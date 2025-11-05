Úpravy fotek v Zoner AI: Jak zvětšit rozlišení online zdarma
Máte hezkou fotku, ale v malém rozlišení? Potřebujete ji vytisknout, použít na webu nebo upravit pro sociální sítě, aniž by ztratila kvalitu? S funkcí „Zvětšit“ v Zoner AI to zvládnete během pár vteřin – online, zdarma a bez registrace. Ukážeme vám, jak na to, v několika krocích.
Co je Zoner AI a proč ho použít
Zoner AI je český nástroj, který využívá umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, takže nemusíte nic instalovat ani se registrovat.
Zoner AI Editor (Zdroj: ZonerAI.com)
Editor obsahuje několik AI funkcí, přičemž jednou z nich je funkce „Zvětšit“. Ta dokáže rozšířit rozlišení fotografie až několikanásobně, aniž by ztratila kvalitu. Zoner AI dopočítá nové pixely podle struktury původního obrazu – zachová hrany, detaily i barvy.
A co je nejlepší – Zoner AI můžete používat bez omezení a bez kreditů, na rozdíl od nástrojů jako Midjourney nebo Adobe Firefly.
Jak zvětšit rozlišení krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, který chcete zvětšit. Můžete použít formáty JPG i PNG.
- Vyberte nástroj „Zvětšit“ – Po nahrání fotky zvolte v nabídce nástroj „Zvětšit“. Editor vám automaticky ukáže aktuální rozlišení obrázku a navrhne několik variant zvětšení (např. 2×, 4×).
- Spusťte zvětšení rozlišení – Klikněte na „Zvětšit“. Umělá inteligence během několika sekund vytvoří tři varianty, ze kterých si můžete vybrat. Každá verze se liší mírou doostření a detailností. Vyberte tu, která nejlépe odpovídá vašemu účelu (tisk, web, sociální sítě).
- Zkontrolujte kvalitu – Porovnejte původní a zvětšenou verzi. Zoner AI zachovává detaily i při velkém navýšení rozlišení. Můžete si přiblížit obraz a zkontrolovat, jak si nástroj poradil s texturami a hranami.
- Uložte výsledek – Jakmile jste spokojeni, klikněte na „Uložit“ a stáhněte hotový obrázek v požadovaném formátu (JPG nebo PNG).
Tipy pro lepší výsledek
- Začněte s co nejkvalitnějším originálem – čím víc dat má AI k dispozici, tím lepší bude výsledek.
- Používejte přiměřené zvětšení – u extrémních hodnot (např. 8×) se mohou začít objevovat artefakty.
- Pro portréty zvolte měkčí variantu – příliš ostré detaily mohou zvýraznit šum.
- Pro texty nebo grafiku volte nejostřejší variantu – písmo zůstane čitelné a kontrastní.
- Kombinujte se zbytkem nástrojů – po zvětšení můžete obrázek dál upravit, třeba doladit barvy, pozadí nebo kontrast.
Funkce „Zvětšit“ v Zoner AI je ideální pro všechny, kteří chtějí z menších fotografií získat maximum kvality. Ať už potřebujete zvětšit snímek z mobilu, starší fotografii z archivu nebo obrázek stažený z internetu, Zoner AI zajistí, aby výsledek zůstal ostrý, detailní a přirozený.
Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – nahrajte obrázek, spusťte zvětšení a sledujte, jak umělá inteligence dokáže malou fotku proměnit v ostrý, profesionálně vypadající snímek. A to rychle, jednoduše a zcela zdarma, přímo ve vašem prohlížeči.
