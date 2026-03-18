Německo masivně investuje do datacenter. Do roku 2030 chce zdvojnásobit kapacity
Německo plánuje v příštích několika letech výrazně posílit svou digitální infrastrukturu. Podle aktuálních informací chce vláda do roku 2030 minimálně zdvojnásobit kapacitu datových center a zároveň až čtyřnásobně navýšit kapacity pro AI výpočty.
Ministr pro digitální agendu Karsten Wildberger předložil návrh, který počítá i s rezervací pozemků pro nová datová centra. Opatření mají být schválena ve středu a mají pomoci Německu dohnat technologický náskok USA a Číny, píše agentura Reuters.
„Chceme si tak udržet vedoucí pozici v Evropě, ale zároveň zůstat velmi atraktivní z mezinárodního hlediska,“ řekl Wildberger.
Podle nového systému budou daně z podnikání směřovat do města, které přiláká nové datové centrum, a nikoli do místa, kde má společnost sídlo. Má dojít k urychlení regulačních přezkumů a bude podporována spolupráce mezi různými společnostmi v dodavatelském řetězci v oblasti umělé inteligence.
V dokumentu zveřejněném ministerstvem pro digitální agendu se také uvádí, že Německo vítá investice ze třetích zemí. Vláda se však při jejich získávání zaměřuje především na evropské a německé společnosti.
Datová infrastruktura jako geopolitické téma
Mezi největší investory do datové infrastruktury v Německu patří globální technologické firmy jako Amazon, Microsoft a Google. Z domácích hráčů se prosazují například Deutsche Telekom nebo neveřejná skupina Schwarz Group.
Podle německé asociace Bitkom dosahovala kapacita AI datových center v Německu na konci loňského roku zhruba 530 MW, přičemž významnou část provozují zahraniční poskytovatelé.
Evropské státy zároveň usilují o větší kontrolu nad infrastrukturou umělé inteligence. Důvodem jsou mimo jiné rostoucí obchodní napětí, geopolitické konflikty i rozdílné regulace online obsahu.
