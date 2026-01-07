Nejlepší registrátor domén .cz? Podle CZ.NIC je to CZECHIA.COM
Kvalita registrace domén se běžně posuzuje podle ceny nebo nabídky doplňkových služeb. Existuje ale i oficiální systém hodnocení, který se zaměřuje na technickou úroveň, bezpečnost a profesionalitu registrátorů domény .cz. Podle aktuální certifikace sdružení CZ.NIC dosáhl nejvyššího pětihvězdičkového hodnocení pouze jeden registrátor na českém trhu – CZECHIA.COM. Co tato certifikace znamená v praxi a proč by měla zajímat provozovatele webů i e-shopů?
Registrátoři domén – jak systém funguje
Registrace domén v Česku je založena na oddělení centrální správy a komerčních služeb. Doménu .cz spravuje sdružení CZ.NIC, které provozuje centrální registr, stanovuje pravidla a zajišťuje technickou stabilitu celého systému. Samotné domény ale neprodává, píše web CZ.NIC.
Registraci, prodlužování a správu domén zajišťují akreditovaní registrátoři – komerční firmy, které jsou technicky napojené na registr CZ.NIC a splňují jeho podmínky (například Forpsi, Wedos, ACTIVE 24 nebo právě CZECHIA.COM)
Přes ně si uživatel doménu zaregistruje, nastavuje DNS nebo řeší převody. Všichni registrátoři mají k registru rovný přístup, liší se však úrovní služeb, podporou a doplňkovými funkcemi.
Nad rámec základní akreditace existuje dobrovolná certifikace registrátorů, která hodnotí technickou úroveň, bezpečnost a kvalitu služeb. Výsledné hvězdičkové hodnocení pomáhá uživatelům lépe posoudit, jaký servis mohou od registrátora očekávat.
Proč na výběru registrátora skutečně záleží
Pro české firmy a tvůrce webů je doména .cz stále silným symbolem důvěry a lokální relevance. Patří mezi nejpoužívanější národní domény v Evropě a využívá ji více než 1,5 milionu webů. Samotná doména ale nestačí. Zásadní roli hraje i registrátor, který ji spravuje.
Ten má přímý vliv na stabilitu a bezpečnost provozu, rychlost řešení problémů i možnosti pokročilé správy domén, například přes API nebo hromadné změny. Kvalitní registrátor zároveň nabízí transparentní ceny a jasné podmínky. To je důležité zejména u firemních webů a e-shopů, kde může výpadek nebo chyba znamenat finanční ztráty.
Výběr registrátora proto není jen formální krok, ale rozhodnutí, které ovlivňuje dlouhodobou spolehlivost a důvěryhodnost online projektu.
Co znamená 5★ hodnocení CZ.NIC?
Certifikace registrátorů od CZ.NIC hodnotí kvalitu služeb, technickou infrastrukturu, bezpečnostní standardy i transparentnost. Nejvyšší pětihvězdičkové ocenění znamená například:
- Maximální úroveň zabezpečení domén – kombinace technických ochran (DNSSEC) a profesionálního bezpečnostního provozu včetně vlastního CSIRT týmu.
- Transparentní a stabilní provoz – domény jsou spravovány s minimem výpadků a s jasným přístupem k údajům.
- Odborná podpora 24/7 – technická podpora přímo certifikovanými specialisty.
- Kvalitní rozhraní a automatizace – včetně API, hromadné správy domén nebo moderních funkcí jako AI pomocník pro výběr názvu.
Podle CZECHIA.COM toto hodnocení reflektuje nejvyšší možnou úroveň služeb, kterou na českém trhu žádný jiný registrátor aktuálně nemá.
Když rozhodují technické detaily – CZECHIA.COM a 5★ certifikace
V rámci českého trhu registrátorů domén si CZECHIA.COM od Zoneru buduje pozici technicky silného a komplexního poskytovatele služeb internetu.
Patří k prvním působícím registrátorům na českém trhu. Více než 30 let se zaměřuje na registraci a správu domén, webhosting a související internetové služby pro firmy i jednotlivce.
Jako akreditovaný registrátor domén .cz je technicky napojena na centrální registr CZ.NIC a zajišťuje přímou správu domén pro zákazníky. Kromě české koncovky nabízí stovky dalších TLD, přehlednou administraci, podporu DNSSEC a nepřetržitou technickou podporu 24/7. Součástí portfolia jsou také hostingové a e-mailové služby včetně WordPress řešení.
V aktuální certifikaci registrátorů CZ.NIC získala CZECHIA.COM nejvyšší možné hodnocení 5★ a jako jediná na trhu. Je tedy nejlepší registrátor domén .cz.
Pětihvězdičková certifikace tak není jen formální ocenění, ale potvrzení vysokého standardu služeb, které mají přímý dopad na bezpečný a spolehlivý provoz domén a webových projektů v českém prostředí.
