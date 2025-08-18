ZonerAI představuje nový AI Editor obrázků. Český konkurent světových nástrojů.
Ještě donedávna znali lidé ZonerAI.com hlavně jako AI Image Creator – chytrý AI generátor obrázků. Teď ale přichází velká novinka: AI Editor, ve kterém může úplně každý upravit své fotky a obrázky snadno, rychle a přímo v prohlížeči. Žádné složité instalace, žádné učení složitých nástrojů. Prostě otevřete editor, nahrajete fotku (nebo ji rovnou přenesete z AI Image Creatoru tlačítkem „Upravit“) a během pár vteřin máte výsledek.
A funguje to skvěle – kvalitou i jednoduchostí se ZonerAI Editor řadí mezi světovou špičku a bez váhání ho můžeme nazvat alternativou Canvy, Fotoru, Pixlr či Adobe Express.
Co umí ZonerAI?
Chcete rychlou odpověď? ZonerAI Editor dokáže rychle odstranit pozadí, smazat nežádoucí objekty, generativně vyplnit nebo rozšířit fotky, zvětšit obrázky bez ztráty kvality a vylepšit oblohu i portréty. Kromě toho nabízí klasické editační nástroje – úpravu světla, barev, detailů, oříznutí, otáčení i texty. Je to rychlý, snadný a výkonný AI editor přímo v prohlížeči.
AI odstranění pozadí
Znáte to – máte skvělý produktový snímek, ale pozadí je nepoužitelné. Dřív byste museli trávit minuty (někdy hodiny!) ručním obkreslováním a maskováním. V ZonerAI Editoru kliknu na „odstranit pozadí“ a během vteřiny je hotovo.
A teď přijde to nejlepší: když chci, můžu masku ručně doladit. Takže pokud AI náhodou vezme kousek, co nechci, prostě to opravím. Používám to denně, když připravuju vizuály na web a reklamy. A vím, že pro e-shopaře je to doslova dar z nebes – mít čisté produktové fotky na bílé ploše během pár sekund? Game changer.
Generativní výplň
Stačí označit oblast, napsat zadání – a během vteřin máte nový obsah. Ať už chcete rozšířit tričko o potisk, vyplnit prázdné místo na bannerech nebo prostě dodat do fotky chybějící detail, AI to udělá za vás.
Osobně mě tahle AI funkce nesmírně baví. Často vytváří opravdu jedinečné věci.
- Chybí na fotce hrnek na stole? „Přidej hrnek s kávou.“
- Chci v reklamním vizuálu vedle notebooku kytku? „Dodej zelenou rostlinu v květináči.“
- Chci proměnit nudnou zeď na cool graffiti background? Jedna věta a je tam.
Je to jako mít kreativního asistenta, který nikdy neříká ne.
Odstranění objektu
Nechtěný turista na pláži? Kabely na fasádě? S tím je konec. Prostě označíte, kliknete a je pryč. A když nechci ani vybírat, použiju preset – AI sama najde rušivé objekty. Jako vážně, tohle je funkce, u které si říkám: jak jsem bez ní mohl dřív žít?
Můj oblíbený moment? Fotka z Karlova mostu. Krásná atmosféra, světlo, ale samozřejmě stovky turistů. V editoru jsem nechal pár kliknutí a najednou je most prázdný. Fotka, která vypadá jako z filmu.
Generativní rozšíření
Možná ta nejpraktičtější funkce pro marketéry a grafiky. Máte dokonalou fotku, ale v nesprávném poměru stran? Stačí ji rozšířit – AI doplní realistické okraje tak, že obrázek vypadá jako originál.
Normálně byste museli fotku oříznout a přijít o část obsahu. Jenže ZonerAI ji vygeneruje. Rozšíří ji na požadovaný formát, jako by to tam vždycky bylo. Z portrétu na výšku tak uděláte banner na šířku, aniž byste o cokoliv přišli.
Zvětšení (AI Upscale)
Zvyšte rozlišení obrázku až 4× bez ztráty kvality. Ať už máte jen HD snímek, nebo potřebujete billboardový formát, ZonerAI si s tím poradí.
Používám to třeba, když mi klient pošle fotku v mizerném rozlišení, a já ji potřebuju do kampaně. Dřív bych musel prosit o lepší zdroj – teď to vyřeším sám během minuty.
Vylepšení oblohy
Dovolená byla skvělá, ale obloha šedá? Problém vyřešen. Funkce vylepšení oblohy dodá vašim fotkám dokonalý vzhled – od jasné modré až po filmový západ slunce. Instagram-ready během vteřin.
Vylepšení portrétu
Tahle funkce je sranda sama o sobě. Můžu jemně vyhladit pleť, zvýraznit oči a udělat z fotky profesionální portrét. Nebo to vzít kreativně a vytvořit z přátel vtipné selfie, které rozesměje celou skupinu.
Použít to můžete i při focení na LinkedIn – protože přiznejme si, málokdy se vyfotíme dokonale. Ale s AI portrétním vylepšením je to otázka pár kliknutí.
Klasické funkce, které nesmí chybět
Samozřejmostí jsou i běžné editační nástroje:
- Úprava scény, světla, barev a detailů,
- oříznutí a otáčení,
- přidávání textů a další.
Díky kombinaci AI a tradičních nástrojů se ZonerAI Editor stává free alternativou Canvy, která navíc pochází z Česka.
Český hráč mezi světovou elitou
Za ZonerAI stojí Zoner a.s., česká společnost s více než 30 lety zkušeností v oboru a miliony uživatelů po celém světě. Jejím vlajkovým produktem je Zoner Studio – profesionální software pro úpravu, správu a hromadné zpracování fotografií i videí. Pokud hledáte maximální kontrolu a nástroje pro profesionály, právě tam najdete vše od postprodukce až po export pro tisk.
A co je opravdu unikátní – ZonerAI běží na vlastní infrastruktuře, konkrétně na výkonném AI clusteru ZonerCloudu. To znamená maximální kontrolu nad výkonem, rychlostí i bezpečností dat. Žádné spoléhání na zahraniční řešení – celé AI kouzlo běží doma, v Česku.
ZonerAI Editor je nástroj, který dělá úpravy fotek dostupné každému. Rychlý, snadný a neuvěřitelně výkonný – konkurence světových editorů, která má kořeny v Česku.
