Windows App: Pracujte odkudkoliv, kdykoliv

Microsoft nedávno uvedl aplikaci Windows App, která přináší změnu v přístupu ke cloudovým službám napříč platformami. Tato aplikace sjednocuje prostředí a poskytuje konzistentní zážitek pro uživatele připojující se k Windows z různých zařízení, což má potenciál výrazně ovlivnit způsob, jakým využíváme Windows v pracovním prostředí.

Windows App UI

Jednotný přístupový bod

Windows App je navržena jako centrální rozhraní pro cloudové služby Microsoftu, včetně Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box a Remote Desktop Services. Tento přístup umožňuje snadno spravovat zdroje z jednoho místa, což výrazně zjednodušuje práci jak pro IT profesionály, tak pro koncové uživatele. Hlavní výhodou je možnost přístupu k Windows prostředí a aplikacím prostřednictvím různých zařízení, bez ohledu na nativní operační systém.

Na Windows se lze aktuálně připojovat pouze do cloudových služeb Microsoftu. Nelze použít pro RDP připojení na servery. To je možné pouze ze zařízení s macOS, iOS a Android (zatím pouze preview).

Podpora napříč platformami

Aplikace je dostupná na různých platformách, jako jsou Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android a webové prohlížeče. Android však zatím aplikaci podporuje jen testovací verzi (preview). Tento krok je dalším záměrem Microsoftu, jak zajistit přístup k Windows aplikacím odkudkoli a nabídnout flexibilní řešení pro hybridní pracovní model​.

Pro využívání Windows verze Windows App je nezbytné přihlášení pomocí Microsoft účtu, což zajišťuje bezpečný přístup ke službám a synchronizaci mezi zařízeními. Na macOS, iOS a Androidu přihlášení není potřeba.

Rozšířené funkce a podpora RDP

Windows App zahrnuje řadu funkcí pro vyšší flexibilitu, jako je:

Podpora více monitorů.

Vlastní rozlišení displeje.

Dynamické rozlišení displeje a škálování.

Přesměrování zařízení, jako jsou webkamery, zvuková zařízení, úložná zařízení a tiskárny.

Optimalizace pro Microsoft Teams.

Přihlášení s více účty a snadné přepínání mezi nimi.

Aplikace zatím nepodporuje základní RDP protokol na Windows zařízeních, což je u aplikace zaměřené na vzdálený přístup překvapující. Microsoft tento krok plánuje do budoucna napravit.

Budoucnost Windows App

Do budoucna se očekává rozšíření funkcionality Windows App. Microsoft by mohl postupně přidávat podporu pro další nástroje a služby, například přístup ke klasickým Windows aplikacím bez nutnosti nativního OS Windows. S tím, jak se Microsoft zaměřuje na cloudová řešení, by Windows App mohla v budoucnu nabídnout větší integraci se službami třetích stran, čímž by se ještě více rozšířil její potenciál jako centrálního bodu pro práci odkudkoli​.

V praxi by to mohlo změnit způsob, jakým lidé přistupují k IT infrastruktuře, a přinést lepší zážitek nejen ve firemním, ale i v osobním prostředí. Windows App by mohla postupně přispět ke sjednocení zážitku na všech platformách a stát se oblíbenou volbou pro hybridní práci i vzdálený přístup​.

