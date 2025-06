INNOCN monitory: špičková kvalita za zlomek ceny

V dnešní době, kdy trávíme u obrazovek stále více času, se kvalita monitoru stává klíčovým faktorem ovlivňujícím náš zážitek z práce i zábavy. Značka INNOCN si v posledních letech získává stále větší pozornost díky svým produktům, které nabízejí vynikající poměr mezi cenou a výkonem. Zatímco prémiové značky často účtují astronomické částky za špičkové technologie, INNOCN přináší podobné funkce za zlomek ceny. Dnes se podíváme na dva výjimečné modely z Asome.cz, které mohou změnit váš pohled na to, co lze očekávat od dostupného monitoru.

INNOCN 27″ IPS 4K Monitor – 27C1U-D

Pokud hledáte monitor, který nabízí vynikající obrazovou kvalitu bez kompromisů a zároveň nechcete utratit celou výplatu, INNOCN 27C1U-D představuje to nejlepší, co současný trh v této cenové kategorii nabízí. Tento 27palcový monitor s IPS panelem přináší rozlišení 4K UHD (3840 x 2160), které zajišťuje neuvěřitelně ostrý a detailní obraz.

S maximálním jasem 400 nitů a podporou HDR 400 nabízí tento monitor výrazně lepší dynamický rozsah než běžné monitory, což oceníte zejména při sledování filmů nebo hraní her. Kontrastní poměr 1000:1 a široký pozorovací úhel 178° zajišťují, že obraz zůstává konzistentní a živý z jakéhokoli úhlu pohledu. Díky podpoře 1,07 miliardy barev (8 bitů+FRC) a působivému barevnému gamutu s přesností ∆E<2 poskytuje tento monitor věrné podání barev, které ocení jak běžní uživatelé, tak i profesionálové.

A to nejlepší nakonec – tento technologický klenot je nyní k dispozici s 10% slevou za 7 191 Kč s DPH (5 943 Kč bez DPH). V této cenové kategorii v podstatě nenajdete monitor, který by nabízel srovnatelnou kombinaci rozlišení a kvality obrazu.

Osobní zkušenost

Vzpomínám si na výšku, kdy jsem brigádničil v jednom e-commerce startupu, abych si našetřil na slušný monitor. Jako vášnivý hráč, grafik a milovník filmů jsem hledal takový, který by vše zvládl, ale neudělal mi čáru přes rozpočet. Tehdy jsem za podobné peníze dostal průměrný Full HD panel s omezenou barevnou paletou. Kdybych tehdy věděl o asome.cz, určitě bych na INNOCN 27C1U-D narazil a měl bych vyhráno. Za cenu kolem sedmi tisíc korun je to, která byla před pár lety dostupná pouze v monitorech za trojnásobnou cenu.

Jediné, co bych monitoru vytkl je obnovovací frekvence. 60 Hz je dnes jen základ, bylo by skvělé, kdyby měl monitor alespoň 144 Hz.

Praktické využití v každodenním životě

INNOCN 27C1U-D vyniká v široké škále scénářů. Při práci s textem oceníte ostrost, která šetří vaše oči i při celodenním používání. Díky 4K rozlišení můžete pohodlně pracovat s více dokumenty vedle sebe, aniž byste museli neustále přepínat mezi okny.

Pro grafiky a fotografy je tento monitor skutečným pokladem. Přesné podání barev s 98% pokrytím barevného prostoru DCI-P3 zajišťuje, že to, co vidíte na obrazovce, bude věrně odpovídat finálnímu výstupu. Technologie HDR 400 pak přidává hloubku a realismus, který oceníte zejména při úpravě fotografií s vysokým dynamickým rozsahem.

A co hry? Ačkoli obnovovací frekvence 60 Hz není nejvyšší na trhu, pro většinu populárních her je dostačující. Kombinace 4K rozlišení a HDR podpory přináší vizuální zážitek, který daleko převyšuje běžné herní monitory v této cenové kategorii. Detaily v temných scénách, živé barvy a ostrý obraz – to vše přispívá k pohlcujícímu hernímu zážitku.

Ve srovnání s konkurenčními modely v podobné cenové kategorii INNOCN 27C1U-D jednoznačně vyniká. Zatímco jiné značky často nabízejí buď 4K rozlišení, nebo kvalitní IPS panel s dobrým barevným pokrytím, tento monitor kombinuje obojí za cenu, která je často nižší než u konkurence nabízející pouze jednu z těchto výhod.

Pro náročnější uživatele: INNOCN 32″ Mini LED 4K HDR1000 Monitor

Pokud patříte mezi profesionály, kteří vyžadují absolutní špičku v oblasti zobrazovacích technologií, nebo jste náročný hráč hledající bezkonkurenční vizuální zážitek, Asome má v nabídce něco výjimečného – model 32M2V-B. Tento 32palcový monitor představuje to nejlepší, co současná technologie nabízí, a přesto zůstává cenově dostupnější než srovnatelné modely prémiových značek.

INNOCN 32M2V-B využívá pokročilou technologii Mini LED podsvícení s 1 152 zónami lokálního stmívání, což znamená bezkonkurenční kontrast a hloubku obrazu. S certifikací HDR1000 dosahuje tento monitor jasu až 1000 nitů, což zajišťuje dechberoucí vizuální zážitek při sledování HDR obsahu. Rozlišení 4K (3840 x 2160) v kombinaci s obnovovací frekvencí 144 Hz a odezvou 1 ms IPS panelu činí z tohoto monitoru dokonalou volbu jak pro profesionální práci, tak pro hraní.

Pro fotografy a grafiky je klíčové 99% pokrytí barevného prostoru DCI-P3, které zajišťuje přesné podání barev v profesionálních projektech. Bohatá konektivita zahrnuje rozhraní USB-C s podporou napájení až 90 W, DisplayPort 1.4 a HDMI 2.1, což umožňuje snadné připojení k široké škále zařízení od počítačů přes notebooky až po herní konzole včetně PS5 a Xbox Series X. Pěkně shrnuto je to v tomto videu:

Ergonomický design s výškově nastavitelným stojanem zajišťuje pohodlí i při dlouhodobém používání. Elegantní černé provedení s tenkými rámečky pak dodává monitoru prémiový vzhled, který se hodí do každého profesionálního prostředí.

Aktuálně je tento technologický klenot k dispozici s 10% slevou za 19 990 Kč s DPH (16 520 Kč bez DPH). Ačkoli se jedná o vyšší investici než v případě modelu 27C1U-D, ve srovnání s konkurenčními monitory s podobnými specifikacemi jde o mimořádně dostupnou nabídku. Podobné modely od prémiových značek často stojí i dvojnásobek.

Ať už hledáte svůj první kvalitní monitor, kupujete druhý do páru nebo plánujete upgrade toho stávajícího, Asome nabízí řešení, která překonávají očekávání, aniž by to zasáhlo váš rozpočet.

Navštivte stránku INNOCN 27″ IPS 4K Monitoru nebo stránku INNOCN 32″ Mini LED 4K HDR1000 Monitoru na webu asome.cz a využijte aktuální slevy 10%.