Edge computing vs. cloud computing: Jak se mění architektura moderního webu
Cloud computing byl dlouhodobě základem digitální infrastruktury. Aplikace, data i výkon se přesunuly do vzdálených datacenter, kde je lze snadno škálovat a spravovat. S nástupem IoT, AI a real-time aplikací ale přestává stačit. Do popředí se dostává edge computing, který posouvá výpočty blíže k uživateli. Jaký je mezi nimi rozdíl a proč se dnes nejčastěji kombinují?
Co je cloud computing
Cloud computing (cloudový výpočetní systém) je model, ve kterém využíváte výpočetní zdroje (například úložiště, výkon nebo databáze) ze vzdálených datacenter přes internet, místo provozu vlastních serverů. Infrastrukturu si pronajímáte od poskytovatelů a platíte jen za to, co skutečně využijete, přičemž kapacitu lze podle potřeby snadno navyšovat nebo snižovat, píše web Digital Ocean.
Tento přístup je ideální pro webové aplikace, SaaS služby nebo analýzu dat, kde hraje roli centralizovaná správa a škálovatelnost. Pokud aplikace nevyžaduje okamžité zpracování dat nebo extrémně nízkou latenci, bývá cloud nejjednodušším a nejefektivnějším řešením.
Co je edge computing
Edge computing (edge výpočetní systém) je distribuovaný model, který zpracovává data co nejblíže jejich vzniku – na lokálních zařízeních nebo edge serverech, místo spoléhání na centrální cloud. Díky tomu snižuje latenci, omezuje přenos dat a umožňuje reakce v reálném čase, například u senzorů ve výrobě, dronů nebo chytrých kiosků.
Využívá se hlavně u IoT, vzdálených systémů a aplikací náročných na okamžitou odezvu, jako je videoanalýza, AR/VR nebo autonomní řízení. Zároveň pomáhá šetřit náklady na cloud, protože není nutné přenášet všechna data do datacenter. Nevýhodou je složitější správa distribuované infrastruktury a omezenější výkon na jednotlivých uzlech.
Edge computing vs. cloud computing
Cloudové a edge výpočetní systémy řeší různé problémy, ale často fungují nejlépe ve vzájemné kombinaci. Přesto vám znalost toho, v čem je který z nich nejúčinnější (nebo nejméně účinný), pomůže činit promyšlenější rozhodnutí ohledně infrastruktury.
Tyto rozdíly mají vliv na to, jak se vaše infrastruktura chová v praxi, a to od doby odezvy a využití šířky pásma až po správu ochrany osobních údajů a růst. Zde je srovnání těchto dvou přístupů:
|Kategorie
|Cloudové služby
|Edge computing
|Rozdíly v architektuře
|Centralizovaná architektura využívající vzdálená datová centra.
|Distribuovaná architektura, která umisťuje výpočetní kapacitu do blízkosti zdroje dat.
|Zpoždění a výkon
|Vyšší latence způsobená přenosem dat přes síťové uzly do cloudu.
|Nižší latence a rychlejší odezva při lokálním zpracování.
|Škálovatelnost
|Rychle se přizpůsobuje díky globální infrastruktuře a automatizačním nástrojům.
|Je regionálně škálovatelné a často vyžaduje fyzickou instalaci a správu na místě.
|Bezpečnost a dodržování předpisů
|Poskytovatelé cloudových služeb nabízejí integrované funkce zabezpečení a zajištění souladu s předpisy.
|Citlivá data lze uchovávat lokálně, čímž se sníží riziko jejich zneužití a podpoří se datová suverenita.
|Náklady
|Model s průběžným účtováním, který se dobře škáluje, ale může s sebou nést poplatky za odchozí přenosy a úložiště.
|Může snížit náklady na cloudové služby díky lokálnímu zpracování dat a minimalizaci přenosu dat.
Zjednodušeně řečeno, cloud je o výkonu a škálování, zatímco edge se zaměřuje na rychlost a okamžitou reakci. Cloud zpracovává data v centralizovaných datacentrech, kdežto edge computing je vyhodnocuje přímo u jejich zdroje.
Případy použití – kdy zvolit cloud a kdy edge
Ne každá aplikace potřebuje extrémně nízkou latenci edge computingu ani neomezenou škálovatelnost cloudu. Volba správného přístupu závisí na konkrétním scénáři, a často vede k efektivnějšímu, rychlejšímu i levnějšímu řešení.
Kdy dává smysl edge computing:
- Real-time rozhodování – autonomní systémy, chytré kamery nebo průmyslová automatizace, kde rozhodují milisekundy.
- IoT a senzory – lokální zpracování dat při omezené konektivitě nebo velkém objemu dat.
- Nestabilní připojení – doprava, těžba nebo odlehlé oblasti, kde není spolehlivý internet.
Kdy dává smysl cloud computing:
- Škálovatelné weby a API – SaaS platformy, e-shopy nebo backendy mobilních aplikací.
- Big data a AI – trénování modelů, analýza dat a práce s velkými datovými sadami.
- Distribuce obsahu – CDN a globální doručování obsahu s nízkou latencí.
Typické hybridní scénáře (edge + cloud):
- Retail – lokální analýza dat na prodejně + cloud pro reporting a predikce.
- Telemedicína – okamžité vyhodnocení dat na zařízení + dlouhodobé ukládání v cloudu.
- Drony a robotika – real-time řízení na zařízení + cloud pro analýzu a archivaci.
V praxi se tak nejčastěji setkáváme s kombinací obou přístupů, která propojuje rychlost edge computingu s výkonem a škálovatelností cloudu.
Budoucnost architektury jako kombinace edge a cloudu
Moderní infrastruktura už nestojí na jednom přístupu. Edge computing přináší rychlost, nízkou latenci a schopnost reagovat v reálném čase, zatímco cloud nabízí škálovatelnost, výkon a centralizovanou správu. Společně tak tvoří základ dnešních webů a digitálních služeb.
V praxi to znamená, že část zpracování probíhá co nejblíže uživateli (například přes edge nebo CDN), zatímco cloud zajišťuje backend, ukládání dat a náročnější výpočty. Tento hybridní model zlepšuje výkon, snižuje latenci a umožňuje efektivně pracovat s daty i ve velkém měřítku.
Pro české firmy a projekty dává smysl využít řešení jako ZonerCloud, které poskytuje flexibilní cloudovou infrastrukturu pro aplikace, API i datové služby, a zároveň jej lze kombinovat s edge vrstvou pro maximální efektivitu.
