AI

Jak si postavit jednoduchý AI workflow bez programování

29. května 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Co je AI workflow (a proč ho řešit)
  2. Základní stavební bloky
  3. Nástroje, které to zvládnou bez kódu
  4. Jak začít (praktický checklist)

Umělá inteligence dnes není jen doménou vývojářů. Díky nástrojům typu no-code a low-code si můžete automatizovat rutinní práci, generovat obsah nebo analyzovat data bez jediné řádky kódu. Stačí pochopit základní principy a vybrat správné nástroje. Jak si takový jednoduchý AI workflow postavit?

Co je AI workflow (a proč ho řešit)

Hlavní přínos AI workflow není v tom, že by nahradilo člověka, ale v tom, že odstraňuje opakující se a časově náročné činnosti. Typicky jde o úkoly, které mají jasný vzorec – například přepisování dat, odpovídání na podobné dotazy nebo tvorbu strukturovaného obsahu.

Díky tomu:

  • šetří čas – úkoly, které by trvaly desítky minut, proběhnou během sekund,
  • snižuje chybovost – automatizovaný proces eliminuje lidské přehlédnutí,
  • umožňuje škálování – stejný workflow zvládne zpracovat 10 i 10 000 vstupů bez navýšení práce,
  • uvolňuje ruce pro kreativní práci – člověk řeší strategii, ne rutinu.

Podle webu DigitalOcean je právě automatizace rutinních úloh jedním z největších praktických přínosů AI, protože kombinuje rychlost strojů s flexibilitou práce s přirozeným jazykem.

Kde AI workflow použít:

  • Marketing – generování příspěvků na sociální sítě, tvorba e-mailových kampaní.
  • E-commerce – automatické popisy produktů, kategorizace zboží.
  • Administrativa – shrnutí e-mailů, přepis poznámek ze schůzek.
  • Obsah a SEO – návrhy článků, optimalizace textů pro klíčová slova.

Podle Google Search Central je kvalitní a relevantní obsah jedním z klíčových faktorů pro hodnocení ve vyhledávání. AI workflow tak může výrazně pomoci s jeho škálováním.

Základní stavební bloky

Každý AI workflow se skládá ze tří klíčových částí. Jejich pochopení je zásadní. Jakmile víte, jak fungují, dokážete si navrhnout vlastní automatizaci prakticky na cokoliv.

1) Spouštěč (trigger) – na začátku stojí událost, která celý proces aktivuje. Může jít o nový e-mail, vyplněný formulář, přidaný řádek v tabulce nebo nahraný soubor. Trigger určuje, kdy se workflow spustí. Bez něj by systém neměl žádný impuls k akci.

2) AI vrstva (zpracování) – jakmile se workflow spustí, vstupní data přebírá AI, která je zpracuje podle zadaných instrukcí (promptu). Právě tady se rozhoduje o výsledku. AI může text shrnout, vytvořit nový obsah, roztřídit data nebo z nich vytáhnout konkrétní informace. Například v ChatGPT může dostat zadání: „Shrň tento e-mail do tří bodů a navrhni odpověď.“ Kvalita promptu přitom zásadně ovlivňuje celý výstup.

3) Akce (output) – na zpracování navazuje finální krok, automatická akce. Výsledek se může uložit do tabulky, odeslat e-mailem, propsat do dokumentu nebo rovnou publikovat. Tato fáze odpovídá na otázku, co se má stát dál a uzavírá celý proces.

Dohromady tak vzniká jednoduchý, ale efektivní mechanismus: událost → zpracování → akce. Jakmile je workflow nastavené, funguje automaticky na pozadí a eliminuje potřebu ruční práce mezi jednotlivými kroky.

Nástroje, které to zvládnou bez kódu

Dnes už automatizace neznamená jen vizuální workflow editory typu „když přijde e-mail → zavolej AI → ulož výsledek“. Vedle klasických no-code platforem rychle rostou také AI asistenti a agenti běžící přímo v terminálu (CLI), kteří zvládají výrazně pokročilejší automatizaci práce s kódem, servery nebo cloudovou infrastrukturou.

Rozdíl je hlavně v tom, že no-code nástroje propojují aplikace, zatímco AI agenti dokážou samostatně plánovat kroky, analyzovat kontext, upravovat soubory, spouštět příkazy nebo automatizovat vývojářské workflow.

Mezi nejčastější nástroje patří:

  • Zapier – jedna z nejznámějších platforem pro automatizaci workflow bez programování. Umožňuje propojit tisíce aplikací a automatizovat e-maily, práci s CRM, tvorbu obsahu nebo reporting. Největší výhodou je jednoduché použití a široká nabídka integrací.
  • Make – nabízí podobné možnosti jako Zapier, ale umožňuje vytvářet složitější workflow pomocí vizuálního editoru. Často se využívá pro synchronizaci dat, e-commerce automatizaci nebo AI zpracování dokumentů. Jeho silnou stránkou je vysoká flexibilita.
  • Claude Code – AI asistent pro vývojáře běžící přímo v terminálu. Dokáže analyzovat celý projekt, opravovat chyby, generovat testy, refaktorovat kód nebo vytvářet dokumentaci. Vyniká schopností pracovat s kontextem napříč celým repozitářem.
  • Antigravity – open-source AI agent zaměřený na technickou automatizaci. Umí pracovat s API, soubory, servery i cloudovými službami. Hodí se pro správu infrastruktury, monitoring nebo automatizaci provozních úloh.
  • ChatGPT Agent – rozšiřuje možnosti klasického AI chatu o práci s dokumenty, daty a dalšími nástroji. Využívá se pro analýzu dat, tvorbu obsahu, reportů nebo návrh workflow. Jeho hlavní výhodou je univerzálnost a snadné použití.

Podle konkrétního use case můžete workflow také rozšířit o Google Sheets (jednoduchá databáze), e-mailové nástroje (Gmail), CMS systémy (publikace obsahu) a komunikační nástroje (Slack, Teams).

No-code platformy obecně umožňují propojit desítky až tisíce aplikací bez psaní kódu, což výrazně zjednodušuje automatizaci napříč nástroji.

Jak začít (praktický checklist)

1) Vyberte si konkrétní opakující se úkol.

2) Rozdělte ho na kroky (input → AI → output).

3) Vyberte nástroj (Zapier/Make).

4) Napište jednoduchý prompt.

5) Otestujte workflow na malém vzorku.

6) Přidejte kontrolu (např. ruční schválení).

AI workflow dnes představuje jednu z nejrychlejších cest, jak zvýšit produktivitu bez nutnosti programování. Díky no-code nástrojům je možné během krátké doby automatizovat obsah, marketing i administrativu.

Klíčem není technologie samotná, ale správné pochopení procesu. Jakmile víte, co chcete automatizovat, AI už jen zapadne jako další logický krok v celém systému.

Petra Sasínová

Novinářka a marketingová specialistka, která má ráda technologie, videohry, umělou inteligenci, knihy a cestování.

