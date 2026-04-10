Doména .eu slaví 20 let: Symbol digitální Evropy dospěl
7. duben 2026 se do historie internetu zapíše tučným písmem. Právě dnes je tomu přesně 20 let, kdy byla oficiálně spuštěna registrace domény .eu pro širokou veřejnost. Za dvě dekády své existence se tato koncovka stala nezaměnitelným symbolem Evropy na internetu a funkčním nástrojem pro miliony projektů po celém kontinentu.
Od latinky k řečtině a cyrilici
Cesta k plné inkluzi začala v prosinci 2009, kdy registr zavedl podporu IDN (Internationalized Domain Names). Díky tomu mohou evropští občané, firmy a organizace registrovat názvy webových stránek s využitím znaků všech 23 oficiálních jazyků Evropské unie.
To v praxi znamená, že identita na internetu již není omezena pouze na strohou latinku. Registrující mohou využívat:
- Českou a slovenskou diakritiku (háčky a čárky).
- Řeckou abecedu.
- Cyrilici (využívanou například v bulharštině).
EURid: Registr, který mluví vaším jazykem
Správce domény, sdružení EURid, je unikátní svou otevřeností. Jako jeden z mála světových registrů komunikuje se svými klienty, registrátory i samotnými držiteli domén ve všech oficiálních jazycích EU. Nejde jen o hezké PR gesto, ale o obrovskou administrativní výhodu, která šetří čas a nervy při řešení technických záležitostí.
.eu v číslech: Bezpečnost a růst
Aktuální statistiky EURID potvrzují, že doména .eu je v plné síle. K dnešnímu dni evidujeme:
|Kategorie
|Počet
|Celkový počet registrací
|3 731 133
|Domény v řečtině
|2 075
|Domény v cyrilici
|1 202
Ruku v ruce s rostoucím počtem domén jde i bezpečnost. Z celkového počtu je už téměř 800 tisíc domén plně zabezpečeno technologií DNSSEC, která chrání uživatele před podvržením falešných stránek a zvyšuje důvěryhodnost celého evropského webu.
Konec planých řečí, jde o dotace a projekty
Když se řekne „evropská doména pro obce“, zní to jako hezká, ale zbytečná fráze o sounáležitosti. Realita na úřadech je ale mnohem pragmatičtější. Starostové a úředníci to znají moc dobře: evropské dotace znamenají stohy papírů, přísné termíny a především povinnou publicitu.
Když obec získá miliony na novou cyklostezku, chytrou čističku, revitalizaci náměstí nebo přeshraniční spolupráci, potřebuje projekt někde srozumitelně prezentovat. Míchat složitou projektovou dokumentaci a PR dotačního fondu na oficiální – a často už tak přeplněný – web obce, je noční můra. A právě tady dává .eu doména největší smysl.
Slouží jako čistý, oddělený prostor vyhrazený výhradně pro daný projekt. Snadno a elegantně tak splníte přísná pravidla pro viditelnost evropského financování, nepřiděláte práci správcům hlavního obecního webu a občanům nabídnete přehledné informace na jednom místě.
Aby se ale z desítek podobných projektových webů a domén nezbláznilo IT oddělení nebo samotný starosta, je klíčové mít po boku registrátora, který chápe specifika veřejné správy. Správný registrátor domén ulehčí úřadům život tím, že nabídne jednoduchou správu všech domén z jednoho místa, vyjde flexibilně vstříc přísným pravidlům účtáren ohledně fakturace a ideálně přidělí i osobního Doménového Gurua, který případné technické zádrhely vyřeší po telefonu rovnou za ně.
Na co si dát pozor při registraci?
Pokud plánujete registraci .eu domény (ať už pro dotační projekt, firemní expanzi, nebo osobní portfolio), klíčový je výběr partnera, u kterého si ji pořídíte. Samotná koncovka je jen začátek.
Hledejte takového registrátora, který vám k doméně nabídne opravdové zázemí. Naprostým základem by měla být živá česká zákaznická podpora dostupná 24/7 – protože když vám spadne projektový web v pátek večer těsně před uzávěrkou vykazování, s automatickým chatbotem to opravdu nevyřešíte.
Při výběru se zaměřte také na nadstandardní služby zdarma, e-mail na vlastní doméně, webové stránky, SSL/TLS certifikát, automatické nasazení bezpečnostního standardu DNSSEC a ideálně i na kvalitní hosting. Nejlepší je zabít více much jednou ranou a vybrat si poskytovatele, který spolu s doménou nabízí i odladěný hosting, například pro WordPress. Postavit a spustit nový web je pak otázkou několika málo kliknutí.
