Česká odpověď na MidJourney a DALL-E: Zoner představuje AI tvůrce obrázků ZDARMA

AI generování obrázků se v posledních letech stalo jedním z nejvíce fascinujících technologických pokroků. Nástroje jako DALL-E, MidJourney nebo Stable Diffusion přinesly možnost tvořit neuvěřitelně realistické a kreativní vizuály jen pomocí textového zadání. Teď se na scéně objevuje nový hráč – český AI Tvůrce obrázků od Zoneru, který zvládá generovat ve 4K!

Zatímco světové AI generátory často vyžadují složité nastavení nebo placené členství, Zoner AI Tvůrce obrázků je dostupný zcela zdarma v prohlížeči. Umožňuje tak každému, od začátečníků po profesionály, tvořit kvalitní obrázky odkudkoliv, během několika sekund.

V tomto článku se podíváme na to, co AI Tvůrce obrázků umí, jak se liší od konkurence a proč byste ho měli vyzkoušet už dnes.

Jak AI Tvůrce obrázků funguje?

S nějakým AI generátorem obrázků jste se už velmi pravděpodobně setkali. Umožňují vytvářet libovolné scény, objekty nebo umělecká díla jen pomocí textových zadání. Stačí popsat, co si představujete, a během několika sekund získáte unikátní obrázek.

To je užitečné především pro tvůrce obsahu, například pro novináře, blogery, grafiky nebo marketéry. Využití v nich však najde kdokoliv, kdo rád vizualizuje své nápady. Využití jsou v podstatě nekonečná od tvorby vizuálů do reklam, přes generování náhledových obrázků až po tvorbu vtipných memu na sociální sítě.

Většina online generátorů je však schovaná za nějakým typem předplatného nebo v rámci nich existují omezení na počty generovaných obrázků, jejich velikost, poměr stran apod. To často stačí na to, aby byl běžný uživatel odrazený ještě před tím než si nástroj patřičně otestuje. Společnost zoner na to však jde jinak. Každý uživatel může vytvářet zdarma bez omezení a to až do velikosti 4K (při využití funkce zvětšení až 8K). To je mezi AI generátory opravdová rarita.

Co Zoner AI Tvůrce obrázků umí?

První, co vás překvapí, bude rychlost generování. Zadáte prompt, kliknete a během několika sekund vidíte hotový obrázek. Žádné čekání v dlouhých frontách nebo složité nastavování parametrů. Prostě napíšete, co chcete, a AI svižně zareaguje.

Kvalita výstupu je velmi dobrá, v podstatě srovnatelná se špičkovými nástroji typu Midjourney a Dall-E. Obrázky vypadají věrohodně, respektují zadání a často vygeneruje naprosto unikátní a nečekaný výsledek.

Občas se stane, že v obrázcích najdete šest prstů nebo doutník, který roste ze rtu, ale díky neomezenému generování, můžete mít do pár vteřin nový, lepší výsledek.

Velkým tahounem AI Tvůrce obrázků je generování ve 4K. Oproti běžným generátorům, které většinou generují 1024x1024px, je to jedinečný nadstandard. A pokud chcete ještě lepší výsledek, můžete si obrázek nechat upscalovat až na 8K!

AI Tvůrce obrázků si poradí s neuvěřitelnou škálou stylů. Ať už jde o umělecké malby jako akvarel, olejomalbu nebo komiksovou ilustraci, fotorealistické snímky zahrnující portréty, krajiny či městské scény, nebo fantasy a sci-fi světy plné epických vesmírných bitev a kyberpunkových panoramat – vše generuje s ohromující přesností. Stejně dobře zvládá i pixel art, ideální pro herní design, cinematic scény, které vypadají jako z filmového záběru, tematické plakáty s texty nebo loga. Možnosti jsou prakticky neomezené.

AI Tvůrce obrázků tak zvládne vše, co byste od prvotřídního generátoru čekali. Stojí si velmi dobře i vedle zavedených světových hráčů. A navíc je zdarma, v češtině a generuje ve 4K. Po několika testech vám bude jasné, že tohle je ten nástroj, který si zamilujete.

Jak si ho vyzkoušet?

Vyzkoušet AI Tvůrce obrázků je snadné – stačí přejít na zonerai.com a pustit se do tvorby. Žádná povinná registrace, žádná instalace, stačí jen zadat popis a kliknout na tlačítko generovat.

Pokud nevíte, čím začít, zkuste třeba:

✔ „Mystická mlžná krajina s roztroušenými ruinami starověkého města, jemné ranní světlo, filmový styl.“

✔ „Roztomilé štěně sibiřského huskyho v zasněženém lese, ultra detailní, fotorealistické.“

✔ „Sci-fi město v neonových barvách, létající auta, futuristická atmosféra.“

✔ „Historický rytíř ve zbroji, dramatické nasvícení, renesanční malířský styl.“

Možnosti jsou nekonečné!