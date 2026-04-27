Tři špičkoví AI agenti: OpenClaw, Claude Code a Hermes pod lupou
AI dnes už neslouží jen k psaní textů nebo odpovídání na dotazy. Stále častěji dostává konkrétní úkol a sama hledá cestu, jak ho splnit. Právě tím se liší chatbot od AI agenta nebo moderního AI asistenta. Zatímco chatbot reaguje, agent dokáže plánovat kroky, používat nástroje, pracovat s webem, psát kód nebo automatizovat úlohy. Pro lepší orientaci se podíváme na trojici zástupců (OpenClaw, Claude Code a Hermes) z nichž každý volí jiný přístup.
Proč se dnes mluví o AI agentech
Ještě donedávna většina lidí vnímala umělou inteligenci hlavně jako chatbot – zadáte dotaz a dostanete odpověď. Dnes se ale pozornost posouvá k systémům, které zvládnou mnohem víc. AI agent dostane konkrétní cíl, například připravit rešerši, upravit projekt, projít web nebo odeslat report, a sám si práci rozplánuje do jednotlivých kroků.
Právě v tom spočívá posun v praktickém využití AI. Nejde jen o kvalitnější odpovědi, ale o nástroje, které dokážou pracovat samostatně. V praxi to znamená třeba plánování schůzek, třídění e-mailů, vyhledávání informací, automatizaci rutinních úkolů nebo podporu při vývoji aplikací.
Pojem AI agent se sice často používá jako marketingový „buzzword“, ve skutečnosti se ale jednotlivé nástroje výrazně liší. Některé jsou zaměřené na programování, jiné na každodenní workflow a další slouží jako platforma pro tvorbu vlastních asistentů podle konkrétních potřeb.
Co je AI agent
Jednoduše řečeno, AI agent je software, který dostane cíl a sám podniká kroky k jeho splnění. Klíčové je právě to sám. Uživatel neurčuje každý mezikrok, ale jen výsledek, kterého chce dosáhnout.
Typický agent má několik společných vlastností. Často funguje autonomně, může si uchovávat dlouhodobější kontext (persistent memory), bývá napojený na různé nástroje (například web, souborový systém, terminál nebo externí API) a dokáže se rozhodovat, jaký krok je v dané situaci nejvhodnější.
V praxi může zadání znít velmi jednoduše: „Zjisti, co nabízí konkurence, porovnej to s naším produktem a připrav krátký report“. Zatímco běžný chatbot spíš poradí, jak na to, agent se pokusí jednotlivé kroky skutečně vykonat.
Vedle schopností samotného agenta je ale důležité sledovat i to, kde běží a na jaký model je napojený. Právě tady začíná hrát zásadní roli infrastruktura a způsob nasazení.
Typy AI agentů a proč je dobré je rozlišovat
Zmatek kolem AI agentů často vzniká ve chvíli, kdy se do jedné skupiny hází úplně odlišné nástroje. Jeden agent může být úzce zaměřený na programování, jiný funguje jako univerzální pomocník pro každodenní práci a další je spíš platforma, na které si vlastního agenta teprve vytváříte.
Praktičtější je proto rozdělit je do několika kategorií. Specializovaní agenti se soustředí na jednu oblast a snaží se v ní dosahovat co nejlepších výsledků. Typickým příkladem je Claude Code.
Workflow agenti propojují různé nástroje, jako je chat, web, kalendář nebo e-mail, a pomáhají zvládat běžnou agendu. Sem zapadá OpenClaw. A pak existují frameworky či platformy, které dávají vývojářům velkou volnost při tvorbě vlastních řešení, například Hermes Agent.
Tohle rozdělení má význam i z pohledu infrastruktury. Pokud chcete agenta provozovat nad běžnými nástroji, často si vystačíte s klasickým VPS serverem. Jakmile ale řešíte vlastní modely, inference nebo vyšší výkon, začínají dávat smysl specializované AI/GPU servery.
OpenClaw – workflow agent pro práci i osobní agendu
OpenClaw se zaměřuje na propojení umělé inteligence s každodenními nástroji a úkoly. Cílem je, aby agent fungoval přímo v chatovacích aplikacích, dokázal pracovat s webem, soubory, skripty i službami, které běžně používáte.
Velkou výhodou je možnost provozu na vlastním zařízení, podpora různých modelových backendů a fungování napříč platformami jako WhatsApp, Telegram, Discord nebo Slack. Díky tomu může sloužit jako praktický asistent, kterého ovládáte z prostředí, na které jste zvyklí.
Silnou stránkou je také kombinace persistentní paměti, ovládání prohlížeče a přístupu k systému. To umožňuje automatizovat úkoly jako práce s e-maily, plánování, vyplňování formulářů nebo opakující se operace se soubory.
Na druhou stranu nejde o úzce specializovaný nástroj pro jednu technickou oblast. Jeho hlavní přínos spočívá v efektivním každodenním workflow.
- Co umí– automatizace rutinní práce, ovládání webu, práce přes chat aplikace a napojení na více služeb.
- Pro koho se hodí– pro freelancery, podnikatele i běžné uživatele, kteří chtějí šetřit čas.
- Silná stránka– velmi praktické nasazení v každodenním životě a provoz na vlastním stroji.
- Omezení – není to deep expert na specializovanou oblast typu rozsáhlý software engineering.
Claude Code – specializovaný AI programátor
Claude Code je agent, který se na rozdíl od OpenClaw soustředí především na programování. Jeho hlavní síla nespočívá v obecné produktivitě, ale v práci přímo s kódem. Orientuje se v codebase, chápe vztahy mezi soubory a pomáhá s reálnými vývojářskými úkoly.
Podle dostupných informací funguje přímo v lokálním prostředí, kde dokáže číst kód, zapisovat změny, spouštět testy a zapojit se do širšího vývojového workflow. Nejde jen o doplnění jedné funkce. Zvládne se zorientovat i ve větších projektech, navrhovat úpravy napříč více soubory a pomoci s cestou od issue až k hotovému pull requestu.
Díky tomu jde o zajímavý nástroj pro vývojáře a technické týmy, které chtějí zrychlit práci v terminálu, IDE nebo v návaznosti na Git workflow. Jeho hlavní výhodou je přesnost a hloubka při práci s kódem. Mimo oblast programování ale není tak univerzální jako workflow agenti.
- Co umí– práce nad větším codebase, úpravy ve více souborech, spouštění testů a pomoc s přípravou finálních změn kódu určených k revizi.
- Pro koho se hodí– pro vývojáře, technické týmy a firmy, které chtějí zrychlit vývoj.
- Silná stránka– hlubší porozumění kódu a návazností v projektu.
- Omezení– mimo programování nedává takový smysl jako obecnější agenti pro práci a komunikaci.
Hermes Agent – pokročilý AI agent pro komplexní práci
Hermes Agent patří mezi zajímavé nové projekty hlavně díky svému širokému záběru. Nejde o úzce specializovaný nástroj. Kombinuje práci s kódem, automatizaci, web, paměť i komunikaci napříč různými kanály. Částečně tak pokrývá scénáře typické pro Claude Code a zároveň zasahuje i do oblasti workflow, kterou reprezentuje OpenClaw.
Podle dostupných informací podporuje řadu platforem, včetně Telegramu, Discordu, Slacku, WhatsAppu, Signalu, e-mailu nebo CLI. Důraz klade i na dlouhodobý provoz. Pracuje s persistentní pamětí, umožňuje vytvářet nové skills, plánovat úlohy v čase a delegovat práci na izolované subagenty. Díky tomu může fungovat jako dlouhodobě běžící systém, který si udržuje kontext a postupně rozšiřuje své schopnosti.
Výhodou je také široká výbava už při nasazení. Hermes podporuje různé backendy – od lokálního běhu přes Docker a SSH až po platformy jako Modal nebo Singularity.
K dispozici jsou nástroje pro web search, automatizaci prohlížeče, práci s obrazem, soubory, spouštění kódu i využití více modelů současně. Právě tato univerzálnost z něj dělá zajímavou volbu pro uživatele, kteří hledají komplexní řešení.
Na druhou stranu nejde o nástroj pro úplné začátečníky. Jeho síla se projeví hlavně ve chvíli, kdy potřebujete budovat vlastní agentní systémy a pokročilé workflow bez omezení na jeden typ použití.
- Co umí– kombinovat více modelů, držet dlouhodobou paměť, plánovat úlohy, delegovat práci a ovládat web i systém.
- Pro koho se hodí– pro pokročilé uživatele, vývojáře a týmy, které si chtějí stavět vlastního agenta.
- Silná stránka– maximální flexibilita a široká paleta vestavěných nástrojů.
- Omezení – vyšší složitost a náročnější nasazení než u jednodušších agentů.
Rychlé srovnání a co si z toho odnést
Pokud si chcete rychle ujasnit, který směr je pro vás vhodný, pomůže jednoduché srovnání. Klíčové je ale nevnímat tyto nástroje jako přímé konkurenty v jedné kategorii. Každý z nich řeší jiný typ úloh a cílí na odlišné použití.
|Nástroj
|Typ
|Vhodné použití
|Silná stránka
|Omezení
|Claude Code
|Specializovaný agent
|Vývoj software a práce v codebase
|Přesnost a hloubka v kódu
|Mimo coding menší univerzálnost
|OpenClaw
|Workflow agent
|Automatizace práce a osobní agenda
|Praktické použití v běžném dni
|Postrádá úzkou specializaci
|Hermes Agent
|Framework
|Vlastní agentní systémy a pokročilé workflow
|Flexibilita, paměť a široké nástroje
|Vyšší složitost
V praxi tedy nejde o to vybrat jednoho vítěze, ale zvolit nástroj podle konkrétního cíle:
- Pokud hledáte AI parťáka pro vývoj, dává smysl Claude Code.
- Pro automatizaci každodenních úkolů přes chat a web může být vhodnější OpenClaw.
- A pokud chcete budovat vlastní agentní architekturu s pamětí, delegací a sandboxingem, stojí za pozornost Hermes Agent.
Vyzkoušejte si AI agenty na ZonerCloud
Pro dlouhodobý provoz AI agentů je klíčová spolehlivá infrastruktura. Pokud nechcete experimentovat na vlastním zařízení a riskovat problémy na pracovním nebo domácím počítači, dává smysl využít cloudové řešení, jako je ZonerCloud.
Pro běžné workflow agenty typu OpenClaw často postačí klasický Linux VPS. Pokud ale preferujete Windows prostředí, můžete využít Windows server s plnohodnotným grafickým rozhraním, které funguje podobně jako běžný desktop a nevyžaduje práci v terminálu.
Pro náročnější scénáře, například provoz vlastních modelů nebo vyšší výpočetní výkon, jsou vhodné AI/GPU servery. Samotné jazykové modely pak můžete jednoduše napojit přes externí LLM API, takže je není nutné provozovat lokálně.
Budoucnost AI agentů v praxi
Dlouhodobě se nabízí otázka, jestli se AI agenti nestanou novou vrstvou nad běžnými aplikacemi. Místo neustálého přepínání mezi kalendářem, e-mailem, prohlížečem nebo editorem by stále více činností mohl zajišťovat jeden asistent, který tyto služby propojí a obslouží za vás.
S vyšší mírou autonomie ale roste i potřeba kontroly. Agent nemusí vždy rozhodnout správně, a proto nabývá na významu auditovatelnost, bezpečnost a jasně nastavená pravidla. Rizikem zůstávají chybné kroky, přílišná důvěra v automatizaci nebo nevhodně nastavený přístup k datům a systémům.
Realistický pohled je proto poměrně jednoduchý. AI agenti nejsou náhradou lidí, ale dalším krokem ve vývoji práce s digitálními nástroji. Výhodu získají ti, kdo se s nimi naučí pracovat včas. Ne proto, že by vše nechali na automatizaci, ale protože dokážou efektivně delegovat rutinu a soustředit se na důležitější úkoly.
