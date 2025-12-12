Jak oživit newslettery animovanými GIFy: jednoduchý postup díky ZonerAI
Animované GIFy jsou dnes jedním z nejjednodušších způsobů, jak newsletterům vrátit život. Přitahují pozornost, zvyšují prokliky a dokážou i z obyčejné kampaně udělat něco, co si lidé opravdu všimnou. A díky ZonerAI si vlastní mikro-animace vytvoříte během pár sekund – jednoduše, online a zdarma.
Proč GIFy v newsletterech fungují tak skvěle
GIFy nejsou jen „hezká dekorace“. V e-mail marketingu fungují proto, že využívají principy lidské pozornosti a podporují chování, které marketeři potřebují – zastavení scrollu, delší vizuální pozornost a vyšší ochotu kliknout. A právě proto mají animované prvky dlouhodobě lepší výsledky než statické obrázky.
- Přitahují pozornost – lidský mozek reaguje na pohyb okamžitě, GIF zastaví scroll.
- Zvyšují engagement (zapojení) – zlepšují míru prokliku i interakce.
- Jsou rychlejší než video – spustí se automaticky, nevyžadují ovládání ani zvuk.
- Ukazují věci v akci – ideální na prezentaci produktu, změny variant nebo krátký postup.
- Posilují vizuální hierarchii – dovedou oko k CTA a zvýrazní klíčové sdělení.
- Budí emoce – jemná animace rychleji přenese náladu či atmosféru značky.
- Mají širokou podporu – většina moderních e-mailových klientů GIFy bez problémů zobrazí.
Podle dat z Litmus Email Marketing Report animované obrázky zvyšují zapojení u části kampaní o desítky procent – zvlášť v hero sekci newsletteru, v CTA nebo u produktových prezentací.
K čemu GIFy v e-mailu využít?
Animované GIFy dokážou newsletter nejen oživit, ale také výrazně zpřesnit komunikaci. Tady jsou nejčastější a nejúčinnější způsoby, jak je využít:
- Zvýraznění hlavní nabídky – GIFy okamžitě přitahují pozornost, takže se perfektně hodí pro slevy a časově omezené akce, zahájení kampaně, nový produkt nebo exkluzivní nabídku pro newsletter odběratele. Jemné „pulzování“, bliknutí nebo animovaná šipka často udělají víc práce než velký text.
- Prezentace produktu v pohybu – místo statického obrázku můžete ukázat rotaci produktu, změny barev a variant, rychlé představení funkcí či krátkou sekvenci „unboxingu“. Tohle je skvělé pro e-shopy, kde zákazník lépe pochopí, co kupuje.
- Před/po efekty – ideální na úpravu fotografie, kosmetické či úklidové služby, design a rekonstrukce, retuše produktu. Jeden GIF = dvě informace jedním pohledem.
- Mikro-animace CTA – malý pohyb může zvýraznit tlačítko, naznačit akci („klikni sem“) a vizuálně navigovat uživatele. Tahle drobnost často zvyšuje míru prokliku.
A další – storytelling a branding, mini tutoriály a funkční ukázky, upoutání na další sekce, sezónní a emoční efekt nebo oživení dlouhého newsletteru
Proč zrovna ZonerAI
Zoner AI je český nástroj, který využívá umělou inteligenci pro úpravu a generování obrázků. Funguje přímo v prohlížeči, takže nemusíte nic instalovat ani se registrovat.
Editor obsahuje několik AI nástrojů, přičemž jedním z nich je funkce „Vytvořit video“. Jde o jednoduchý generátor animací a smyček, který z jednoho obrázku vytvoří krátké video ve formátu MP4 nebo GIF během pár sekund.
Tento AI nástroj se výborně hodí na krátké animace na sociální sítě, prezentaci nejrůznějších produktů, jednoduché vizuální efekty nebo oživení statického obrázku.
Jak vytvořit GIF v Zoner AI krok za krokem
- Otevřete web ZonerAI.com a zvolte možnost Zoner AI Editor.
- Nahrajte fotku – Klikněte na tlačítko „Nahrát obrázek“ a vyberte snímek, ze kterého chcete vytvořit GIF.
- Vyberte nástroj „Vytvořit video“ – Po nahrání fotky zvolte v nabídce nástroj „Vytvořit video“. Zobrazí se několik možností – kvalita videa (480p nebo 720p – doporučeno pro sociální sítě a web), formát videa (MP4 nebo GIF), délka videa (3 sekundy nebo 5 sekund).
- Zvolte další parametry – Po nastavení základních parametrů můžete využít také volitelné efekty. K dispozici je například AI zvětšení 2×, které před generováním zvýší ostrost a kvalitu obrázku, nebo efekt Ping-Pong. Ten po přehrání animaci pustí pozpátku a vytvoří plynulou smyčku – ideální pro GIFy a loopingové vizuály.
- Klikněte na „Generovat“ – Umělá inteligence během pár sekund vytvoří video podle zvolených parametrů. Poté vám nabídne tři různé varianty animace, ze kterých si můžete vybrat tu nejlepší.
- Uložte si výsledek – Jakmile si vyberete preferovanou variantu, klikněte na „Uložit“ a stáhněte si hotové video ve formátu GIF.
Animované GIFy newsletterům dodají život
Animované GIFy patří mezi vizuály, které dokážou v e-mailu upoutat pozornost rychleji než statické obrázky. Umí dodat newsletteru dynamiku a zvýraznit klíčové sdělení, které by jinak snadno zapadlo. Zároveň však nejde o univerzální řešení – GIF je starší formát, má svoje limity (velikost, kompatibilita, možné rušení) a při neuváženém použití může e-mail spíše přetížit než vylepšit.
Proto má smysl přistupovat k animacím strategicky. Nejde o to dávat GIF do každého newsletteru, ale používat ho tam, kde skutečně pomůže přitáhnout oči – třeba na slevu, CTA nebo novou funkci. Jemná, dobře zvolená mikro-animace dokáže podpořit akci a zvýšit zapojení, zatímco všudypřítomné animace mohou spíše uškodit. Klíčem je tedy uvážlivé, cílené použití.
A hlavně, dnes je to jednodušší než kdy dřív. ZonerAI Editor otevírá cestu i těm, kteří nikdy nezkoušeli animovat. Kombinace AI generování a jednoduchého skládání obrázků vytváří funkční GIFy během pár sekund.
Výsledkem jsou výraznější newslettery, vyšší míra zapojení a větší šance, že si zákazník skutečně všimne toho, co mu chcete říct.
Vyzkoušejte si to sami na ZonerAI.com – nahrajte obrázek, zvolte parametry a vyberte si z několika verzí hotového videa.
