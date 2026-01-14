Zoner AI má novou funkci historie pro přihlášené uživatele
Umělá inteligence mění způsob, jak tvoříme vizuální obsah. Český nástroj Zoner AI, známý především jako snadno dostupný AI generátor obrázků a editor přímo v prohlížeči, přidal důležitou novinku. Funkci historie dostupnou pouze přihlášeným uživatelům, díky níž je práce s AI generátorem obrázků přehlednější a efektivnější.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je online nástroj pro generování a úpravu obrázků pomocí umělé inteligence. Umí z textového zadání vytvořit vizuály (od realistických scén až po umělecké ilustrace), a zároveň umožňuje úpravy fotek přímo ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalace.
Svůj první velký úspěch si získal právě AI Image Creator, generátor obrázků, který dokáže uživateli vizualizovat jeho nápady během sekund – online, zdarma, bez registrace, ale s možností přihlášení pro pokročilejší funkce.
Nová funkce historie
Dosud bylo možné v Zoner AI obrázky generovat i upravovat. Návrat k dříve vytvořeným výstupům ale nebyl možný. S příchodem nové funkce historie se to mění:
- Přihlášení uživatelé nyní vidí historii svých generovaných a upravovaných obrázků (přehled toho, co dříve vytvořili).
- Funkce zjednodušuje opětovné použití starších výtvorů. Například když chcete upravit varianty nebo pokračovat v práci tam, kde jste skončili.
- Historie je dostupná jen pro přihlášené uživatele, nikoli pro anonymní generování obrázků. Tím si Zoner AI zachovává přehled o uživatelských projektech a usnadňuje jejich organizaci.
Tato novinka je praktická hlavně pro tvůrce obsahu, marketéry, designéry a další profesionály či hobby uživatele, kteří pracují s více výtvory najednou.
Jak to funguje v praxi
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost AI Image Creator.
- Přihlaste se do Zoner AI pomocí účtu.
- Vedle sekce galerie uvidíte novou funkci historie, kde se zobrazí vaše dřívější výsledky.
- Kliknutím můžete znovu otevřít staré obrázky, stáhnout je nebo je dál upravit.
Nová funkce historie posouvá práci se Zoner AI Image Creator zase o krok dál. Přihlášeným uživatelům přináší větší přehled, kontinuitu a jistotu, že se ke svým dřívějším výtvorům mohou kdykoli vrátit. Zoner AI tak potvrzuje, že nejde jen o jednorázové generování obrázků, ale o nástroj pro dlouhodobou a systematickou tvorbu vizuálního obsahu.
