Nečekejte týdny na volnou kapacitu. Se ZonerCloudem získáte AI GPU server okamžitě
Globální nedostatek AI čipů výrazně omezuje dostupnost výkonných GPU serverů. Zatímco řada poskytovatelů vytváří čekací listiny, ZonerCloud díky včasným investicím nabízí profesionální AI GPU servery ihned k dispozici. A navíc za jednu z nejvýhodnějších cen na trhu.
Srovnávací test, který skončil u dobropisu
Chtěli jsme pro vás původně udělat velké výkonnostní srovnání. Zaplatili jsme si u jednoho z konkurenčních poskytovatelů virtuální GPU server s kartou RTX PRO 6000 Blackwell. Jak celý test dopadl? To nejlépe popisuje náš DevOps specialista Vojtěch Slavíček, který měl celou objednávku na starost:
Tato zkušenost ukázala tvrdou realitu dnešního trhu. Co je vám platná lákavá cena na webu, když se hardwaru fyzicky nedočkáte? V AI světě totiž nerozhoduje pouhá cena. Rozhodují náklady na čekání, kdy vám projekt stojí kvůli nedostupnosti HW.
Zapomeňte na pořadníky, získejte dedikovaný GPU výkon okamžitě
Představte si situaci, se kterou se dnes potýká řada technologických firem. Máte tým tří zkušených AI inženýrů, jejichž společné personální náklady se mohou pohybovat kolem 5 000 Kč za hodinu. Data jsou připravená, datasety vyčištěné a vše je nachystané na spuštění náročného trénování velkého jazykového modelu (LLM).
V ZonerCloudu jsme se na tuto situaci připravili. Do nákupu nejnovější architektury Blackwell jsme masivně investovali s velkým předstihem ještě dříve, než vypukla celosvětová nákupní horečka. Díky tomuto včasnému plánování držíme hardware RTX PRO 6000 Blackwell reálně skladem a můžeme vám ho poskytnout okamžitě.
O vyjádření k aktuální situaci na trhu s GPU kapacitami jsme požádali Patrika Vaníčka ze ZonerCloudu:
Profesionální serverová infrastruktura místo improvizovaných řešení
Dostupnost karet je ale jen polovina úspěchu. Druhým zásadním problémem na trhu je to, na čem u některých poskytovatelů výpočty reálně běží. Aby stlačili cenu na minimum, skládají GPU servery na koleni z běžných desktopových komponentů určených pro domácí PC. Pro stabilní a bezpečný enterprise vývoj je to však obrovský hazard.
V ZonerCloudu stavíme výhradně na profesionálním zázemí:
- Serverové verze karet – pro profesionální nasazení nabízíme výhradně karty NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, které provozujeme plně v souladu s licenčními podmínkami společnosti NVIDIA pro datová centra. Žádné obcházení pravidel s klientským hardwarem.
- Čistokrevné serverové šasi – naše infrastruktura je postavena na robustním serverovém železe, nikoli v modifikovaných PC skříních. To je konstruováno na nepřetržitou stoprocentní zátěž 24/7, což garantuje maximální stabilitu a pokročilé chlazení bez rizika hardwarového kolapsu uprostřed výpočtu.
- Byli jsme první v ČR – když přišla architektura Blackwell na trh, neztráceli jsme čas. ZonerCloud byl vůbec prvním poskytovatelem v České republice, který tyto karty reálně testoval a spustil pro ně předobjednávky. S jejich laděním a provozem máme nejdelší zkušenosti na trhu.
Až 4 GPU karty na jednom serveru pro maximální škálovatelnost
S rostoucí velikostí AI projektů rostou také nároky na výpočetní výkon. U některých poskytovatelů jste však omezeni konfigurací s jedinou grafickou kartou. Pokud později potřebujete vyšší výkon, nezbývá než rozdělit výpočty mezi více samostatných serverů. To přináší vyšší latenci, složitější správu i náročnější konfiguraci distribuovaných výpočtů.
V ZonerCloudu jsme infrastrukturu navrhli s důrazem na dlouhodobou škálovatelnost. V rámci jednoho fyzického serveru lze nakonfigurovat 1 až 4 grafické karty NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, takže můžete začít s menší konfigurací a výkon navyšovat podle potřeb projektu.
Více GPU v jednom serveru znamená jednodušší správu, vysokou propustnost mezi kartami a možnost provozovat náročnější AI úlohy bez komplikovaného propojování několika samostatných strojů.
Pokud si nejste jistí, jaká konfigurace bude pro váš projekt nejvhodnější, připravili jsme podrobného průvodce, který poradí, jak vybrat optimální GPU server i počet grafických karet pro různé typy AI modelů a workloadů.
Rychlé srovnání: ZonerCloud vs. běžný poskytovatel
Abyste nemuseli složitě listovat v parametrech, shrnuli jsme realitu na trhu do přehledné tabulky:
Zatímco ostatní sepisují pořadníky a bojují s nestabilním hardwarem, vy už můžete trénovat na profesionálním železe. Podívejte se na naše aktuálně volné AI GPU servery a odstartujte svůj projekt bez zbytečného otálení.
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