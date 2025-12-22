ZONER Cookies

Vážený návštěvníku, potvrzením pomocí tlačítka OK udělujete souhlas nám a našim partnerům s použitím cookies pro nezbytné, analytické a marketingové účely na tomto zařízení. Volbou Nastavení můžete sami určit, jaké skupiny cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování úplně zakázat. Ukládání nezbytných cookies probíhá vždy, a to v zájmu zachování funkčnosti webové prezentace.

V tomto okně můžete zvolit kategorie cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Nezbytné

Tyto cookies zajišťují bezchybný provoz našich webových stránek. Umožňují například vložení služby do objednávky, ukládání dat s ohledem na bezpečnost webu, přihlašování k webu a podobně. Nezbytné cookies nelze deaktivovat, jelikož by došlo k narušení správného fungování webu.

Preferenční

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Analytické

Díky nástrojům jakými jsou například Google analytics můžeme sledovat, jak stránky používáte, z jakých zdrojů a technologií. Na základě těchto dat můžeme web neustále vylepšovat, aby byl pro vás co nejpřívětivější. Veškerá data jsou anonymizována, konkrétní uživatele tedy identifikovat nemůžeme.

Marketingové

Společně s nástroji třetích stran můžeme zobrazovat vámi preferované reklamy v partnerských sítích přesně dle vašich zájmů. V případě nesouhlasu je vysoce pravděpodobné, že vaše zájmy a preference nebudou zohledněny a bude se vám reklama zobrazovat plošně. Veškeré profily vašich zájmů jsou pseudonymizované, díky tomu není možná bezprostřední identifikace vaší osoby.

IT Security

Zálohování webu: strategie, tipy a nejčastější chyby

22. prosince 2025
Petra Sasínová

Obsah

  1. Proč je zálohování webu důležité
  2. Zálohovací strategie, které dávají smysl
    1. 1. Pravidelné automatické zálohy (cron/hosting/plugin)
    2. 2. Princip 3–2–1
    3.  3. Oddělené zálohování databáze a souborů
    4. 4. Off-site zálohy mimo hosting
    5. 5. Verzování a rozumná retence záloh
    6. 6. Pravidelné testování obnovy (restore test)
    7. 7. Zálohování před každým rizikovým úkonem
    8. 8. Bezpečné ukládání a omezení přístupu
    9. 9. Monitorování a upozornění na selhání záloh
  3. Praktické tipy pro provozovatele webů

Související

Zálohování webu často patří mezi úkoly, na které si vzpomeneme až ve chvíli, kdy je pozdě. Přitom stačí jedna nevydařená aktualizace, chyba v kódu nebo útok hackerů a web přestane fungovat. Spolehlivá zálohovací strategie tak není jen doplněk, ale základní podmínka bezpečného a stabilního provozu. Podívejme se, jak ji nastavit správně a jakým chybám se vyhnout.

Proč je zálohování webu důležité

Moderní web není jen několik souborů na hostingu. Tvoří jej databáze, pluginy, šablony, konfigurace i další navázané části. Jakmile se jeden z těchto prvků poškodí (třeba chybou při aktualizaci nebo nešťastným zásahem) celý web může přestat fungovat. Podle webu In Motion Hosting je právě proto záloha nepostradatelná – umožní vrátit web do plně funkčního stavu během několika okamžiků.

  • Ochrana před selháním aktualizací – aktualizace CMS, pluginů i PHP mohou způsobit pád webu. Záloha umožní rychlý návrat do funkčního stavu bez složitého hledání příčiny.
  • Obrana proti hackerským útokům – útočníci mohou smazat data, napadnout administraci nebo zašifrovat web. Bez čisté zálohy není co obnovit, a proto je nezbytné mít kopii uloženou mimo server.
  • Ochrana nenahraditelných dat – obsah, objednávky, uživatelské údaje i vlastní úpravy šablon jsou často nevratné. Záloha je jediný způsob, jak je spolehlivě uchovat.
  • Zajištění provozní kontinuity – výpadek webu znamená ztrátu objednávek, škodu na reputaci i dopad na SEO. Rychlá obnova ze zálohy minimalizuje finanční i provozní následky.
  • Ochrana před lidskou chybou – omyl při úpravě kódu, mazání souborů či manipulaci s databází může web vyřadit z provozu. Záloha tyto chyby napraví během okamžiku.
  • Podmínka bezpečné migrace a testování – před redesignem nebo přesunem webu je záloha nezbytný krok. Umožňuje testovat změny bez rizika a vrátit se zpět, když něco selže.
  • Hosting za vaše data neručí – zálohy hostingu nebývají garantované ani úplné. Jistotu dává jen vlastní strategie zálohování, nad kterou máte plnou kontrolu.

Zálohovací strategie, které dávají smysl

1. Pravidelné automatické zálohy (cron/hosting/plugin)

Spoléhat na ruční zálohování je dlouhodobě neudržitelné. Uživatelé zapomínají, úkoly se odsouvají a web může být v kritickém okamžiku bez aktuální kopie dat.

Automatizované zálohy probíhají samostatně podle plánované frekvence a zajišťují, že máte vždy k dispozici verzi webu, ke které se lze bezpečně vrátit. Pro e-shopy se doporučuje zálohovat několikrát denně, pro obsahové weby alespoň jednou denně a pro firemní statické prezentace alespoň jednou týdně.

2. Princip 3–2–1

Pravidlo 3–2–1 je osvědčený standard zálohování doporučovaný odborníky na kyberbezpečnost. Funguje jednoduše – mějte tři kopie dat, ukládejte je na dva různé typy úložišť a minimálně jednu zálohu držte mimo produkční prostředí, píše web Acronis.

Tímto způsobem se chráníte před hardwarovým selháním, chybami hostingu i kyberútoky. Pokud jsou všechny zálohy na stejném serveru, jakékoli selhání infrastruktury je může zničit.

Pravidlo navíc reflektuje tři nejčastější scénáře selhání:

  • Technické problémy – selhání disku, serveru, upgrade hardware.
  • Bezpečnostní incidenty – ransomware, napadení administrace, útoky na hosting.
  • Lidská chyba – smazání dat, chyba ve skriptu, poškození databáze.

 3. Oddělené zálohování databáze a souborů

Web tvoří dvě hlavní části – databáze a soubory. A i když spolu tvoří jeden funkční celek, jejich role, struktura i způsob obnovy jsou naprosto rozdílné. Proto je nutné zálohovat je odděleně a následně je také odděleně obnovovat.

Databáze obsahuje veškerý obsah, objednávky, uživatele či konfigurace. Soubory zase zahrnují šablony, pluginy, obrázky a další statické prvky.

Velké množství výpadků vzniká právě proto, že chybí jedna z těchto dvou částí. Nejčastěji databáze. Výsledek? Web se obnoví jen napůl, neobsahuje obsah, nefungují funkce nebo se ani nespustí.

4. Off-site zálohy mimo hosting

Zálohy uložené na stejném serveru jako váš web nejsou skutečnou ochranou. Pokud dojde k problému v datacentru, selhání disku, hackerskému útoku nebo ransomware infekci, přijdete o web i o zálohy současně, uvádí web CISA.

Off-site zálohy proto musí být součástí každé seriózní strategie. Uložit je můžete do cloudového úložiště, na jiný server nebo do vlastního NAS zařízení.

Klíčové je, že tyto zálohy jsou oddělené jak fyzicky, tak logicky – tedy nejsou dostupné pod stejným uživatelským účtem, nevyužívají stejné diskové pole a nejsou připojené přímo k serveru s produkčním webem. 

5. Verzování a rozumná retence záloh

Mít jednu jedinou zálohu nestačí. Skutečnou bezpečnost přináší až historie záloh, která umožňuje vrátit web do několika různých časových bodů. V praxi to bývá rozhodující – například když se do webu dostane malware a nepozorovaně v něm zůstane několik dní. V takovém případě je nejnovější záloha často už kompromitovaná a její obnovení problém jen zopakuje.

Proto se doporučuje mít kombinaci denních, týdenních a měsíčních záloh, které vám umožní vrátit web do stavu před vznikem problému. Retence záloh se tak stává klíčovým nástrojem pro řešení dlouhodobých incidentů.

6. Pravidelné testování obnovy (restore test)

Mít zálohu neznamená být v bezpečí. Skutečnou jistotu získáte až ve chvíli, kdy ověříte, že lze zálohu opravdu obnovit. A právě tento krok většina správců webů dlouhodobě podceňuje.

Proto je důležité testovat obnovu pravidelně, ideálně alespoň jednou měsíčně. Podle serveru OWASP je nejlepším přístupem využít stagingové (testovací) prostředí, kde můžete bezpečně simulovat reálný proces obnovy bez dopadu na živý web.

Pomocí testovacího prostředí například ověříte funkčnost databáze, kompatibilitu verzí PHP a pluginů i celkovou integritu webu. Pokud zjistíte problém během testu, máte čas ho řešit. Pokud jej zjistíte až při reálném výpadku, může být pozdě.

Restore test je tedy nejen technickým krokem, ale i součástí řízení rizik. A právě proto patří mezi nejužitečnější návyky každého správce webu.

7. Zálohování před každým rizikovým úkonem

Každý zásah do webu představuje potenciální riziko. I zdánlivě malá změna může vyvolat chybu, která způsobí výpadek nebo naruší funkčnost webu. Právě proto je aktuální záloha před každou významnější operací nezbytnou součástí práce správce webu.

 Mezi typické rizikové úkony patří například:

  • aktualizace jádra CMS (např. WordPress, Joomla, Drupal),
  • instalace nebo aktualizace pluginů a šablon,
  • úpravy databáze, import/export dat nebo změny v tabulkách,
  • úpravy kódu, nasazení nové verze nebo větší refactoring,
  • migrace webu na jiný hosting, server či doménu,
  • změny konfigurace (např. PHP verze, Nginx/Apache nastavení).

Záloha před akcí funguje jako bezpečnostní pojistka. Pokud se něco pokazí, jedním kliknutím se vrátíte do bezpečného stavu.

8. Bezpečné ukládání a omezení přístupu

Zálohy nejsou jen technické kopie webu. Často obsahují veškerý obsah, konfigurace, databázi, osobní údaje uživatelů, zákaznické informace, objednávky, přístupová data a další citlivý obsah.

Proto musí být chráněny se stejnou pečlivostí jako produkční web. Pokud se útočník dostane k záloze, získá kompletní obraz celého projektu. To může být ještě nebezpečnější než kompromitace samotného webu.

9. Monitorování a upozornění na selhání záloh

Ani ten nejlepší zálohovací systém není spolehlivý, pokud nevíte, zda zálohy opravdu probíhají. Proto by měl být každý zálohovací mechanismus doplněn o automatické monitorování a okamžitá upozornění, píše web Weeam.

Taková upozornění mohou přijít formou e-mailu, notifikace v administraci hostingu nebo alarmu v zálohovací službě. Díky tomu máte možnost reagovat včas, než vznikne kritický incident.

Praktické tipy pro provozovatele webů

Spolehlivé zálohování nezačíná až u vás, začíná už u výběru hostingu. Kvalitní poskytovatel dokáže výrazně snížit riziko ztráty dat tím, že vám nabídne robustní zálohovací infrastrukturu, kterou sami nemusíte složitě budovat.

Ideální hostingové řešení by mělo splňovat:

  • Automatické denní snapshoty – hosting by měl provádět zálohy bez zásahu uživatele. Automatizované snapshoty celé instance nebo pravidelné databázové dumpy jsou klíčové pro to, aby byly k dispozici aktuální body obnovy.
  • Možnost okamžité nebo rychlé obnovy – obnova „na jedno kliknutí“ nebo pomocí jednoduchého požadavku je k nezaplacení v situacích, kdy web náhle přestane fungovat. Profesionální poskytovatel umožní vrátit celý web do funkčního stavu během několika minut.
  • Zálohy mimo primární server (off-site/oddělená infrastruktura) – pokud hosting ukládá zálohy na stejný server nebo diskové pole, ochrana je pouze minimální. Opravdovou hodnotu mají zálohy uložené mimo primární systém (na odděleném úložišti či v jiné části infrastruktury).
  • Možnost stáhnout zálohu k sobě – transparentní hosting umožňuje uživateli stáhnout si zálohy lokálně nebo uložit kopii na vlastní cloud/NAS. To je důležité pro splnění pravidla 3–2–1 a dlouhodobé archivace.

V českém prostředí tyto parametry splňují ZonerCloud a CZECHIA.COM. Oba poskytovatelé dokážou výrazně snížit riziko ztráty dat tím, že nabízejí spolehlivou zálohovací infrastrukturu, kterou správci webu nemusí složitě řešit sami.

Předchozí článek Suverénní cloud: proč je pro EU zásadní
Petra Sasínová

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *