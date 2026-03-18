ZONER Cookies

Vážený návštěvníku, potvrzením pomocí tlačítka OK udělujete souhlas nám a našim partnerům s použitím cookies pro nezbytné, analytické a marketingové účely na tomto zařízení. Volbou Nastavení můžete sami určit, jaké skupiny cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování úplně zakázat. Ukládání nezbytných cookies probíhá vždy, a to v zájmu zachování funkčnosti webové prezentace.

V tomto okně můžete zvolit kategorie cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Nezbytné

Tyto cookies zajišťují bezchybný provoz našich webových stránek. Umožňují například vložení služby do objednávky, ukládání dat s ohledem na bezpečnost webu, přihlašování k webu a podobně. Nezbytné cookies nelze deaktivovat, jelikož by došlo k narušení správného fungování webu.

Preferenční

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Analytické

Díky nástrojům jakými jsou například Google analytics můžeme sledovat, jak stránky používáte, z jakých zdrojů a technologií. Na základě těchto dat můžeme web neustále vylepšovat, aby byl pro vás co nejpřívětivější. Veškerá data jsou anonymizována, konkrétní uživatele tedy identifikovat nemůžeme.

Marketingové

Společně s nástroji třetích stran můžeme zobrazovat vámi preferované reklamy v partnerských sítích přesně dle vašich zájmů. V případě nesouhlasu je vysoce pravděpodobné, že vaše zájmy a preference nebudou zohledněny a bude se vám reklama zobrazovat plošně. Veškeré profily vašich zájmů jsou pseudonymizované, díky tomu není možná bezprostřední identifikace vaší osoby.

AI

Německo masivně investuje do datacenter. Do roku 2030 chce zdvojnásobit kapacity

18. března 2026
Petra Sasínová

Obsah

  1. Datová infrastruktura jako geopolitické téma

Německo plánuje v příštích několika letech výrazně posílit svou digitální infrastrukturu. Podle aktuálních informací chce vláda do roku 2030 minimálně zdvojnásobit kapacitu datových center a zároveň až čtyřnásobně navýšit kapacity pro AI výpočty.

Ministr pro digitální agendu Karsten Wildberger předložil návrh, který počítá i s rezervací pozemků pro nová datová centra. Opatření mají být schválena ve středu a mají pomoci Německu dohnat technologický náskok USA a Číny, píše agentura Reuters.

„Chceme si tak udržet vedoucí pozici v Evropě, ale zároveň zůstat velmi atraktivní z mezinárodního hlediska,“ řekl Wildberger.

Podle nového systému budou daně z podnikání směřovat do města, které přiláká nové datové centrum, a nikoli do místa, kde má společnost sídlo. Má dojít k urychlení regulačních přezkumů a bude podporována spolupráce mezi různými společnostmi v dodavatelském řetězci v oblasti umělé inteligence.

V dokumentu zveřejněném ministerstvem pro digitální agendu se také uvádí, že Německo vítá investice ze třetích zemí. Vláda se však při jejich získávání zaměřuje především na evropské a německé společnosti.

Datová infrastruktura jako geopolitické téma

Mezi největší investory do datové infrastruktury v Německu patří globální technologické firmy jako Amazon, Microsoft a Google. Z domácích hráčů se prosazují například Deutsche Telekom nebo neveřejná skupina Schwarz Group.

Podle německé asociace Bitkom dosahovala kapacita AI datových center v Německu na konci loňského roku zhruba 530 MW, přičemž významnou část provozují zahraniční poskytovatelé.

Evropské státy zároveň usilují o větší kontrolu nad infrastrukturou umělé inteligence. Důvodem jsou mimo jiné rostoucí obchodní napětí, geopolitické konflikty i rozdílné regulace online obsahu.

Předchozí článek Etické používání AI ve webových projektech
Petra Sasínová

Novinářka a marketingová specialistka, která má ráda technologie, videohry, umělou inteligenci, knihy a cestování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *