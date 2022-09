Ceny energií stoupají, ZonerCloud nabízí řešení. Přejděte do cloudu a ušetřete!

Současná krize vyvolala paniku na trzích s energiemi a společně s vysokou inflací se vynořily problémy napříč ekonomickými sektory. Jak to vše ovlivňuje provoz IT a datacenter a existují možnosti jak ušetřit?

Energie se prodávají za historicky nejvyšší cenu i u velkoodběratelů. Provoz datacenter se zdražuje o stovky procent. Efektivní způsob, jak se mohou firmy silnému nárůstu nákladů vyhnout, je převod alespoň části své IT infrastruktury do cloudu.

Vlastnit fyzické servery má své nevýhody.

Vlastní serverovna je finančně nákladná na pořízení, složitá na instalaci a správu a pojí se s ní i náklady na zajištění každodenního provozu (včetně klimatizace, UPS apod.) Navíc je fakticky vytížená jen menší část dne. Kvůli plynulosti služeb a chodu systémů, které jsou na ni provozovány, ale musí sloužit nepřetržitě. Kvůli tomu spotřebovává velké množství energie i v těch částech dne, kdy ve firmě nikdo není.

Cloud je první volbou českých firem.

Většina tuzemských firem využívá alespoň pro část své IT infrastruktury cloudové prostředí. Čeští podnikatelé si uvědomují, že budoucnost spočívá v potlačení klasických serveroven a přechodu na virtualizované systémy, které jsou více flexibilní a efektivnější.

Cloud servery fungují podobně jako klasické fyzické servery se všemi komponenty a vlastnostmi, které od nich očekáváme. Rozdíl je v tom, že ke cloudu můžeme přistupovat odkudkoli. Dále je možné na cloud serveru hostovat webové stránky, odesílat a přijímat e-maily, testovat programy, zálohovat data apod. Na cloud serveru lze zprovoznit napři. účetní systém (Money, Pohoda apod.), nebo další aplikace, které potřebujete mít i vzdáleně k dispozici.

Zatímco velké firmy pocítí snížení nákladů i tehdy, převedou-li třeba jen část své infrastruktury do cloudu, malé a střední firmy by měly zvážit přechod do cloudového prostředí kompletně. Díky tomu ušetří nejen peníze, ale i spoustu starostí.

Jaké výhody cloud firmám přináší?

Flexibilitu . Cloudový server umožňuje vytvářet nová prostředí a provádět instalace snadno a bez problému.

. Cloudový server umožňuje vytvářet nová prostředí a provádět instalace snadno a bez problému. Nulovou údržbu. O vše se místo vás starají profesionální administrátoři v datacentru.

O vše se místo vás starají profesionální administrátoři v datacentru. Škálovatelnost . Můžete si rozšířit systém, webový server či aplikaci o nové prvky. Vše lze škálovat a měnit.

. Můžete si rozšířit systém, webový server či aplikaci o nové prvky. Vše lze škálovat a měnit. Žádné počáteční investice. Ušetříte na nákupu vlastního hardwaru.

Ušetříte na nákupu vlastního hardwaru. Šetření nákladů na lidské zdroje. S kompletním cloudovým řešením nemusíte udržovat celé IT oddělení.

S kompletním cloudovým řešením nemusíte udržovat celé IT oddělení. Smluvně garantovaná dostupnost (SLA). Poctivý poskytovatel cloudových služeb se vám smluvně zaručí o maximální dostupnost služby.

Virtuální privátní servery od ZonerCloudu jsou skvělá volba.

Cloudové služby od českého poskytovatele ZonerCloud snesou srovnání s produkty největší světové špičky. Navíc vychází jako cenově nejvýhodnější a díky absenci nutnosti ukládat platební kartu, také zcela bez závazku. Pokud však má zákazník zájem si kartu uložit, není problém vše nastavit i včetně automatické platby.

ZonerCloud poskytuje nejlepší výkon, stabilitu a dostupnost, spolu s profesionálním a přátelským přístupem, kterého si zákazníci váží nejvíce.

V roce 2018 ZonerCloud uvedl do provozu vlastní korporátní datacentrum v klasifikaci Tier III. Díky tomu má vše pod kontrolou a data zákazníků nejsou odkázaná na řešení externího dodavatele. I to je záruka, že v budoucnu bude moci svým zákazníkům nabízet to nejlepší bez jakýchkoliv kompromisů.

Nízká spotřeba energií a skvělá hodnota PUE.

ZonerCloud své virtuální servery dosud zřizoval na výkonných dvacetijádrových procesorech Intel Xeon Gold. Nově však přechází na ještě výkonnější servery od společnosti DELL, které pohání výkonné procesory AMD EPYC Milan 7313P. Jedná se o 3. generaci serverových procesorů, které opět posouvají hranice výkonu. Nabízí 16 fyzických jader (32 vláken), frekvenci 3,0 GHz (3,7 GHz Max Boost) a vyrovnávací paměť cache 128 MB (L3).

Vysoký výkon jde ruku v ruce s nízkou energetickou spotřebou. Díky novým serverům ZonerCloud očekává snížení hranice PUE ještě níž pod 1,3, než kolik si dosud dlouhodobě udržoval.

Objednejte si nejvýkonnější servery na trhu se slevou 50 %.

ZonerCloud u všech svých serverů garantuje dostupnost (SLA) 99,99 %. Každý zákazník má automaticky nárok na slevu, pokud u své služby zaznamená pokles pod tuto hranici. Peníze dostane zpátky i tehdy, rozhodne-li se službu jenom vyzkoušet, ale nebude mu plně vyhovovat.

Jakmile budete potřebovat s čímkoli poradit, nebo vyřešit nějaký problém, profesionálové na zákaznické lince jsou nonstop 24 hodin denně připraveni zodpovídat vaše dotazy.

Objednejte si nejvýkonnější virtuální servery na trhu se zřízením do 55 vteřin a přidejte se k mnoha spokojeným zákazníkům.