Jaké editory zdrojového kódu používat v roce 2026
Výběr editoru dnes už není jen otázkou osobních preferencí, ale přímý faktor produktivity, kvality kódu i schopnosti týmu pracovat s AI nástroji a cloudovým vývojem. Rozdíly mezi editorem a plnohodnotným IDE se čím dál více stírají a do popředí se dostávají rychlost, spolupráce na dálku a integrovaná AI asistence. Podívali jsme se proto na nejpoužívanější editory současnosti, jejich silné a slabé stránky i na to, pro jaké typy projektů a týmů dávají skutečně smysl.
Proč je správný editor důležitý
Editor už dnes není jen nástroj na psaní kódu. Je to centrální pracovní prostředí, ve kterém vývojář řeší orientaci v projektu, chyby, testy, Git, vzdálené prostředí i AI asistenci.
Dobře zvolený editor pomáhá:
- rychle se orientovat ve větším kódu (symboly, reference, typy),
- odhalovat chyby ještě před spuštěním aplikace,
- bezpečně upravovat existující části systému,
- pracovat s repozitáři, kontejnery a cloudovým prostředím,
- zapojit AI nástroje přímo do vývoje.
Není náhoda, že editory patří dlouhodobě mezi nejsledovanější nástroje ve vývojářských průzkumech platformy Stack Overflow.
Správný editor dnes přímo ovlivňuje produktivitu, kvalitu kódu i to, jak snadno dokáže tým pracovat v cloudovém a AI-ready prostředí.
Nejlepší editory zdrojového kódu
1) Visual Studio Code – stále nejlepší volba pro většinu vývojářů
Visual Studio Code (VS Code) zůstává i letos nejuniverzálnějším editorem pro většinu vývojářů. Není postavený na jedné funkci, ale na velmi dobře vyvážené kombinaci rozšiřitelnosti, výkonu a podpory moderního vývoje.
Proč ho vývojáři používají:
- Jeden editor pro celý stack – frontend, backend, skripty i infrastruktura (Docker, YAML, CI).
- Výborná práce s Gitem – diffy, historie, branche i konflikty přímo v editoru.
- Integrovaný terminál a debugger – rychlejší ladění bez přepínání nástrojů.
- Silná podpora AI nástrojů – ekosystém kolem GitHub (spadající pod Microsoft) umožňuje používat AI asistenty přímo nad projektem.
- Obrovské množství rozšíření – editor si přizpůsobíte přesně podle stacku.
- Remote vývoj a kontejnery – práce přes SSH nebo v Dockeru bez změny workflow.
VS Code dnes velmi dobře funguje i jako lehký klient pro práci nad vzdáleným a cloudovým prostředím. Kód se vyvíjí přímo na serveru nebo v kontejneru a lokální editor slouží jen jako pohodlné rozhraní pro vývojáře, což přesně odpovídá současnému trendu kontejnerového a CI-orientovaného vývoje.
Za editorem stojí společnost Microsoft. To se dlouhodobě projevuje stabilním vývojem a kvalitní dokumentací.
2) AI-native kódové editory – Cursor a další
Oproti klasickým editorům (typicky VS Code s doplňkem) jsou AI-native editory navržené tak, aby byla umělá inteligence základní součást práce s projektem. Nejznámějším zástupcem této kategorie je dnes Cursor.
Cursor je tedy moderní AI-native kódový editor/IDE, který vychází z rozhraní VS Code. Navíc přidává hlubší umělou inteligenci přímo do jádra nástroje. Na rozdíl od klasických editorů s pluginy, Cursor chápe celý repozitář jako celek – nejen jeden soubor nebo řádek.
Díky tomu dokáže:
- automaticky navrhovat a generovat kód z přirozeného jazyka (např. „vytvoř funkci pro validaci formuláře“),
- provádět refaktoring a úpravy napříč projektem jedním příkazem,
- vysvětlovat existující části kódu a pomáhat s laděním i složitějších úseků,
- kontextově pracovat s celou codebase díky inteligentnímu indexování.
Editor podporuje práci ve známém prostředí, přebírá rozšíření pro VS Code a díky AI dokáže výrazně urychlit psaní i údržbu kódu. Projekt vznikl jako samostatná aplikace propracovanými funkcemi AI a je dostupný pro Windows, macOS i Linux
Další AI-focused nástroje začínají být běžné i ve větších IDE – například Syncfusion Code Studio nabízí AI plánování a validaci změn pomocí přirozeného jazyka.
3) JetBrains IDE – pro velké projekty
JetBrains IDE jsou plnohodnotná integrovaná vývojová prostředí (IDE) určená pro náročnější a rozsáhlejší projekty, kde už pouhý editor nestačí. Zahrnují nástroje jako IntelliJ IDEA, PyCharm nebo WebStorm – každý optimalizovaný pro specifické jazyky a workflow.
Proč jsou silné u velkých kódových základen:
- Hluboká analýza a indexování projektu – rychlá navigace, hledání vazeb a bezpečné refaktoringy i ve stovkách modulů.
- Silná podpora jazyků a frameworků bez ladění pluginů – většina funkcí funguje hned po instalaci.
- Integrovaný debugger, testy a build nástroje – méně skládání workflow z doplňků.
- Lepší orientace v architektuře – vhodné při přebírání cizího nebo dlouhodobě vyvíjeného projektu.
Hodí se především, pokud pracujete na větší aplikaci (enterprise, více modulů, složitá architektura) a často řešíte refaktoring, testy a hlubší analýzu kódu.
4) Lehká a alternativní řešení
Vedle velkých a univerzálních editorů dnes existuje silná skupina lehkých a minimalistických nástrojů, které cílí hlavně na rychlost, jednoduchost a co nejmenší režii. Nehodí se pro každý typ projektu, ale v řadě situací jsou výrazně praktičtější.
- Zed – open-source editor psaný Rustem s AI integrací a kolaborací v reálném čase.
- Sublime Text – velmi rychlý, minimalistický editor.
- Notepad++, Brackets, UltraEdit – užitečné pro specifické workflow nebo starší platformy.
- Lapce, Lite XL – ultra-lehká řešení s nativní rychlostí.
- Emacs/Vim – tradiční nástroje s hlubokou konfigurovatelností (vyšší počáteční křivka učení).
Tyto editory dávají největší smysl tehdy, když potřebujete rychle upravit skripty, konfigurace nebo menší projekty, pracujete přímo na serverech přes terminál (SSH, kontejnery), často přepínáte mezi různými repozitáři a nechcete pokaždé řešit složité nastavování vývojového prostředí.
V praxi je proto velmi běžné, že vývojář používá komplikovanější editor nebo IDE pro hlavní vývoj a lehký editor právě pro rychlé a operativní zásahy.
Jak vybrat správný editor
Při výběru editoru dnes rozhoduje hlavně typ projektu, způsob práce v týmu a míra využití AI, ne samotná popularita nástroje.
|Cíl vývoje
|Doporučený editor
|Nejrychlejší start/univerzální
|VS Code
|AI-first workflow
|Cursor/AI-native editory
|Velké projekty/enterprise
|JetBrains IDE
|Max. výkon a nízké nároky
|Sublime, Lapce
|Hardcore CLI workflow
|Vim/Emacs
Zjednodušeně:
- Pokud děláte menší projekty, skripty a operativní zásahy, vyplatí se lehký editor.
- Pro web, backend i infrastrukturu v jednom projektu je ideální univerzální editor s bohatým ekosystémem rozšíření.
- U velkých a dlouhodobých projektů s mnoha moduly dává smysl plnohodnotné IDE.
- Jestli chcete, aby vám AI pomáhala nejen psát řádky kódu, ale i chápat a měnit celý projekt, zvažte AI-native editor.
Editor jako strategická součást vývoje
Editor už tedy není jen osobní nástroj vývojáře, ale klíčová součást celého vývojového procesu – od práce s repozitáři a cloudovou infrastrukturou až po zapojení AI do každodenní praxe.
Správně zvolený editor dokáže zjednodušit onboarding nových lidí, zrychlit orientaci ve větším kódu a výrazně snížit náklady na údržbu a refaktoring.
Při výběru se proto vyplatí dívat méně na trendy a více na to, jak dobře dané prostředí podporuje váš reálný způsob práce, týmovou spolupráci a dlouhodobý rozvoj projektu. Editor, který dnes zvolíte, se totiž velmi často stává technickým základem celého vývojového workflow na několik dalších let.
Mohlo by vás také zajímat
-
Co je to TTL a proč na něm záleží?25. března 2025•
-
-
-
Nejnovější
-
-
-
Jak naučit AI pracovat s vlastní dokumentací a know-how23. února 2026•
-