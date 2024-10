AI a internetové podvody

Umělá inteligence (AI) způsobila revoluci nejen v tom, co nám mohou moderní technologie nabídnout, ale také v tom, jak je mohou zneužívat útočníci na internetu. Kde dříve stačilo být opatrný při otevírání podezřelých e-mailů, si dnes musíme dávat pozor. Čelíme situaci, kdy nás do telefonu může o okamžitý převod peněz požádat autentický hlas nadřízeného. Jak si tedy poradit s novými podvodnými praktikami, které AI umožňuje?

Revoluce v podvodech: AI v rukou podvodníků

Ještě před pár lety byla úroveň internetových podvodů poměrně nízká. Útočníci spoléhali na phishingové e-maily s gramatickými chybami, špatnými překlady nebo s podezřelými odkazy, které bylo relativně snadné odhalit. Dnes se ale situace dramaticky změnila. Moderní AI technologie dokáží napsat důvěryhodný e-mail, napodobit hlas či tvář veřejně známé osoby a dokonce i vytvořit realistické videomateriály, kde osoba říká věci, která by jinak nikdy neřekla. Podvody jsou tak méně předvídatelné a mnohem obtížněji rozeznatelné.

Deepfake a phishing: Kde je hranice mezi realitou a podvodem?

Jedním z nejsilnějších nástrojů AI je technologie deepfake, která umožňuje generovat obrazové i zvukové materiály, jež vypadají jako skutečné. Díky tomu může útočník například vytvořit video, kde váš kolega nebo dokonce nadřízený žádá o přístup k citlivým informacím nebo rychlý převod peněz. Deepfake tak posouvá tradiční phishing na novou úroveň, kdy uživatel nemusí pochybovat o autentičnosti zdánlivě legitimní komunikace.

V praxi to znamená, že vedle klasických phishingových e-mailů se můžeme setkat i s videem nebo hlasovým záznamem, který působí neuvěřitelně přesvědčivě. Tyto materiály mohou být použity k ovlivnění našich rozhodnutí a přimět nás k akcím, které bychom za normálních okolností nikdy neudělali.

AI a phishingové e-maily: Když si podvodníci dávají záležet

Pamatujete na klasické phishingové e-maily plné gramatických chyb a podezřelých odkazů? Ty jsou už dávno pryč. Dnešní podvodníci totiž díky umělé inteligenci vytvářet zprávy, které vypadají jako pravé mistrovské dílo. E-maily vypadají profesionálně, ale také jsou pečlivě přizpůsobené každému adresátovi. Útočníci tak už nemusí spoléhat na špatně přeložené fráze a přehnané výzvy typu: „OZNÁMENÍ! VÁŠ ÚČET JE ZAVŘEN!“

Představte si třeba situaci: obdržíte e-mail od „Vaší banky“ s pečlivě vybraným předmětem – „Aktualizace bezpečnostních nastavení vašeho účtu“. V textu e-mailu najdete všechny možné detaily, které byste očekávali – logo banky, odkazy na podmínky a dokonce i oslovení vaším jménem. A co víc, e-mail vás upozorní na nutnost „rychlé akce“, aby byl váš účet chráněn. Pod textem je připojen profesionálně vypadající odkaz – „Aktualizovat zabezpečení“. Jde však o podvod.

Jak by se vám to líbilo? Podvodníci dnes využívají AI, aby se napojili na naše emoce a vytvořili iluzi nutnosti jednat okamžitě. Útočníci už nevyužívají jen naivní e-maily, ale mohou i simulovat formální tón a grafický styl vaší banky. Takže kdykoliv dostanete e-mail, který se tváří jako „důležitá zpráva“ (nejen od banky), zkuste chvíli přemýšlet – opravdu by banka posílala e-mail, nebo by vám v takovém případě raději poslala notifikaci přes aplikaci?

Ať už jde o váš účet, doručení balíku, vyřízení dědictví po vzdáleném strýčkovi z Afriky nebo výhodnou investiční příležitost, vždy platí pravidlo: dvakrát ověřuj, jednou klikej.

Jak se chránit před podvody s umělou inteligencí?

Vzhledem k sofistikovaným AI nástrojům je nutné, aby uživatelé byli obezřetnější než kdy dříve. Mimo zásady z našich předchozích článku na téma: Jak se chránit před podvody na internetu doporučujeme držet se těchto rad:

Ověřujte informace: Pokud vám přijde podivná zpráva, telefonát či e-mail, vždy ověřujte její autenticitu přímo u zdroje – například zavoláním na známé telefonní číslo dané osoby. Nedůvěřujte pouze vzhledu nebo hlasu: I když vidíte a slyšíte „známou“ osobu, mějte na paměti, že díky deepfake nemusí být vše, jak se zdá. Důvěřujte oficiálním kanálům: Pokud si nejste jisti důvěryhodností zprávy, vždy se raději obraťte na oficiální kontaktní kanály dané firmy nebo instituce. Buďte opatrní při sdílení informací: I malé množství osobních dat může být použito k vytváření přesvědčivějších podvodů. Nikdy nesdílejte citlivé informace prostřednictvím e-mailu, SMS nebo jiné nechráněné komunikace.

Výzva budoucnosti: Jak se bude AI podvody vyvíjet dál?

Je jisté, že s dalším rozvojem AI se bude i spektrum podvodů rozšiřovat. Už teď jsou některé podvodné praktiky v zahraničí na takové úrovni, že běžný uživatel nemá šanci podvod odhalit. Proto je nezbytné pochopit, že vše, co vidíme nebo slyšíme online, nemusí být nutně skutečné. Nepodceňujte rizika, buďte ostražití a chraňte své soukromí – svět online podvodů se mění, a my musíme držet krok s touto změnou.