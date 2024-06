Aukce CZ domén: Jak vydražit expirovanou CZ doménu?

Většina z vás pravděpodobně zaznamenala nedávné zavedení aukčního systému pro expirované domény CZ. V minulosti se mohlo stát, že ke stovkám (až tisícům) propadlých domén získalo přístup jen několik málo uchazečů (kvůli technickým a administrativním omezením). Správce domény, CZ.NIC, jej proto spustil ve snaze umožnit většímu počtu zájemců se o tyto domény ucházet.

Dalším, souvisejícím, důvodem bylo odstranění prostředníků. Tím je myšleno odstranění služeb třetích stran, které nabízely tzv. odchyt domén. Právě kvůli dříve zmíněným komplikacím a omezenému přístupu k registracím expirovaných domén, nabízeli někteří registrátoři zájemcům, že ně expirovanou doménu registrují. Za což si samozřejmě brali provizi. Tu nyní získá CZ.NIC, jelikož aukcí se nově mohou zúčastnit pouze koncoví zákazníci.

Kdo se může aukce zúčastnit?

Jak již bylo zmíněno v úvodu, CZ.NIC chce umožnit přístup k expirovaným doménám více zájemcům. K aukcím má proto přístup kdokoliv z ČR nebo EU s dostatečně ověřenou elektronickou identitou.

Fyzická osoba (ČR) musí mít registrovaný účet MojeID alespoň na úrovni „značná“.

Právnická osoba (ČR) musí mít validovaný účet MojeID.

Fyzické osoby ze zahraničí (EU) musejí disponovat elektronickou identitou na úrovni „značná“ dle nařízení eIDAS.

Jak aukce funguje?

V první řadě je důležité zmínit, že doména samotná se v aukci nedraží. Draží se pouze přednostní právo si ji registrovat. Doména následně musí být zaregistrována na identifikátor kontaktu, který v aukci přednostního práva zvítězil.

Kdy jde doména do aukce?

Pro umístění do aukce musí doména nejprve projít několika stádii. V první řadě musí expirovat. Následně doména ještě 30 dní funguje standardně. 31. den ji CZ.NIC vypne a dalších 30 dní není doména dostupná k opětovné registraci. Během této ochranné lhůty 60 dní (30+30) má původní vlastník stále přednostní právo doménu registrovat.

Jak probíhá aukce?

Následně přichází změna (oproti předchozímu způsobu uvolňování domén). Pokud vlastník nevyužije přednostního práva, je doména, na dobu 15 dní, zveřejněna v aukčním seznamu. Po uplynutí těchto 15 dní je dána do aukce. Domény jsou do aukce uvolňovány ve 12:00. Standardní doba trvání aukce je 9 hodin. Aukce může být prodloužena, pokud dojde k příhozu v posledních minutách aukce. Aukce může být prodlužována maximálně do 9:00 následujícícho dne. Pokud žádný z uchazečů nepřihodí, je doména po skončení aukce uvolněna k běžné registraci.

Zúčastnit aukce se můžete na stránkách www.domenovyprohlizec.cz.

Vyvolávací cena přednostního práva je u každé domény stanovena na 100 Kč. Samotné přihazování pak funguje automaticky. Systém tedy přihazuje sám. Vždy pouze tu nejnižší nutnou částku a to pouze do výše vámi nastavené celkové “maximální částky”. Minimální výše příhozu je předem definována a je úměrná aktuální dosažené částce.

POZOR: Doména může být zaregistrována pouze identifikátor kontaktu, který v aukci zvítězil. Jde tedy o kontakt uvedený v účtu MojeID.

Co se stane po vydražení domény?

Vítěz aukce má následně 7 dní na úhradu přednostního práva a následnou registraci domény u některého z registrátorů podporujících přímou registraci domény. V případě nezaplacení, nebo nevyužití přednostního práva, jsou aukce opakovány. Maximálně však 4x. Pokud výtěž nezaplatí za přednostní právo registrace domény, je po něm vymáhána smluvní pokuta ve výši vítězné částky (minimálně 1000 Kč).

Do historicky první aukce CZ domén šlo 611 expirovaných domén. Podle serveru lupa.cz byl největší zájem o doménu dro.cz, která se vydražila za 5 100 Kč. Celkově bylo vydraženo 58 domén za skoro 30 tisíc Kč.

Zdroje:

https://aukce.nic.cz/cs/co-jsou-aukce-domen/

https://aukce.nic.cz/cs/jak-se-zapojit-do-aukce/

https://aukce.nic.cz/cs/