené přímo na komunikaci s LLM systémy. Jedním z nich je soubor llms.txt, který, podobně jako robots.txt, definuje, jaké části webu mají nebo nemají být čteny velkými jazykovými modely.
Objevují se také návrhy na speciální metadata, která označují části textu vhodné pro citaci nebo interpretaci. Tyto postupy ale zatím nejsou standardizované a nejsou podporovány všemi systémy. Proto je dobré je brát jako experiment a sledovat, zda mají skutečný dopad na frekvenci citací.
Budoucnost vyhledávání: nejdřív AI, pak člověk
Generativní vyhledávání nepředstavuje konec SEO, ale jeho další vývoj. GEO tedy není náhrada, ale nadstavba – pořád píšete především pro lidi, ale je potřeba myslet na to, že prvním „čtenářem“ i editorem bude AI. Ta váš text nejdřív projde, vybere z něj klíčové části, složí z nich odpověď a teprve tu ukáže uživateli. GEO proto rozšiřuje klasické SEO o nutnost jasné struktury, přesných informací a přehledné navigace.
V praxi to znamená, že nástroje, které vám umožní pracovat se strukturou a sémantikou webu bez složitého programování, získávají ještě větší význam.
Například český systém inPage od Zoneru už dnes poskytuje nástroje, které pomáhají vytvářet dobře strukturovaný a srozumitelný obsah, tedy takový, se kterým se generativním vyhledávačům pracuje výrazně lépe.
V administraci můžete jednoduše upravit nadpisy, texty, obrázky, formátování, stejně jako název, meta popis a URL adresu u každé stránky. Web lze rozdělit do přehledných sekcí a rubrik. Tím pádem má logickou strukturu, kterou AI umí snadno zpracovat.
Dobře uspořádaný obsah, správně použitá hierarchie nadpisů a přehledné členění stránek usnadňují generativním modelům orientaci v textu a výběr citovatelných částí.
Mohlo by vás také zajímat
-
Jak využít AI potenciál svého Macu?9. ledna 2025•
-
inPage AI: Jak na generování obsahu18. července 2024•
-
-
Nejnovější
-
E-mail marketing 2.0: Automatizace, personalizace a AI2. prosince 2025•
-
-
Jak funguje CDN a proč zrychlí i malý web27. listopadu 2025•
-