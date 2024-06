Proč investovat do nejvýkonnějších VPS s AMD EPYC procesory

IT infrastruktura je základem efektivního a spolehlivého provozu většiny firem. Jak se o ni správně starat a jak ji zlepšovat? Odpověď se skrývá v jejím základu. Konkrétně je dobré zaměřit se na základní komponenty výpočetní techniky, tedy procesory (CPU).

Význam výkonných CPU

Výkonné procesory jsou klíčové pro zdokonalení IT infrastruktury. Moderní a optimalizované procesory zvyšují rychlost zpracování dat, zkracují dobu odezvy a zvyšují produktivitu a energetickou efektivitu. To vše může vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

V posledních letech bylo možné zaznamenat prudký nárůst výkonu těchto procesorů. Velcí hráči na trhu se (i díky požadavkům na AI) předháněli, kdo velkým světovým datacentrům nabídne ten nejvýkonnější a energeticky nejefektivnější procesor. Výsledkem jsou procesory AMD EPYC.

Proč investovat do AMD EPYC procesorů?

Jedním z hlavních důvodů, proč firmy investují do procesorů AMD EPYC, je jejich výkon. Tyto procesory dosáhly více než 300 světových rekordů v různých oblastech, včetně energetické efektivity, IoT, analýzy velkých dat a simulací. Nejnovější čtvrtá generace AMD EPYC procesorů má až 128 „Zen 4“ jader, každé s 1 MB L2 cache a 32 MB L3 cache na jedno CCD. Procesory podporují 12 kanálů DDR5 paměti, které mohou obsloužit až 12 TB paměti, a také rozšíření paměti CXL™ a podporu PCIe® 5.0 s až 128 linkami pro nejnovější grafické a úložné technologie.

Čtvrtá generace AMD EPYC (zdroj)

Bezpečnost a energetická efektivita

Každý procesor AMD EPYC™ obsahuje AMD Infinity Guard, sadu bezpečnostních funkcí, které zahrnují technologie jako Secure Memory Encryption (SME) a Secure Encrypted Virtualization (SEV). Tyto technologie chrání data jak v klidu, tak během jejich zpracování, a poskytují hardwarové šifrování a další pokročilé funkce pro minimalizaci rizika narušení bezpečnosti.

Dalším důvodem, proč se světové firmy obrací k procesorům AMD EPYC, je jejich vynikající energetická efektivita. Díky pokročilé 7nm technologii výroby a optimalizovanému designu jádra „Zen 4“, dokáží tyto procesory vykonat více práce na watt spotřebované energie než jejich předchůdci nebo konkurenční produkty. To hraje klíčovou roli v době, kdy se stále více zaměřujeme na udržitelnost a snižování nákladů na provoz.

Poměr cena/výkon

Procesory AMD EPYC nabízejí vynikající poměr cena/výkon. Firmy mohou zvýšit svou výpočetní kapacitu bez výrazného navyšování investic do hardwaru a energií. Tyto procesory jsou atraktivní volbou pro široké spektrum podniků, od malých a středních firem až po velké korporace a datová centra.

Příklady využití AMD EPYC

Mezi významné partnery využívající AMD EPYC 4. generace patří společnosti jako Dell Technologies, Lenovo, Supermicro, Cisco a Microsoft. Tyto firmy spoléhají na řešení od AMD pro provoz svých datových center, cloudových služeb, databází, analýzu dat, simulací, hyperkonvergované infrastruktury, virtualizace, síťových a telekomunikačních řešení nebo superpočítačů (zdroj).

ZonerCloud a AMD EPYC

Naše společnost Zoner a.s. začala využívat procesory AMD EPYC GENOA ve svých serverech již v průběhu minulého roku (po předchozích zkušenostech s AMD EPYC MILAN). ZonerCloud tak stal prvním poskytovatelem cloudových služeb v ČR, který tuto technologii začal využívat. Díky technologické výhodě AMD EPYC procesorů patří servery ZonerCloudu k nejrychlejším na trhu.

Nedávné srovnání výkonu, kde ZonerCloud předčil světové giganty Microsoft, Google a AWS (zdroj).

Díky naším pravidelným investicím do hardwaru a práci seniorních vývojářů představuje VPS od ZonerCloudu ideální řešení pro firmy, které chtějí mít tu nejvýkonnější IT infrastrukturu, aniž by musely investovat do drahého hardwaru. Naše servery, postavené na kvalitních základech, zajišťují spolehlivost a vysoký výkon pro velké i malé firmy v celé ČR.