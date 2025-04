Potřebuje váš stroj výkon navíc? Připojte si externí grafiku pomocí eGPU docku!

Pracujete s grafikou, střiháte video nebo si chcete zahrát nové hry, ale váš notebook nebo mini PC na to nestačí? Nemusíte hned kupovat nový drahý herní počítač. Stačí externí dokovací stanice pro grafickou kartu – tzv. eGPU dock. V tomto článku vám krok za krokem ukážeme, jak to funguje, na co si dát pozor a proč je Minisforum DEG1 s OCuLink ideální volbou, pokud chcete z malého zařízení vytěžit maximum výkonu.

Co je to eGPU dock?

eGPU dock je zařízení, které vám umožní připojit plnohodnotnou desktopovou grafickou kartu k mini PC, notebooku nebo i handheldu. Tím výrazně navýšíte grafický výkon – ať už pro hraní her, 3D modelování nebo práci s AI. Hodí se především tam, kde chcete zachovat mobilitu, ale doma potřebujete pořádnou dávku výkonu.

Jak eGPU dock funguje?

Do docku nainstalujete grafickou kartu (např. NVIDIA RTX nebo AMD Radeon) Připojíte napájecí zdroj (klasický PC zdroj – ATX nebo SFX) Propojíte dock s mini PC nebo notebookem přes kabel (např. OCuLink) Zapnete zařízení – a pracujete s výkonem, který byste z notebooku jinak nedostali

Proč zvolit právě Minisforum DEG1?

Minisforum DEG1 je eGPU dock s rozhraním OCuLink (SFF-8612), který přináší maximální výkon bez kompromisů. Oproti běžnějším Thunderbolt řešením totiž nabízí nižší latenci a vyšší přenosovou rychlost – díky přímému PCIe Gen4 připojení až 64 Gb/s.

Klíčové výhody DEG1:

Podpora PCIe Gen4 x4 – bez úzkého hrdla, přímé spojení s grafikou

Kompatibilní s NVIDIA i AMD kartami – i high-end modely jako RTX 4090 nebo RX 7900

Standardní napájení – ATX/SFX zdroj, žádné proprietární konektory

Univerzální použití – nejen pro mini PC, ale i pro notebooky a handheldy s OCuLink

Lepší poměr cena/výkon než většina Thunderbolt docků

Je eGPU dock pro vás?

Externí grafika dává smysl v řadě případů:

Hráči – Notebook do školy, výkonný stroj doma.

Tvůrci obsahu – Na cestách upravujete náhledy, doma stříháte 4K video.

AI nadšenci a vývojáři – Potřebujete CUDA nebo výkon pro výpočty.

Majitelé starších zařízení – Prodloužíte život i staršímu mini PC.

Na co si dát pozor při výběru eGPU docku?

Rozhraní OCuLink je aktuálně nejlepší řešení – nízká latence, vysoká propustnost.

Thunderbolt 3/4 je rozšířenější, ale často limituje výkon kvůli protokolové režii. Kompatibilita Zkontrolujte, že vaše zařízení má OCuLink port a BIOS podporuje eGPU .

U běžných notebooků většinou OCuLink není – ale u mini PC od Minisforum nebo Asome ano (např. ASOME Max Studio AI370 , V3, UM790 Pro…). Napájení Vyberte kvalitní zdroj (doporučeno 650 W a více) , zvlášť pro silnější karty jako RTX 4090. Univerzálnost DEG1 podporuje jakoukoli desktopovou grafiku , není omezený na konkrétní značku.

Jak připojit grafickou kartu pomocí DEG1?

Jednoduše a bez složitostí – plug-and-play:

Do docku nainstalujte grafickou kartu Připojte napájení Propojte DEG1 s mini PC pomocí OCuLink kabelu Zapněte počítač – systém kartu automaticky detekuje

Pozor: OCuLink není hot-plug, zapojujte zařízení při vypnutém stavu.

Kde DEG1 koupit?

Minisforum DEG1 najdete na asome.cz, českém e-shopu zaměřeném na mini PC, příslušenství a špičkové monitory. Získáte nejen rychlé doručení a lokální podporu, ale i poradenství od lidí, kteří tomu skutečně rozumí.

Pokud hledáte cenově dostupný způsob, jak proměnit svůj mini PC nebo notebook v graficky výkonný stroj, je eGPU dock DEG1 s OCuLink jedno z nejlepších řešení na trhu. Stačí pár minut a výkon vašeho zařízení se posune na úplně jinou úroveň.