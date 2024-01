AI na dosah ruky: Jak je to s AI v osobních zařízeních?

Na začátku ledna proběhla v americkém Las Vegas technologická konference CES 2024. Letošní ročník byl z velké části věnován AI. Technologickým firmám tak konference posloužila jako pódium pro odhalení nejnovějších trendů právě v oblasti umělé inteligence. Pojďme se společně podívat na to, co letošní ročník přinesl. Konkrétně se podíváme na nový koncept AI počítačů, a jak tento technologický pokrok ovlivní naši každodenní interakci s elektronikou.

Koncept AI PC

Po letech poměrně silné poptávky během koronavirové pandemie se trh s osobními počítači opět zpomaluje. I přes tento útlum však světoví hráči na trhu nespí. Již před lednovou konferencí CES 2024 představil Intel svůj koncept pro AI PC, tedy osobní počítač, s komponentami (NPU), které jsou speciálně navrženy pro provozování výkonného softwaru s akcelerací AI. Intel tak učinil o poznání později než jeho konkurent AMD, který svůj koncept představil již před půl rokem a jejich procesory s AI podporou jsou již k dostání.

Například u nás v Zoneru již procesory od AMD Ryzen™ 7 7840HS máme a mimo to jsme již v půlce minulého roku začali využívat serverové procesory s podporou AI v ZonerCloudu.

Své koncepty představili také další výrobci, kromě Intel Core Ultra a AMD Ryzen víme například o Snapdragon X Elite od společnost Qualcomm. Před oficiálním zahájením veletrhu CES představila tři nové grafické procesorové jednotky (GPU) také společnost Nvidia. Její GPU budou součástí nejnovější generace počítačů Acer, Dell, HP, Lenovo a Samsung.

Fotografie (CTA) z CES 2024 (zdroj)

Koncept osobních počítačů s AI může představovat velkou změnu v této oblasti. Do teď fungovala velké většina modelů na cloudu. To však vyžaduje obrovské množství energie a vytváří to určité bezpečnostní problémy. Vývoj AI hardwaru pro osobní počítače může tyto problémy vyřešit. Zároveň to umožní běžným uživatelům používat a trénovat vlastní AI asistenty nebo modely lokálně bez obavy z úniku dat.

Výhody AI PC

Kromě dříve zmíněných výhod přináší příchod AI na osobní zařízení také další výhody. V budoucnosti by měly být veškeré aplikace využívající AI na našich počítačích rychlejší. Již v tuto chvíli se s takovými aplikacemi potkáváme v online video komunikaci, kde se AI používá ke zvýšení kvality obrazu nebo úpravě pozadí. Výhody pociťují také grafici, videomakeři a audio inženýři, kteří již nyní využívají AI k úpravě a generování grafiky, videa nebo hudby.

V blízké budoucnosti si na své přijdou i hráči video her. Konkrétně budou ve hrách moci komunikovat s inteligentními NPC (non-playable character), podobně jako s textovými modely (ChatGPT nebo Bard). Herní nadšenci si také budou moci zahrát proti učícím se AI protivníkům, kteří se budou neustále zlepšovat a adaptovat. To vše by mělo prohloubit herní zážitek.

Windows Copilot

Zajímavostí z konference je také AI copilot, který Windows představil již dříve (dostupná ve Windows 11, verze 22h2), ale nyní se pro něj objeví nová klávesa na standardní klávesnici. Klávesa bude napravo od mezerníku. Po více než 30 letech se tak změní vzhled klávesnice. AI copilot funguje na bázi GPT-4. To je možné díky partnerství s OpenAI, kde je Microsoft velkým investorem.

Copilot je tedy takový osobní asistent pro všechny. Už nyní je schopen měnit nastavení systému (změna režimu napájení, monitoru nebo například změna tapety), vytvářet obsah (psaní příběhů nebo tvorba a úprava obrázků), provádět zadané úkoly (psaní emailů, zpráv, vytváření apod.) nebo odpovídat na otázky. Momentálně však Microsoft Copilot funguje stále na cloudu s čímž se pojí dříve zmíněné nevýhody.

AI Notebooky

Kromě samotného konceptu AI PC byly představeny i konkrétní modely AI notebooků, které budou nové komponenty obsahovat. Jedním z prvních výrobců, kteří uvedou své AI notebooky na trh je společnost Dell. Ta představila model tři modely XPS s procesorem Intel Core Ultra s dedikovaným NPU. Notebooky by měly být vhodné pro běžnou pracovní zátěž a ty nejvýkonnější i pro hráče a jiné náročnější úkoly. Nové XPS modely budou dostupné pravděpodobně v první půlce roku 2024.

Nově představené notebooky Dell XPS (zdroj)

Společnost Acer představila také dva nové notebooky Swift Go a jeden Swift X s procesorem Intel Core Ultra (Meteor Lake) s integrovaným NPU. Obě řady jsou vybaveny Windows Copilot tlačítkem a používají funkce Temporal Noise Reduction a filtraci zvuku a videa pomocí umělé inteligence. Dalším výrobcem, který představil novou řadu notebooků s AI je Lenovo. Lenovo představilo kompletní řadu více než 40 nových zařízení. Konkrétně na řady Lenovo Yoga™, ThinkBook™, ThinkPad™, ThinkCentre™ a Legion™. Podobně jsou na tom i jiní výrobci.

Letošní ročník CES 2024 přinesl fascinující pohled na nový koncept AI počítačů. Intel, AMD, Qualcomm, Nvidia a další představili nové inovace, které mají potenciál změnit způsob, jakým interagujeme s osobními zařízeními. Nové AI počítače slibují nejen snížení energetické náročnosti, ale také zvýšení výkonu a možnost lokálního využití, bezpečného trénování a používání vlastních AI modelů.

Ani s představením konkrétních modelů AI notebooků, však nemůžeme s jistotou říct, jestli se AI PC na trhu osvědčí. Na to si ještě budeme muset počkat. Další rozvoj AI aplikací a jejich integrováním na naše zařízení by nám by nám však brzy mohl přinést odpovědi.