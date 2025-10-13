ZONER Cookies

Den výživy se blíží. Jak proměnit vášeň pro zdraví v úspěšné online podnikání?

13. října 2025
Vojtěch Tomášek

Každý rok 16. října si připomínáme Světový den výživy, což je ideální příležitost zamyslet se nejen nad tím, co jíme, ale také nad obrovským potenciálem, který se skrývá v podnikání v oblasti zdraví a wellness. Zájem Čechů o zdravý životní styl, kvalitní potraviny a pohyb neustále roste. Tento trend otevírá dveře novým podnikatelským příležitostem, které mohou začít jednoduchým krokem, třeba registrací domény.

Doba, kdy bylo zdraví vnímáno jen jako absence nemoci, je dávno pryč. Dnes je to aktivní životní styl, kterému jsou lidé ochotni věnovat čas i peníze. Lidé si více uvědomují důležitost prevence a investují do svého zdraví, což se projevuje rostoucím zájmem o služby fitness center a nutričních poradců. Od roku 2023 se návštěvy posiloven zvýšily o 51 % (zdroj).

Ruku v ruce s tím jde i revoluce v nakupování. Segment online prodeje potravin v Česku zažil v posledních letech enormní růst s průměrným ročním tempem 106 %. Očekává se, že do roku 2025 se podíl online prodeje na celkovém trhu s potravinami v ČR více než zdvojnásobí (zdroj). To je obrovská příležitost pro e-shopy se specializovanou a zdravou výživou. 

Mezi hlavní trendy ve stravování pro nadcházející období navíc patří rostlinná strava (plant-based), konzumace přirozených a minimálně zpracovaných potravin („whole food“) a jídla, která pozitivně ovlivňují náladu („mood on the menu“). Tyto trendy přímo nahrávají specializovaným blogům, e-shopům a online kurzům.

Jak souvisí domény se zdravým životním stylem a proč jsou klíčové?

Pokud plánujete podnikat v oblasti zdraví a fitness, bezesporu potřebujete profesionální web. Web je často prvním místem, kde se s vámi zákazník setká a kam se pak vrací. No a doména je jako jeho adresa – musí být snadno zapamatovatelná a důvěryhodná. 

Dalším důvodem, proč nad doménou vůbec přemýšlet je budování brandu. Ne všichni začínající trenéři a e-shopaři s potravinami ví, že existují i jiné domény než .CZ a .COM. A vzhledem k tomu, že doménou vše na internetu začíná je dobré znát možnosti, které vám svět domén nabízí. 

Pokud se například chcete etablovat jako expert na kondici a zdraví, je doména .FIT ideální volba. Adresa jako www.vasetreninky.fit buduje vaši osobní značku a důvěryhodnost v oboru, kde je osobní přístup klíčový.

Nebo například provozujete posilovnu, jógové studio nebo online komunitu? Doména .FITNESS je mezinárodně srozumitelná a ideální pro budování silné značky.

Na své si přijdou i odborníci na stravování, kteří pomáhají lidem s jídelníčky. Adresa s doménou .DIET okamžitě komunikuje vaši specializaci. V době populárních diet jako keto nebo přerušovaný půst je to skvělý způsob, jak se odlišit.

Posledním příkladem mohou být prodejci lokálních produktů nebo restauratéři? Pro ty může být ideální volbou třeba doména .FOOD

Najděte si tu pravou doménu a spolehlivý hosting

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv cestu v online světě zdraví a výživy, základem je doména. U CZECHIA.COM, největšího registrátora domén v České republice, si můžete vybrat z více než 800 koncovek a najít tak tu, která dokonale vystihne vaše podnikání.

No a aby váš web běžel rychle a bez problémů, potřebujete spolehlivý hosting. Hosting od CZECHIA.COM byl vyhlášen vítězem ve velkém srovnání českých hostingů na Živě.cz, takže se můžete spolehnout, že vaše stránky, e-shop nebo blog budou vždy dostupné pro vaše zákazníky.

Vojtěch Tomášek

Jsem redaktor se zájmem o technologie, grafický design a IT. Je pro mě klíčová zpětná vazba a podněty od čtenářů. Chci tak tvořit obsah, který nejen informuje, ale také inspiruje a obohacuje. Od dokončení vysoké školy se věnuji převážně grafice a IT. Když zrovna nejsem v redakci Intervalu, jsem v přírodě nebo se právě snažím dokončit quest v nejnovějším Zaklínači.

