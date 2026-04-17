WordPress 7 je tady (téměř): Konec zamčených článků a administrace v Reactu

17. dubna 2026
Vojtěch Tomášek

Obsah

  1. Duben se nekonal. A je to vlastně dobře
  2. Konec zamčených článků a přepisování práce
  3. Administrace v Reactu
  4. AI v základu, ale s vlastní peněženkou
  5. Pohled z podpalubí: Co na to specialista?
  6. Sedmička vs. současnost: Rychlé srovnání

Zhruba polovina celého internetu momentálně běží na WordPressu. Příchod sedmé verze tak představuje docela velký zásah do toho, jak na internetu fungujeme. WordPress 7 slibuje kompletně novou, rychlejší administraci v Reactu a společnou úpravu textů v reálném čase. Pojďme se proto podívat, jaké problémy tyhle novinky reálně řeší, jak se s nimi pracuje a kde mohou narážet.

Duben se nekonal. A je to vlastně dobře

Pokud sledujete dění okolo WordPressu pravidelně, víte, že sedmička měla původně vyjít už 9. dubna 2026. Vývojový tým ale nakonec zatáhl za brzdu a vydání posunul (zdroj: WordPress.org).

Důvodem byly zásadní problémy se synchronizací dat při zátěžových testech.

Z pohledu dlouholetého uživatele je tento odklad úlevou. Ukazuje to, že si tvůrci uvědomují zodpovědnost a nechtějí riskovat stabilitu milionů webů jen proto, aby stihli marketingový termín. Zároveň to ale jasně naznačuje, jak moc na dřeň nová architektura jde.

Konec zamčených článků a přepisování práce

Nejvýraznější novinkou, kterou ještě není možné otestovat, je nativní kolaborativní editace (RTC). Každý, kdo někdy tvořil obsah, psal copy pro novou kampaň nebo ladil detaily textů s klientem, zná tu frustrující hlášku, že příspěvek právě upravuje někdo jiný. Někdy se zobrazovala i přes to, že druhý uživatel už práci na příspěvku dávno ukončil. 

Tomu je teď konec. WordPress 7 slibuje zážitek, který známe z moderních cloudových nástrojů. Vidíte kurzory svých kolegů, změny se propisují v reálném čase a rovnou v textu můžete zanechávat komentáře.

Pro redakční workflow a marketingové týmy je to obrovská úleva, která ušetří spoustu nervů. Má to ale jeden nezanedbatelný háček.

Aby tento neustálý tok dat fungoval plynule, vyžaduje naprosto odlišný přístup k databázi. Na moderním hostingu s dobře nastavenou Object Cache to běží jako po másle. Pokud ale váš web leží na levném sdíleném hostingu, pravděpodobně brzy narazíte na limity výkonu.

Administrace v Reactu

Další radikální změnou prošla samotná administrace, která se z velké části přepsala do Reactu. Přecházení mezi sekcemi je okamžité a responzivita na mobilních zařízeních se konečně dostala na úroveň roku 2026.

Z pohledu UX a čistoty rozhraní se udělal obrovský kus práce. Hodně se vsadilo na minimalismus a schovávání ovládacích prvků do kontextových nabídek. Alfou a omegou se stává vyhledávací Command Palette (vyvolaná zkratkou Ctrl+K).

Problém ale nastává u starších pluginů. Ty, které byly zvyklé „natvrdo“ vkládat své vlastní nabídky a widgety do starého PHP dashboardu, budou v novém prostředí vypadat v lepším případě nepatřičně, v horším přestanou fungovat úplně. Miliony z nás si také budou muset vybudovat zcela novou svalovou paměť.

AI v základu, ale s vlastní peněženkou

Do třetice je tu tolik skloňované integrované AI Abilities API. Má to ale háček hned na startu. WordPress sice připravil nativní prostředí pro umělou inteligenci, ale samotné napojení na hlavní hráče jako OpenAI, Google nebo Anthropic si stejně musíte řešit přes pluginy.

A co je podstatnější: musíte si přinést vlastní API klíče, za které se platí. Pro lidi, co provozují malý web a pečlivě hlídají rozpočet, kde i hosting stojí padesátikorunu měsíčně, to nedává žádný ekonomický smysl. Běžný uživatel si zkrátka nebude platit přístup k API za pětistovku měsíčně jen proto, aby mu administrace občas pomohla zformulovat odstavec.

Pokud už ale tu investici uděláte, je to nesmírně pohodlné. Zadáte klíč na jednom místě a systém dokáže napříč celým webem optimalizovat metadata, stavět strukturu bloků nebo generovat obsah.

Jako člověk, co denně balancuje mezi prací UX/UI designéra, grafika a copywritera, tu ale vidím obrovské riziko. Představte si, že si pět různých instalatérů z jednoho města klikne na tlačítko „vygenerovat sekci o službách“.

Všichni dostanou na web stejný layout – tři úhledné sloupečky, modrou vektorovou ikonku hasáku a generický text o „špičkovém profesionálním přístupu a dlouholeté tradici“.

Místo osobitých webů tak reálně hrozí brutální unifikace celého internetu, kde skutečný design ustoupí nudné strojové efektivitě.

Pohled z podpalubí: Co na to specialista?

Abychom nezůstali jen u mých novinářských dojmů, oslovil jsem WordPress specialistu, Gabriela Galáda z CZECHIA.COM. Tam se na WordPress soustředí. Dlouhodobě poskytují jeden z nejrychlejších WordPress hostingů na trhu a 1-click WordPress řešení. Gabriel strávil s testovací verzí WordPressu 7 poslední dny a tady jsou jeho postřehy přímo z praxe:

„V nové verzi jsem si zatím nevšiml nějaké záplavy velkých viditelných změn, ale jedna věc mě vysloveně nadchla – zkratka Ctrl+K. Díky ní můžete okamžitě prohledávat stránky, příspěvky i pluginy na jednom místě. Je to neuvěřitelně rychlé a člověk se konečně nemusí nikam zdlouhavě proklikávat přes několik nabídek.

Celá administrace se mi zatím jeví o dost svižnější než u předchozích verzí. To je skvělá zpráva pro každého, kdo v systému tráví hodiny denně.

Otázkou samozřejmě zůstává, jak se tahle lehkost zachová v reálném provozu. Bude zajímavé sledovat, jestli se systém nezačne zadrhávat v momentě, kdy ho uživatelé zanesou desítkami pluginů a vystaví ho pořádné zátěži.

Napojení na AI API pro nás není tak zásadní. V CZECHII přidáváme zákazníkům ke každému WordPress hostingu vlastní AI plugin. To pro nás znamená jen mírnou úpravu a zapracování našeho řešení do nového rozhraní.“

Sedmička vs. současnost: Rychlé srovnání

Když to shrneme a srovnáme se současnou verzí 6.9.4, rozdíl je jasně patrný.

  • Editace: Z jednoho uživatele a zamykání příspěvků se přesouváme k plynulé real-time spolupráci celých týmů.
  • Rozhraní: Klasické, občas pomalé PHP načítání nahrazuje rychlá react aplikace s Command Palette.
  • Umělá inteligence: Roztříštěné pluginy střídá jedno centrální API pro všechny podporované modely.

Zatímco šestková řada ladila vizuální editor a usnadňovala práci s bloky, WordPress 7 mění samotný způsob, jakým aplikace reaguje a dýchá. Cenou za tento komfort je ale ztráta někdejší jednoduchosti a vyšší nároky na technickou správu i samotný hosting.

Jak se na tyto změny díváte vy?

Vojtěch Tomášek

Jsem redaktor se zájmem o technologie, grafický design a IT. Je pro mě klíčová zpětná vazba a podněty od čtenářů. Chci tak tvořit obsah, který nejen informuje, ale také inspiruje a obohacuje. Od dokončení vysoké školy se věnuji převážně grafice a IT. Když zrovna nejsem v redakci Intervalu, jsem v přírodě nebo se právě snažím dokončit quest v nejnovějším Zaklínači.

