Prohlížeče nové generace: Když AI přebírá ovládání webu
AI mění způsob, jakým pracujeme s webem. Prohlížeče už nejsou jen nástrojem pro zobrazování stránek, ale stávají se aktivními asistenty, kteří rozumí zadání, pracují s informacemi a plní úkoly za uživatele. Jak tato proměna ovlivní budoucnost internetu?
Prohlížeč už není jen okno na web
Ještě donedávna měl prohlížeč jasně danou roli. Zobrazit stránku, na kterou uživatel klikne. Všechno ostatní zůstávalo na člověku (vyhledat informace, porovnat je, vyhodnotit a rozhodnout se). Tento model ale přestává stačit, píše web Seraphic Security.
Dnešní prohlížeče se postupně mění na aktivní vrstvu nad webem. Nejenže obsah zobrazují, ale dokážou ho také analyzovat, interpretovat, a hlavně zpracovat do podoby, která je pro uživatele okamžitě použitelná. Místo desítek otevřených záložek tak často stačí jeden dotaz.
Takzvané AI prohlížeče dnes běžně nabízejí:
- Vyhledávání v přirozeném jazyce – uživatel nemusí řešit klíčová slova. Stačí napsat dotaz běžnou řečí a prohlížeč pochopí kontext i záměr.
- Automatické shrnutí obsahu – dlouhé články, dokumenty nebo diskuze dokáže AI zkrátit do několika hlavních bodů, takže rychle pochopíte podstatu.
- Práci s více otevřenými záložkami najednou – AI zvládne porovnávat informace napříč stránkami, spojovat data nebo vyhodnocovat rozdíly bez nutnosti ručního přepínání.
- Generování textů a odpovědí – prohlížeč umí psát e-maily, poznámky, shrnutí nebo třeba návrhy textů přímo na základě otevřeného obsahu.
- Vykonávání úkolů za uživatele – stále častěji zvládá i akce (například vyplnit formulář, připravit objednávku nebo naplánovat postup krok za krokem).
Výsledkem je úplně jiný způsob práce s internetem. Uživatel už nemusí přemýšlet, kam kliknout a jak informace najít. Stačí popsat, co potřebuje. Prohlížeč se pak postará o zbytek – od hledání přes zpracování až po samotné provedení úkolu.
Od vyhledávání k zadání úkolu
Největší změnou není technologie samotná, ale způsob interakce. Uživatel už nehledá správná klíčová slova, ale jednoduše popíše, co chce.
Například:
- „Najdi mi nejlepší notebook do 30 000 Kč a porovnej je.“
- „Shrň mi tento článek a napiš z něj poznámky.“
- „Zarezervuj mi hotel v Praze na víkend.“
Moderní AI prohlížeče nebo agenti zvládají tyto úkoly nejen analyzovat, ale i vykonat. Například experimenty jako Project Mariner od Google dokážou plánovat kroky, vyplňovat formuláře nebo nakupovat online přímo v prohlížeči.
AI agenti – nová vrstva nad webem
Dalším krokem ve vývoji prohlížečů jsou tzv. agentní prohlížeče (agentic browsers). Ty už nepředstavují jen nástroj pro práci s webem, ale spíše digitálního pracovníka, který dokáže samostatně řešit úkoly. Uživatel tak nepřemýšlí nad tím, kam kliknout nebo jak postupovat – místo toho zadá cíl a agent se postará o zbytek.
Na rozdíl od klasických AI funkcí, které reagují na jednotlivé dotazy, agent funguje dlouhodoběji a systematičtěji. Dokáže si vytvořit plán, pracovat s kontextem a postupně vykonávat jednotlivé kroky. Výsledkem není jen odpověď, ale reálně dokončený úkol.
AI agent typicky:
- chápe kontext napříč stránkami – ví, co jste hledali před chvílí, jaké máte preference a dokáže tyto informace využít v dalších krocích,
- plánuje vícekrokové úlohy – složitější zadání si rozdělí na menší části a řeší je postupně,
- komunikuje s různými službami – propojuje weby, aplikace i nástroje (např. e-mail, kalendář nebo e-shopy),
- automatizuje rutinní práci – zvládá opakující se činnosti bez nutnosti zásahu uživatele.
V praxi to znamená, že agent může například projít několik e-shopů, porovnat produkty, vyhodnotit recenze a připravit konkrétní doporučení. Nebo naplánuje cestu včetně dopravy a ubytování. V pokročilejší fázi pak vše rovnou připraví k rezervaci.
Nové prohlížeče jako Comet, Dia nebo ChatGPT Atlas integrují AI asistenty přímo do rozhraní. Místo klasické práce se záložkami tak uživatel komunikuje pomocí chatu. Navigace se tím zásadně zjednodušuje – místo klikání stačí napsat, co potřebujete.
Konec přepínání mezi aplikacemi
Jedním z největších přínosů AI v prohlížečích je omezení neustálého přepínání mezi aplikacemi. Dnes často skáčeme mezi e-mailem, kalendářem, dokumenty nebo dalšími nástroji – každý úkol znamená několik kroků navíc, píše web Snow Plow.
Moderní prohlížeče a agenti dokážou tyto služby propojit a pracovat s nimi jako s jedním celkem. Místo toho, abyste otevřeli několik aplikací a ručně mezi nimi přenášeli informace, zadáte úkol, a AI si jednotlivé kroky vyřeší sama.
Místo ruční práce stačí zadat úkol, například „naplánuj schůzku podle tohoto e-mailu“. Prohlížeč přečte obsah, vytvoří událost a připraví odpověď – bez přepínání mezi aplikacemi.
Podobně fungují i další scénáře:
- práce s dokumenty (shrnutí + vytvoření poznámek + sdílení),
- plánování (vyhledání + porovnání + rezervace),
- zákaznická komunikace (analýza dotazu + návrh odpovědi + odeslání).
Důležité je, že prohlížeč se tím stává centrálním rozhraním. Nejde už jen o místo, kde se otevírají weby, ale o prostředí, kde se úkoly skutečně řeší. Jednotlivé aplikace zůstávají na pozadí, ale uživatel s nimi přímo nepracuje.
Tento posun má velký dopad i na produktivitu. Odpadá přepínání kontextu, které je dlouhodobě jedním z hlavních zdrojů ztráty času a soustředění. Uživatel se místo operativních kroků soustředí na samotný výsledek.
AI přímo v prohlížeči – co se děje dnes
To, co ještě nedávno působilo jako experiment, se dnes rychle stává standardem. Umělá inteligence se přesouvá přímo do prohlížečů a stává se jejich přirozenou součástí. Už nejde o externí nástroje nebo samostatné chatboty. AI je integrovaná přímo do rozhraní, se kterým uživatel pracuje každý den.
Velcí hráči tento směr aktivně rozvíjejí. Google postupně integruje AI (Gemini) do Chrome, kde pomáhá se shrnováním obsahu, prací s textem nebo multitaskingem. Microsoft zase posiluje Edge o Copilot, který dokáže pracovat s kontextem otevřených stránek a pomáhat přímo při prohlížení.
Zásadní je, že AI už není jen doplněk v postranním panelu. Čím dál častěji zasahuje přímo do samotného procházení webu:
- dokáže shrnovat stránky v reálném čase,
- odpovídá na otázky nad otevřeným obsahem,
- pomáhá psát nebo upravovat texty,
- a postupně přebírá i jednodušší akce za uživatele.
Vedle velkých prohlížečů vznikají i nové projekty, které staví AI do centra celého rozhraní. Tyto nástroje nahrazují klasické záložky nebo adresní řádek konverzačním rozhraním, kde uživatel komunikuje s webem pomocí chatu.
Důležité je, že se tím mění samotná logika práce s internetem. Uživatel už nemusí aktivně hledat informace ani přemýšlet nad tím, kde se nachází. AI mu pomáhá přímo v kontextu – na stránce, kterou právě otevřel.
Nové výzvy – bezpečnost, kontrola a důvěra
S rostoucí autonomií AI v prohlížečích přichází i nová rizika. Zatímco dříve byl prohlížeč jen pasivním nástrojem, dnes může AI aktivně jednat jménem uživatele. To přináší větší komfort, ale zároveň i vyšší nároky na bezpečnost a kontrolu.
Hlavním problémem je, že AI už nepracuje jen s informacemi, ale i s akcemi. Pokud má přístup k účtům, formulářům nebo platebním údajům, může například:
- provádět akce jménem uživatele – třeba objednat zboží nebo rezervovat službu, což při chybě nebo zneužití představuje reálné riziko,
- pracovat s citlivými daty – jako jsou e-maily, historie prohlížení nebo přihlašovací údaje, které mohou být zneužity nebo špatně interpretovány,
- podlehnout manipulaci – například tzv. prompt injection útokům, kdy škodlivý obsah na stránce ovlivní chování AI a přiměje ji k nechtěné akci.
Do budoucna bude klíčové nastavit jasná pravidla a bezpečnostní mechanismy. Zásadní roli bude hrát kontrola nad oprávněními, tedy možnost přesně určit, co AI smí a nesmí dělat (například potvrzování akcí nebo přístup k účtům), stejně jako transparentnost rozhodování, aby bylo zřejmé, proč AI jedná určitým způsobem a z jakých dat vychází.
Důležitou součástí budou také bezpečnostní vrstvy přímo v prohlížeči, které zajistí ochranu proti manipulaci, filtrování škodlivého obsahu a oddělení citlivých dat.
Co to znamená pro weby a obsah
Nástup AI v prohlížečích zásadně mění i to, jak fungují weby a jak se k nim uživatelé dostávají. Tradiční model „uživatel → vyhledávač → webová stránka“ se postupně rozpadá. Stále častěji totiž uživatel vůbec na web nepřijde – odpověď získá přímo od AI, uvádí server Tech Radar.
To má přímý dopad na návštěvnost. Místo kliknutí na odkaz dostane uživatel shrnutí, doporučení nebo konkrétní výsledek. Weby tak přicházejí o část přímého provozu, ale zároveň získávají novou roli. Stávají se zdrojem dat pro AI.
Důležitější, než samotná návštěvnost proto bude:
- viditelnost v odpovědích AI – zda se váš obsah objeví ve výstupech, které AI generuje,
- důvěryhodnost a autorita – AI preferuje kvalitní a ověřené zdroje,
- strukturovanost dat – dobře organizovaný obsah se lépe zpracovává a interpretuje.
Změní se i způsob tvorby obsahu. Nestačí psát texty pro Google. Obsah musí být srozumitelný, přesný a snadno interpretovatelný i pro AI systémy. Roste význam jasné struktury, kontextu a kvalitních zdrojů.
Zároveň se posouvá i samotné SEO. Vedle klasické optimalizace pro vyhledávače se začíná řešit i optimalizace pro AI odpovědi – někdy označovaná jako AI-first visibility nebo agentic search. Cílem není jen být na první pozici ve výsledcích, ale být součástí odpovědi.
Pro firmy a tvůrce obsahu to znamená změnu strategie. Nejde jen o to přivést uživatele na web, ale být přítomen v celém procesu – od dotazu až po finální odpověď.